https://ria.ru/20240730/berbok-1962969633.html
Бербок высказалась о российской армии
Бербок высказалась о российской армии - РИА Новости, 30.07.2024
Бербок высказалась о российской армии
Германия должна активно защищать Украину, поскольку это поможет не допустить появления российских войск на границе ФРГ и Польши, заявила глава немецкого МИД... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T16:38
2024-07-30T16:38
2024-07-30T20:58
в мире
украина
германия
россия
анналена бербок
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895665529_0:215:3072:1943_1920x0_80_0_0_0640318617ee69671367c3f8620c1116.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Германия должна активно защищать Украину, поскольку это поможет не допустить появления российских войск на границе ФРГ и Польши, заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок в разговоре с Die Zeit."Это (остановка западной помощи. — Прим. ред.) было бы для Украины абсолютной катастрофой. <…> Я доказываю это тем, кто здесь, в Германии, просит меня прекратить помогать Украине. <…> Мы должны надеяться на то, что российские войска не появятся на польской границе, а потом, возможно, на нашей", — утверждает она.По мнению Бербок, если Запад перестанет поддерживать Украину, это создаст колоссальные риски для безопасности в Европе.В июне президент России Владимир Путин назвал бредом заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО. Он подчеркнул, что это делается Западом с целью одурачить своих граждан и сохранить господствующее положение.
https://ria.ru/20240730/evropa-1962879009.html
https://ria.ru/20240730/vsu-1962913623.html
украина
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895665529_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_5a5ed4641e66e9bac5ca0390917e828d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, россия, анналена бербок, владимир путин, нато
В мире, Украина, Германия, Россия, Анналена Бербок, Владимир Путин, НАТО
Бербок высказалась о российской армии
Бербок призвала не допустить появление ВС РФ на границе Германии и Польши