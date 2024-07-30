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Бербок высказалась о российской армии - РИА Новости, 30.07.2024
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16:38 30.07.2024 (обновлено: 20:58 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/berbok-1962969633.html
Бербок высказалась о российской армии
Бербок высказалась о российской армии - РИА Новости, 30.07.2024
Бербок высказалась о российской армии
Германия должна активно защищать Украину, поскольку это поможет не допустить появления российских войск на границе ФРГ и Польши, заявила глава немецкого МИД... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T16:38
2024-07-30T20:58
в мире
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россия
анналена бербок
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Германия должна активно защищать Украину, поскольку это поможет не допустить появления российских войск на границе ФРГ и Польши, заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок в разговоре с Die Zeit."Это (остановка западной помощи. — Прим. ред.) было бы для Украины абсолютной катастрофой. &lt;…&gt; Я доказываю это тем, кто здесь, в Германии, просит меня прекратить помогать Украине. &lt;…&gt; Мы должны надеяться на то, что российские войска не появятся на польской границе, а потом, возможно, на нашей", — утверждает она.По мнению Бербок, если Запад перестанет поддерживать Украину, это создаст колоссальные риски для безопасности в Европе.В июне президент России Владимир Путин назвал бредом заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО. Он подчеркнул, что это делается Западом с целью одурачить своих граждан и сохранить господствующее положение.
https://ria.ru/20240730/evropa-1962879009.html
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в мире, украина, германия, россия, анналена бербок, владимир путин, нато
В мире, Украина, Германия, Россия, Анналена Бербок, Владимир Путин, НАТО
Бербок высказалась о российской армии

Бербок призвала не допустить появление ВС РФ на границе Германии и Польши

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Германия должна активно защищать Украину, поскольку это поможет не допустить появления российских войск на границе ФРГ и Польши, заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок в разговоре с Die Zeit.
"Это (остановка западной помощи. — Прим. ред.) было бы для Украины абсолютной катастрофой. <…> Я доказываю это тем, кто здесь, в Германии, просит меня прекратить помогать Украине. <…> Мы должны надеяться на то, что российские войска не появятся на польской границе, а потом, возможно, на нашей", — утверждает она.
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По мнению Бербок, если Запад перестанет поддерживать Украину, это создаст колоссальные риски для безопасности в Европе.
В июне президент России Владимир Путин назвал бредом заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО. Он подчеркнул, что это делается Западом с целью одурачить своих граждан и сохранить господствующее положение.
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