https://ria.ru/20240730/bespilotniki-1962934628.html

В Северной Осетии отразили атаку беспилотников

В Северной Осетии отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 30.07.2024

В Северной Осетии отразили атаку беспилотников

Два беспилотника сбили в Северной Осетии, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Сергей Меняйло. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T14:40

2024-07-30T14:40

2024-07-30T19:45

республика северная осетия - алания

беспилотники

специальная военная операция на украине

моздокский район

сергей меняйло

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Два беспилотника сбили в Северной Осетии, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Сергей Меняйло."В Моздокском районе отражена атака беспилотников: сбиты два БПЛА. Жертв и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

моздокский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика северная осетия - алания, беспилотники, моздокский район, сергей меняйло