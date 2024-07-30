https://ria.ru/20240730/biryukov-1962852576.html

Бирюков: коммуникационный коллектор "Зубовский" модернизировали в Москве

Бирюков: коммуникационный коллектор "Зубовский" модернизировали в Москве - РИА Новости, 30.07.2024

Бирюков: коммуникационный коллектор "Зубовский" модернизировали в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили модернизацию коммуникационного коллектора "Зубовский", расположенного в Центральном административном округе РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T09:47

2024-07-30T09:47

2024-07-30T09:47

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили модернизацию коммуникационного коллектора "Зубовский", расположенного в Центральном административном округе Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Вопросам поддержания в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи, уделяется особое внимание. Провели модернизацию коллектора "Зубовский", проложенные в нем коммуникации обеспечивают теплом, электричеством и услугами связи жителей районов Хамовники и Арбат. Работы позволили продлить срок безопасной эксплуатации сооружения", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что модернизация коллектора проходила в несколько этапов. "В рамках проекта выполнили работы по восстановлению несущей способности строительных конструкций, заменили электрооборудование, обновили системы вентиляции, автоматического контроля метана, диспетчерского управления, охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей. Кроме того, дополнительно установили свыше 30 современных видеокамер, заменили осветительные приборы на энергосберегающие", - рассказал заммэра. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - это уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов превышает 815 километров.

https://ria.ru/20240729/vodosnabzhenie-1962709421.html

https://ria.ru/20240727/moskva-1962402775.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы