https://ria.ru/20240730/biryukov-1962852576.html
Бирюков: коммуникационный коллектор "Зубовский" модернизировали в Москве
Бирюков: коммуникационный коллектор "Зубовский" модернизировали в Москве - РИА Новости, 30.07.2024
Бирюков: коммуникационный коллектор "Зубовский" модернизировали в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили модернизацию коммуникационного коллектора "Зубовский", расположенного в Центральном административном округе РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T09:47
2024-07-30T09:47
2024-07-30T09:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили модернизацию коммуникационного коллектора "Зубовский", расположенного в Центральном административном округе Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Вопросам поддержания в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи, уделяется особое внимание. Провели модернизацию коллектора "Зубовский", проложенные в нем коммуникации обеспечивают теплом, электричеством и услугами связи жителей районов Хамовники и Арбат. Работы позволили продлить срок безопасной эксплуатации сооружения", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что модернизация коллектора проходила в несколько этапов. "В рамках проекта выполнили работы по восстановлению несущей способности строительных конструкций, заменили электрооборудование, обновили системы вентиляции, автоматического контроля метана, диспетчерского управления, охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей. Кроме того, дополнительно установили свыше 30 современных видеокамер, заменили осветительные приборы на энергосберегающие", - рассказал заммэра. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - это уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов превышает 815 километров.
https://ria.ru/20240729/vodosnabzhenie-1962709421.html
https://ria.ru/20240727/moskva-1962402775.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили модернизацию коммуникационного коллектора "Зубовский", расположенного в Центральном административном округе Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Вопросам поддержания в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи, уделяется особое внимание. Провели модернизацию коллектора "Зубовский", проложенные в нем коммуникации обеспечивают теплом, электричеством и услугами связи жителей районов Хамовники и Арбат. Работы позволили продлить срок безопасной эксплуатации сооружения", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что модернизация коллектора проходила в несколько этапов.
"В рамках проекта выполнили работы по восстановлению несущей способности строительных конструкций, заменили электрооборудование, обновили системы вентиляции, автоматического контроля метана, диспетчерского управления, охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей. Кроме того, дополнительно установили свыше 30 современных видеокамер, заменили осветительные приборы на энергосберегающие", - рассказал заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - это уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России
и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов превышает 815 километров.