https://ria.ru/20240730/berbok-1962969633.html

Бербок высказалась о российской армии

Бербок высказалась о российской армии - РИА Новости, 30.07.2024

Бербок высказалась о российской армии

Германия должна активно защищать Украину, поскольку это поможет не допустить появления российских войск на границе ФРГ и Польши, заявила глава немецкого МИД... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T16:38

2024-07-30T16:38

2024-07-30T20:58

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Германия должна активно защищать Украину, поскольку это поможет не допустить появления российских войск на границе ФРГ и Польши, заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок в разговоре с Die Zeit."Это (остановка западной помощи. — Прим. ред.) было бы для Украины абсолютной катастрофой. <…> Я доказываю это тем, кто здесь, в Германии, просит меня прекратить помогать Украине. <…> Мы должны надеяться на то, что российские войска не появятся на польской границе, а потом, возможно, на нашей", — утверждает она.По мнению Бербок, если Запад перестанет поддерживать Украину, это создаст колоссальные риски для безопасности в Европе.В июне президент России Владимир Путин назвал бредом заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО. Он подчеркнул, что это делается Западом с целью одурачить своих граждан и сохранить господствующее положение.

https://ria.ru/20240730/evropa-1962879009.html

https://ria.ru/20240730/vsu-1962913623.html

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в мире, украина, германия, россия, анналена бербок, владимир путин, нато