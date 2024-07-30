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В Венесуэле во время беспорядков погиб военный

В Венесуэле во время беспорядков погиб военный - РИА Новости, 30.07.2024

В Венесуэле во время беспорядков погиб военный

Один военный погиб в результате протестов в Венесуэле, ранены 23 военных и 25 полицейских, сообщил министр обороны Владимир Падрино Лопес. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T17:57

2024-07-30T17:57

2024-07-30T18:18

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КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Один военный погиб в результате протестов в Венесуэле, ранены 23 военных и 25 полицейских, сообщил министр обороны Владимир Падрино Лопес."Двадцать три военных и 25 полицейских были ранены, они получают медицинскую помощь. Погиб первый сержант национальной гвардии от огнестрельного ранения шеи", - сказал министр.Ранее сообщалось о 23 раненых военных.Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венесуэла, выборы президента венесуэлы — 2024, каракас