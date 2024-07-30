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В Бейруте атаковали территорию здания совета движения "Хезболла" - РИА Новости, 30.07.2024
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20:34 30.07.2024 (обновлено: 21:07 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/beyrut-1963025674.html
В Бейруте атаковали территорию здания совета движения "Хезболла"
В Бейруте атаковали территорию здания совета движения "Хезболла" - РИА Новости, 30.07.2024
В Бейруте атаковали территорию здания совета движения "Хезболла"
Израильский авиаудар по Бейруту пришелся по территории рядом с больницей Бахман в районе Харет Хрейк южного пригорода ливанской столицы, сообщили очевидцы РИА... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T20:34
2024-07-30T21:07
в мире
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
бейрут
израиль
голанские высоты
оон
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БЕЙРУТ, 30 июл - РИА Новости. Израильский авиаудар по Бейруту пришелся по территории рядом с больницей Бахман в районе Харет Хрейк южного пригорода ливанской столицы, сообщили очевидцы РИА Новости.Ранее во вторник Ливанское национальное агентство сообщало, что была атакована территория здания совета движения "Хезболлах" в Харет Хрейк."Удар пришелся (по территории - ред.) рядом с больницей Бахман. В районе Харет Хрейк в Южном пригороде Бейрута. Это был авиаудар", - сказали очевидцы.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по Бейруту, по словам военных, целью был командир, "ответственный за убийство израильских гражданских".В минувшую субботу в друзской деревне Мадждаль-Шамс в районе Голанских высот в результате ракетного удара погибло 12 детей и подростков, были ранены и другие мирные жители. Израиль возложил ответственность за удар на ливанское шиитское движение "Хезболлах". Представители движения отрицают причастность к обстрелу.До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240730/mid-1963030782.html
https://ria.ru/20240729/izrail-1962562881.html
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бейрут
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в мире, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, бейрут, израиль, голанские высоты, оон
В мире, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Бейрут, Израиль, Голанские высоты, ООН
В Бейруте атаковали территорию здания совета движения "Хезболла"

Район Харет Хрейк в южном пригороде ливанской столицы подвергся авиаударам

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкСитуация в Бейруте
Ситуация в Бейруте - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Ситуация в Бейруте. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 30 июл - РИА Новости. Израильский авиаудар по Бейруту пришелся по территории рядом с больницей Бахман в районе Харет Хрейк южного пригорода ливанской столицы, сообщили очевидцы РИА Новости.
Ранее во вторник Ливанское национальное агентство сообщало, что была атакована территория здания совета движения "Хезболлах" в Харет Хрейк.
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"Удар пришелся (по территории - ред.) рядом с больницей Бахман. В районе Харет Хрейк в Южном пригороде Бейрута. Это был авиаудар", - сказали очевидцы.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по Бейруту, по словам военных, целью был командир, "ответственный за убийство израильских гражданских".
В минувшую субботу в друзской деревне Мадждаль-Шамс в районе Голанских высот в результате ракетного удара погибло 12 детей и подростков, были ранены и другие мирные жители. Израиль возложил ответственность за удар на ливанское шиитское движение "Хезболлах". Представители движения отрицают причастность к обстрелу.
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До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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В миреХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБейрутИзраильГоланские высотыООН
 
 
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