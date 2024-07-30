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В Горловке женщина погибла при атаке беспилотника на трамвай - РИА Новости, 30.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:42 30.07.2024 (обновлено: 11:19 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/bespilotnik-1962842949.html
В Горловке женщина погибла при атаке беспилотника на трамвай
В Горловке женщина погибла при атаке беспилотника на трамвай - РИА Новости, 30.07.2024
В Горловке женщина погибла при атаке беспилотника на трамвай
Украинский беспилотник атаковал трамвай в центре Горловки в ДНР, погибла вагоновожатая, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T08:42
2024-07-30T11:19
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 июл – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал трамвай в центре Горловки в ДНР, погибла вагоновожатая, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вооруженные формирования Украины вновь атаковали трамвай в центре Горловки с применением беспилотного летательного аппарата… Вследствие украинской вооруженной агрессии погиб вагоновожатый трамвая в центре Горловки", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240729/vsu-1962623618.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Стирол, Происшествия
В Горловке женщина погибла при атаке беспилотника на трамвай

Украинский беспилотник атаковал трамвай в центре Горловки, погибла вагоновожатая

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия атаки трамвая в Горловке. 30 июля 2024
Последствия атаки трамвая в Горловке. 30 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия атаки трамвая в Горловке. 30 июля 2024
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 июл – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал трамвай в центре Горловки в ДНР, погибла вагоновожатая, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Вооруженные формирования Украины вновь атаковали трамвай в центре Горловки с применением беспилотного летательного аппарата… Вследствие украинской вооруженной агрессии погиб вагоновожатый трамвая в центре Горловки", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСтиролПроисшествия
 
 
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