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В Горловке женщина погибла при атаке беспилотника на трамвай
В Горловке женщина погибла при атаке беспилотника на трамвай - РИА Новости, 30.07.2024
В Горловке женщина погибла при атаке беспилотника на трамвай
Украинский беспилотник атаковал трамвай в центре Горловки в ДНР, погибла вагоновожатая, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T08:42
2024-07-30T08:42
2024-07-30T11:19
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 июл – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал трамвай в центре Горловки в ДНР, погибла вагоновожатая, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вооруженные формирования Украины вновь атаковали трамвай в центре Горловки с применением беспилотного летательного аппарата… Вследствие украинской вооруженной агрессии погиб вагоновожатый трамвая в центре Горловки", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240729/vsu-1962623618.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Горловке женщина погибла при атаке беспилотника на трамвай
Украинский беспилотник атаковал трамвай в центре Горловки, погибла вагоновожатая