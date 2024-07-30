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Плохая работа YouTube в регионах не зависит от операторов, заявил "Билайн" - РИА Новости, 31.07.2024
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22:13 30.07.2024 (обновлено: 01:43 31.07.2024)
https://ria.ru/20240730/bilajn-1963038201.html
Плохая работа YouTube в регионах не зависит от операторов, заявил "Билайн"
Плохая работа YouTube в регионах не зависит от операторов, заявил "Билайн" - РИА Новости, 31.07.2024
Плохая работа YouTube в регионах не зависит от операторов, заявил "Билайн"
"Билайн" уведомляет, что во многих регионах России YouTube работает плохо, проблемы у видеохостинга фиксирует и МТС, "Мегафон", в свою очередь, изменений в... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-30T22:13
2024-07-31T01:43
общество
технологии
россия
александр хинштейн
youtube
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "Билайн" уведомляет, что во многих регионах России YouTube работает плохо, проблемы у видеохостинга фиксирует и МТС, "Мегафон", в свою очередь, изменений в доступности видеоконтента не видит, заявили РИА Новости представители мобильных операторов. Как сообщили корреспонденту РИА Новости в техподдержке "Билайна", проблемы YouTube связаны с устареванием его оборудования в России, вины операторов в этом нет.Абонентам, обращающимся с этой проблемой на горячую линию, отвечают, что на сети оператора ограничений нет, она работает штатно.Факт медленной работы YouTube подтвердили и в МТС, отметив, что со стороны компании ограничений нет.В то же время "Мегафон" заявил РИА Новости, что его оборудование работает штатно, изменений в доступности YouTube не зафиксировано. Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что к концу текущей недели скорость загрузки видеохостинга может снизиться до 70%. Как сообщил агентству Роскомнадзор, неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства являются основанием для принятия мер в отношении YouTube.
https://ria.ru/20240725/youtube-1962015912.html
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общество, технологии, россия, александр хинштейн, youtube, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Россия, Александр Хинштейн, YouTube, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Плохая работа YouTube в регионах не зависит от операторов, заявил "Билайн"

МТС и "Билайн" зафиксировали ухудшение доступности YouTube

© AntonioGuillemДевушка вставляет sim-карту в смартфон
Девушка вставляет sim-карту в смартфон - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AntonioGuillem
Девушка вставляет sim-карту в смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "Билайн" уведомляет, что во многих регионах России YouTube работает плохо, проблемы у видеохостинга фиксирует и МТС, "Мегафон", в свою очередь, изменений в доступности видеоконтента не видит, заявили РИА Новости представители мобильных операторов.
Как сообщили корреспонденту РИА Новости в техподдержке "Билайна", проблемы YouTube связаны с устареванием его оборудования в России, вины операторов в этом нет.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Хинштейн назвал снижение скорости YouTube вынужденным шагом
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Абонентам, обращающимся с этой проблемой на горячую линию, отвечают, что на сети оператора ограничений нет, она работает штатно.
Факт медленной работы YouTube подтвердили и в МТС, отметив, что со стороны компании ограничений нет.
В то же время "Мегафон" заявил РИА Новости, что его оборудование работает штатно, изменений в доступности YouTube не зафиксировано.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что к концу текущей недели скорость загрузки видеохостинга может снизиться до 70%. Как сообщил агентству Роскомнадзор, неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства являются основанием для принятия мер в отношении YouTube.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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ОбществоТехнологииРоссияАлександр ХинштейнYouTubeГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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