https://ria.ru/20240730/bilajn-1963038201.html
Плохая работа YouTube в регионах не зависит от операторов, заявил "Билайн"
Плохая работа YouTube в регионах не зависит от операторов, заявил "Билайн" - РИА Новости, 31.07.2024
Плохая работа YouTube в регионах не зависит от операторов, заявил "Билайн"
"Билайн" уведомляет, что во многих регионах России YouTube работает плохо, проблемы у видеохостинга фиксирует и МТС, "Мегафон", в свою очередь, изменений в... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-30T22:13
2024-07-30T22:13
2024-07-31T01:43
общество
технологии
россия
александр хинштейн
youtube
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962785636_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_6ddcfbe10742f8d66f2dc6e64f9d3ee4.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "Билайн" уведомляет, что во многих регионах России YouTube работает плохо, проблемы у видеохостинга фиксирует и МТС, "Мегафон", в свою очередь, изменений в доступности видеоконтента не видит, заявили РИА Новости представители мобильных операторов. Как сообщили корреспонденту РИА Новости в техподдержке "Билайна", проблемы YouTube связаны с устареванием его оборудования в России, вины операторов в этом нет.Абонентам, обращающимся с этой проблемой на горячую линию, отвечают, что на сети оператора ограничений нет, она работает штатно.Факт медленной работы YouTube подтвердили и в МТС, отметив, что со стороны компании ограничений нет.В то же время "Мегафон" заявил РИА Новости, что его оборудование работает штатно, изменений в доступности YouTube не зафиксировано. Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что к концу текущей недели скорость загрузки видеохостинга может снизиться до 70%. Как сообщил агентству Роскомнадзор, неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства являются основанием для принятия мер в отношении YouTube.
https://ria.ru/20240725/youtube-1962015912.html
https://ria.ru/20240712/youtube-1959197200.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962785636_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_a371eddd9332840565df30c513f28312.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, александр хинштейн, youtube, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Россия, Александр Хинштейн, YouTube, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Плохая работа YouTube в регионах не зависит от операторов, заявил "Билайн"
МТС и "Билайн" зафиксировали ухудшение доступности YouTube
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "Билайн" уведомляет, что во многих регионах России YouTube работает плохо, проблемы у видеохостинга фиксирует и МТС, "Мегафон", в свою очередь, изменений в доступности видеоконтента не видит, заявили РИА Новости представители мобильных операторов.
Как сообщили корреспонденту РИА Новости в техподдержке "Билайна", проблемы YouTube связаны с устареванием его оборудования в России, вины операторов в этом нет.
Абонентам, обращающимся с этой проблемой на горячую линию, отвечают, что на сети оператора ограничений нет, она работает штатно.
Факт медленной работы YouTube подтвердили и в МТС, отметив, что со стороны компании ограничений нет.
В то же время "Мегафон" заявил РИА Новости, что его оборудование работает штатно, изменений в доступности YouTube не зафиксировано.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что к концу текущей недели скорость загрузки видеохостинга может снизиться до 70%. Как сообщил агентству Роскомнадзор
, неуважение к России
и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства являются основанием для принятия мер в отношении YouTube.