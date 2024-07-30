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В Венесуэле во время беспорядков погиб военный - РИА Новости, 30.07.2024
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17:57 30.07.2024 (обновлено: 18:18 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/besporyadki-1962987108.html
В Венесуэле во время беспорядков погиб военный
В Венесуэле во время беспорядков погиб военный - РИА Новости, 30.07.2024
В Венесуэле во время беспорядков погиб военный
Один военный погиб в результате протестов в Венесуэле, ранены 23 военных и 25 полицейских, сообщил министр обороны Владимир Падрино Лопес. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T17:57
2024-07-30T18:18
в мире
венесуэла
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КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Один военный погиб в результате протестов в Венесуэле, ранены 23 военных и 25 полицейских, сообщил министр обороны Владимир Падрино Лопес."Двадцать три военных и 25 полицейских были ранены, они получают медицинскую помощь. Погиб первый сержант национальной гвардии от огнестрельного ранения шеи", - сказал министр.Ранее сообщалось о 23 раненых военных.Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
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в мире, венесуэла, выборы президента венесуэлы — 2024, каракас
В мире, Венесуэла, Выборы президента Венесуэлы — 2024, Каракас
В Венесуэле во время беспорядков погиб военный

Минобороны Венесуэлы: во время беспорядков в стране погиб военный, еще 23 ранены

© AP Photo / Matias DelacroixАкция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла
Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла
Читать ria.ru в
КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Один военный погиб в результате протестов в Венесуэле, ранены 23 военных и 25 полицейских, сообщил министр обороны Владимир Падрино Лопес.
«
"Двадцать три военных и 25 полицейских были ранены, они получают медицинскую помощь. Погиб первый сержант национальной гвардии от огнестрельного ранения шеи", - сказал министр.
Ранее сообщалось о 23 раненых военных.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
Беспорядки в Венесуэле
© AFP 2024 / YURI CORTEZ

Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы.

Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла

Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы.

© AFP 2024 / YURI CORTEZ
1 из 12
© AP Photo / Matias Delacroix

Вспыхнувшие после выборов в Венесуэле протесты охватили 29 июля большую часть территории страны.

Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла

Вспыхнувшие после выборов в Венесуэле протесты охватили 29 июля большую часть территории страны.

© AP Photo / Matias Delacroix
2 из 12
© AP Photo / Matias Delacroix

Беспорядки затронули столичный округ и 19 штатов.

Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла

Беспорядки затронули столичный округ и 19 штатов.

© AP Photo / Matias Delacroix
3 из 12
© AFP 2024 / JUAN CARLOS HERNANDEZ

Волнения прошли в штатах Ансоатеги, Апуре, Арагуа, Баринас, Боливар, Гуарико, Карабобо, Кохедес, Ла-Гуайра, Лара, Мерида, Миранда, Нуэва-Эспарта, Португеса, Сулия, Тачира, Трухильо, Фалькон и Яракуй.

Акция протеста против результатов президентских выборов в Валенсии, штат Карабобо, Венесуэла

Волнения прошли в штатах Ансоатеги, Апуре, Арагуа, Баринас, Боливар, Гуарико, Карабобо, Кохедес, Ла-Гуайра, Лара, Мерида, Миранда, Нуэва-Эспарта, Португеса, Сулия, Тачира, Трухильо, Фалькон и Яракуй.

© AFP 2024 / JUAN CARLOS HERNANDEZ
4 из 12
© AP Photo / Jacinto Oliveros

Протестующие в Каракасе пытались прорваться в посольство Аргентины, кидали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, правоохранители в ответ применяли газ.

Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла

Протестующие в Каракасе пытались прорваться в посольство Аргентины, кидали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, правоохранители в ответ применяли газ.

© AP Photo / Jacinto Oliveros
5 из 12
© AP Photo / Matias Delacroix

В штате Ансоатеги протестующие пытались снести статую латиноамериканского поэта Хосе Эрнандеса, они были задержаны.

Столкновения между полицией и протестующими начались в историческом центре Каракаса

В штате Ансоатеги протестующие пытались снести статую латиноамериканского поэта Хосе Эрнандеса, они были задержаны.

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 12
© YURI CORTEZ

Также протестующие снесли и сожгли статую экс-президента Венесуэлы Уго Чавесав штате Ла-Гуайра.

Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла

Также протестующие снесли и сожгли статую экс-президента Венесуэлы Уго Чавесав штате Ла-Гуайра.

© YURI CORTEZ
7 из 12
© AFP 2024 / YURI CORTEZ

Власти сообщили о более 20 пострадавших военных.

Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла

Власти сообщили о более 20 пострадавших военных.

© AFP 2024 / YURI CORTEZ
8 из 12
© AP Photo / Fernando Vergara

По меньшей мере 15 человек задержаны за совершение актов вандализма и дестабилизирующие действия.

Сотрудники полиции во время протестов в Каракасе, Венесуэла

По меньшей мере 15 человек задержаны за совершение актов вандализма и дестабилизирующие действия.

© AP Photo / Fernando Vergara
9 из 12
© AP Photo / Fernando Vergara

Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.

Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла

Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.

© AP Photo / Fernando Vergara
10 из 12
© AP Photo / Matias Delacroix

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил протесты в стране с "цветными революциями".

Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил протесты в стране с "цветными революциями".

© AP Photo / Matias Delacroix
11 из 12
© AFP 2024 / YURI CORTEZ

Власти Венесуэлы призывают людей выйти 30 июля на манифестацию в защиту мира в стране.

Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла

Власти Венесуэлы призывают людей выйти 30 июля на манифестацию в защиту мира в стране.

© AFP 2024 / YURI CORTEZ
12 из 12

Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы.

© AFP 2024 / YURI CORTEZ
1 из 12

Вспыхнувшие после выборов в Венесуэле протесты охватили 29 июля большую часть территории страны.

© AP Photo / Matias Delacroix
2 из 12

Беспорядки затронули столичный округ и 19 штатов.

© AP Photo / Matias Delacroix
3 из 12

Волнения прошли в штатах Ансоатеги, Апуре, Арагуа, Баринас, Боливар, Гуарико, Карабобо, Кохедес, Ла-Гуайра, Лара, Мерида, Миранда, Нуэва-Эспарта, Португеса, Сулия, Тачира, Трухильо, Фалькон и Яракуй.

© AFP 2024 / JUAN CARLOS HERNANDEZ
4 из 12

Протестующие в Каракасе пытались прорваться в посольство Аргентины, кидали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, правоохранители в ответ применяли газ.

© AP Photo / Jacinto Oliveros
5 из 12

В штате Ансоатеги протестующие пытались снести статую латиноамериканского поэта Хосе Эрнандеса, они были задержаны.

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 12

Также протестующие снесли и сожгли статую экс-президента Венесуэлы Уго Чавесав штате Ла-Гуайра.

© YURI CORTEZ
7 из 12

Власти сообщили о более 20 пострадавших военных.

© AFP 2024 / YURI CORTEZ
8 из 12

По меньшей мере 15 человек задержаны за совершение актов вандализма и дестабилизирующие действия.

© AP Photo / Fernando Vergara
9 из 12

Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.

© AP Photo / Fernando Vergara
10 из 12

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил протесты в стране с "цветными революциями".

© AP Photo / Matias Delacroix
11 из 12

Власти Венесуэлы призывают людей выйти 30 июля на манифестацию в защиту мира в стране.

© AFP 2024 / YURI CORTEZ
12 из 12
 
В миреВенесуэлаВыборы президента Венесуэлы — 2024Каракас
 
 
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