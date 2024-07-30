https://ria.ru/20240730/bespilotniki-1962934628.html
В Северной Осетии отразили атаку беспилотников
В Северной Осетии отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 30.07.2024
В Северной Осетии отразили атаку беспилотников
Два беспилотника сбили в Северной Осетии, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Сергей Меняйло. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T14:40
2024-07-30T14:40
2024-07-30T19:45
республика северная осетия - алания
беспилотники
специальная военная операция на украине
моздокский район
сергей меняйло
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298580_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_67b20da510e25fdfa6bdcc08416ddc96.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Два беспилотника сбили в Северной Осетии, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Сергей Меняйло."В Моздокском районе отражена атака беспилотников: сбиты два БПЛА. Жертв и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
моздокский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298580_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_4dfc94805f7725611ca8a4117b34ff65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика северная осетия - алания, беспилотники, моздокский район, сергей меняйло
Республика Северная Осетия - Алания, Беспилотники, Специальная военная операция на Украине, Моздокский район, Сергей Меняйло
В Северной Осетии отразили атаку беспилотников
Власти: в Моздокском районе Северной Осетии сбили 2 беспилотника, разрушений нет