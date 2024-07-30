https://ria.ru/20240730/bomby-1962938070.html
"Ничего не остается": российское оружие встревожило австрийского офицера
"Ничего не остается": российское оружие встревожило австрийского офицера - РИА Новости, 30.07.2024
"Ничего не остается": российское оружие встревожило австрийского офицера
Авиабомбы ФАБ-3000 полностью уничтожают пункты размещения ВСУ, благодаря чему все больше новых позиций отходят армии России, заявил полковник австрийских... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T14:55
2024-07-30T14:55
2024-07-30T23:43
россия
маркус райснер
алексей леонков
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934764527_3:0:1500:842_1920x0_80_0_0_6a470b0b67a7f39c120b790b85ff0a6d.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Авиабомбы ФАБ-3000 полностью уничтожают пункты размещения ВСУ, благодаря чему все больше новых позиций отходят армии России, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью немецкому телеканалу ZDF."Когда бомба весом в 3000 килограмм бьет по украинской роте или целой базе, от нее фактически ничего не остается. <…> Затем русские даже небольшой группой могут взять эту позицию под контроль", — отметил он.Райснер подчеркнул, что российская армия применяет различные виды авиабомб: от ФАБ-250 до ФАБ-1500 или ФАБ-3000.В марте Минобороны сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, она обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.Читайте в Дзен: "Очень больно": в ВСУ обиделись на одесситов. Россию ждут, а украинским военным жгут машины. Вот что случилось в Одессе"Попали в цель": Россия нанесла мощный удар на Украине. В США рассказали о крупном провале в зоне СВО
https://ria.ru/20240730/evropa-1962879009.html
https://ria.ru/20240730/vsu-1962913623.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934764527_377:0:1500:842_1920x0_80_0_0_662e8e81380a42d207537bc817e83d26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, маркус райснер, алексей леонков, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, технологии
Россия, Маркус Райснер, Алексей Леонков, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Технологии
"Ничего не остается": российское оружие встревожило австрийского офицера
Полковник Райснер: бомбы ФАБ-3000 полностью уничтожают базы ВСУ