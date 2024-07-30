https://ria.ru/20240730/bejrut-1963034879.html
Число пострадавших при израильском ударе по Бейруту достигло 17
Число пострадавших при израильском ударе по Бейруту достигло 17 - РИА Новости, 30.07.2024
Число пострадавших при израильском ударе по Бейруту достигло 17
Количество пострадавших в результате израильского удара по южному пригороду ливанской столицы Бейрута достигло 17, включая шесть детей, сообщает ливанский... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T21:42
2024-07-30T21:42
2024-07-30T22:04
в мире
бейрут
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ливан
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1963036838_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8d0e1c25af50d4b6f83c402e1dcea0f4.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Количество пострадавших в результате израильского удара по южному пригороду ливанской столицы Бейрута достигло 17, включая шесть детей, сообщает ливанский телеканал Al Jadeed со ссылкой на данные собственного корреспондента. Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на данные собственного корреспондента сообщал, что в результате удара пострадали по меньшей мере десять человек. "Количество раненых в результате налета на (район в южном пригороде Бейрута - ред.) Харет Хрейк достигло 17, среди них шесть детей", - говорится в сообщении телеканала. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по Бейруту, целью был командир, "ответственный за убийство израильских гражданских".
https://ria.ru/20240730/udar-1963030182.html
бейрут
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1963036838_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_401f9ae58727bc178270daa990306355.jpg
Местные жители на месте удара по южному пригороду Бейрута
Число пострадавших в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута достигло 17, включая 6 детей, сообщает ливанский телеканал Al Jadeed. Сотни местных жителей собрались на месте удара, там продолжают работать пожарные расчеты и бригады скорой помощи.
2024-07-30T21:42
true
PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бейрут, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан, израиль
В мире, Бейрут, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ливан, Израиль
Число пострадавших при израильском ударе по Бейруту достигло 17
Al Jadeed: при израильском ударе по Бейруту пострадали 11 взрослых и шесть детей