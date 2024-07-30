https://ria.ru/20240730/bomby-1962938070.html

"Ничего не остается": российское оружие встревожило австрийского офицера

"Ничего не остается": российское оружие встревожило австрийского офицера - РИА Новости, 30.07.2024

"Ничего не остается": российское оружие встревожило австрийского офицера

Авиабомбы ФАБ-3000 полностью уничтожают пункты размещения ВСУ, благодаря чему все больше новых позиций отходят армии России, заявил полковник австрийских... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T14:55

2024-07-30T14:55

2024-07-30T23:43

россия

маркус райснер

алексей леонков

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

технологии

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Авиабомбы ФАБ-3000 полностью уничтожают пункты размещения ВСУ, благодаря чему все больше новых позиций отходят армии России, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью немецкому телеканалу ZDF."Когда бомба весом в 3000 килограмм бьет по украинской роте или целой базе, от нее фактически ничего не остается. <…> Затем русские даже небольшой группой могут взять эту позицию под контроль", — отметил он.Райснер подчеркнул, что российская армия применяет различные виды авиабомб: от ФАБ-250 до ФАБ-1500 или ФАБ-3000.В марте Минобороны сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, она обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.Читайте в Дзен: "Очень больно": в ВСУ обиделись на одесситов. Россию ждут, а украинским военным жгут машины. Вот что случилось в Одессе"Попали в цель": Россия нанесла мощный удар на Украине. В США рассказали о крупном провале в зоне СВО

https://ria.ru/20240730/evropa-1962879009.html

https://ria.ru/20240730/vsu-1962913623.html

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россия, маркус райснер, алексей леонков, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, технологии