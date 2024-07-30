В Венесуэле во время беспорядков погиб военный

Минобороны Венесуэлы: во время беспорядков в стране погиб военный, еще 23 ранены
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы.
Вспыхнувшие после выборов в Венесуэле протесты охватили 29 июля большую часть территории страны.
Вспыхнувшие после выборов в Венесуэле протесты охватили 29 июля большую часть территории страны.
Беспорядки затронули столичный округ и 19 штатов.
Беспорядки затронули столичный округ и 19 штатов.
Волнения прошли в штатах Ансоатеги, Апуре, Арагуа, Баринас, Боливар, Гуарико, Карабобо, Кохедес, Ла-Гуайра, Лара, Мерида, Миранда, Нуэва-Эспарта, Португеса, Сулия, Тачира, Трухильо, Фалькон и Яракуй.
Волнения прошли в штатах Ансоатеги, Апуре, Арагуа, Баринас, Боливар, Гуарико, Карабобо, Кохедес, Ла-Гуайра, Лара, Мерида, Миранда, Нуэва-Эспарта, Португеса, Сулия, Тачира, Трухильо, Фалькон и Яракуй.
Протестующие в Каракасе пытались прорваться в посольство Аргентины, кидали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, правоохранители в ответ применяли газ.
Протестующие в Каракасе пытались прорваться в посольство Аргентины, кидали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, правоохранители в ответ применяли газ.
В штате Ансоатеги протестующие пытались снести статую латиноамериканского поэта Хосе Эрнандеса, они были задержаны.
В штате Ансоатеги протестующие пытались снести статую латиноамериканского поэта Хосе Эрнандеса, они были задержаны.
Также протестующие снесли и сожгли статую экс-президента Венесуэлы Уго Чавесав штате Ла-Гуайра.
Также протестующие снесли и сожгли статую экс-президента Венесуэлы Уго Чавесав штате Ла-Гуайра.
По меньшей мере 15 человек задержаны за совершение актов вандализма и дестабилизирующие действия.
По меньшей мере 15 человек задержаны за совершение актов вандализма и дестабилизирующие действия.
Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил протесты в стране с "цветными революциями".
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил протесты в стране с "цветными революциями".
Власти Венесуэлы призывают людей выйти 30 июля на манифестацию в защиту мира в стране.
Власти Венесуэлы призывают людей выйти 30 июля на манифестацию в защиту мира в стране.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы.
Вспыхнувшие после выборов в Венесуэле протесты охватили 29 июля большую часть территории страны.
Беспорядки затронули столичный округ и 19 штатов.
Волнения прошли в штатах Ансоатеги, Апуре, Арагуа, Баринас, Боливар, Гуарико, Карабобо, Кохедес, Ла-Гуайра, Лара, Мерида, Миранда, Нуэва-Эспарта, Португеса, Сулия, Тачира, Трухильо, Фалькон и Яракуй.
Протестующие в Каракасе пытались прорваться в посольство Аргентины, кидали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, правоохранители в ответ применяли газ.
В штате Ансоатеги протестующие пытались снести статую латиноамериканского поэта Хосе Эрнандеса, они были задержаны.
Также протестующие снесли и сожгли статую экс-президента Венесуэлы Уго Чавесав штате Ла-Гуайра.
По меньшей мере 15 человек задержаны за совершение актов вандализма и дестабилизирующие действия.
Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил протесты в стране с "цветными революциями".
Власти Венесуэлы призывают людей выйти 30 июля на манифестацию в защиту мира в стране.