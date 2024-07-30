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"Ничего не остается": российское оружие встревожило австрийского офицера - РИА Новости, 30.07.2024
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14:55 30.07.2024 (обновлено: 23:43 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/bomby-1962938070.html
"Ничего не остается": российское оружие встревожило австрийского офицера
"Ничего не остается": российское оружие встревожило австрийского офицера - РИА Новости, 30.07.2024
"Ничего не остается": российское оружие встревожило австрийского офицера
Авиабомбы ФАБ-3000 полностью уничтожают пункты размещения ВСУ, благодаря чему все больше новых позиций отходят армии России, заявил полковник австрийских... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T14:55
2024-07-30T23:43
россия
маркус райснер
алексей леонков
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
технологии
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Авиабомбы ФАБ-3000 полностью уничтожают пункты размещения ВСУ, благодаря чему все больше новых позиций отходят армии России, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью немецкому телеканалу ZDF."Когда бомба весом в 3000 килограмм бьет по украинской роте или целой базе, от нее фактически ничего не остается. &lt;…&gt; Затем русские даже небольшой группой могут взять эту позицию под контроль", — отметил он.Райснер подчеркнул, что российская армия применяет различные виды авиабомб: от ФАБ-250 до ФАБ-1500 или ФАБ-3000.В марте Минобороны сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, она обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.Читайте в Дзен: "Очень больно": в ВСУ обиделись на одесситов. Россию ждут, а украинским военным жгут машины. Вот что случилось в Одессе"Попали в цель": Россия нанесла мощный удар на Украине. В США рассказали о крупном провале в зоне СВО
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россия, маркус райснер, алексей леонков, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, технологии
Россия, Маркус Райснер, Алексей Леонков, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Технологии
"Ничего не остается": российское оружие встревожило австрийского офицера

Полковник Райснер: бомбы ФАБ-3000 полностью уничтожают базы ВСУ

© Минобороны РоссииАвиабомба ФАБ-3000
Авиабомба ФАБ-3000 - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Минобороны России
Авиабомба ФАБ-3000. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Авиабомбы ФАБ-3000 полностью уничтожают пункты размещения ВСУ, благодаря чему все больше новых позиций отходят армии России, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью немецкому телеканалу ZDF.
"Когда бомба весом в 3000 килограмм бьет по украинской роте или целой базе, от нее фактически ничего не остается. <…> Затем русские даже небольшой группой могут взять эту позицию под контроль", — отметил он.
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Райснер подчеркнул, что российская армия применяет различные виды авиабомб: от ФАБ-250 до ФАБ-1500 или ФАБ-3000.
В марте Минобороны сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, она обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.
ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
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