https://ria.ru/20240730/bilajn-1963038201.html

Плохая работа YouTube в регионах не зависит от операторов, заявил "Билайн"

Плохая работа YouTube в регионах не зависит от операторов, заявил "Билайн" - РИА Новости, 31.07.2024

Плохая работа YouTube в регионах не зависит от операторов, заявил "Билайн"

"Билайн" уведомляет, что во многих регионах России YouTube работает плохо, проблемы у видеохостинга фиксирует и МТС, "Мегафон", в свою очередь, изменений в... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-30T22:13

2024-07-30T22:13

2024-07-31T01:43

общество

технологии

россия

александр хинштейн

youtube

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "Билайн" уведомляет, что во многих регионах России YouTube работает плохо, проблемы у видеохостинга фиксирует и МТС, "Мегафон", в свою очередь, изменений в доступности видеоконтента не видит, заявили РИА Новости представители мобильных операторов. Как сообщили корреспонденту РИА Новости в техподдержке "Билайна", проблемы YouTube связаны с устареванием его оборудования в России, вины операторов в этом нет.Абонентам, обращающимся с этой проблемой на горячую линию, отвечают, что на сети оператора ограничений нет, она работает штатно.Факт медленной работы YouTube подтвердили и в МТС, отметив, что со стороны компании ограничений нет.В то же время "Мегафон" заявил РИА Новости, что его оборудование работает штатно, изменений в доступности YouTube не зафиксировано. Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что к концу текущей недели скорость загрузки видеохостинга может снизиться до 70%. Как сообщил агентству Роскомнадзор, неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства являются основанием для принятия мер в отношении YouTube.

https://ria.ru/20240725/youtube-1962015912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, россия, александр хинштейн, youtube, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)