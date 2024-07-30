https://ria.ru/20240730/bespilotnik-1962842949.html

В Горловке женщина погибла при атаке беспилотника на трамвай

В Горловке женщина погибла при атаке беспилотника на трамвай - РИА Новости, 30.07.2024

В Горловке женщина погибла при атаке беспилотника на трамвай

Украинский беспилотник атаковал трамвай в центре Горловки в ДНР, погибла вагоновожатая, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T08:42

2024-07-30T08:42

2024-07-30T11:19

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

стирол

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962870935_0:175:960:715_1920x0_80_0_0_f09bb71b6376f7278dc892bfb6118414.jpg

ДОНЕЦК, 30 июл – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал трамвай в центре Горловки в ДНР, погибла вагоновожатая, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вооруженные формирования Украины вновь атаковали трамвай в центре Горловки с применением беспилотного летательного аппарата… Вследствие украинской вооруженной агрессии погиб вагоновожатый трамвая в центре Горловки", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240729/vsu-1962623618.html

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол, происшествия