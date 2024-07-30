Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при израильском ударе по Бейруту достигло 17 - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:42 30.07.2024 (обновлено: 22:04 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/bejrut-1963034879.html
Число пострадавших при израильском ударе по Бейруту достигло 17
Число пострадавших при израильском ударе по Бейруту достигло 17 - РИА Новости, 30.07.2024
Число пострадавших при израильском ударе по Бейруту достигло 17
Количество пострадавших в результате израильского удара по южному пригороду ливанской столицы Бейрута достигло 17, включая шесть детей, сообщает ливанский... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T21:42
2024-07-30T22:04
в мире
бейрут
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ливан
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1963036838_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8d0e1c25af50d4b6f83c402e1dcea0f4.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Количество пострадавших в результате израильского удара по южному пригороду ливанской столицы Бейрута достигло 17, включая шесть детей, сообщает ливанский телеканал Al Jadeed со ссылкой на данные собственного корреспондента. Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на данные собственного корреспондента сообщал, что в результате удара пострадали по меньшей мере десять человек. "Количество раненых в результате налета на (район в южном пригороде Бейрута - ред.) Харет Хрейк достигло 17, среди них шесть детей", - говорится в сообщении телеканала. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по Бейруту, целью был командир, "ответственный за убийство израильских гражданских".
https://ria.ru/20240730/udar-1963030182.html
бейрут
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Местные жители на месте удара по южному пригороду Бейрута
Число пострадавших в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута достигло 17, включая 6 детей, сообщает ливанский телеканал Al Jadeed. Сотни местных жителей собрались на месте удара, там продолжают работать пожарные расчеты и бригады скорой помощи.
2024-07-30T21:42
true
PT0M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1963036838_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_401f9ae58727bc178270daa990306355.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бейрут, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан, израиль
В мире, Бейрут, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ливан, Израиль
Число пострадавших при израильском ударе по Бейруту достигло 17

Al Jadeed: при израильском ударе по Бейруту пострадали 11 взрослых и шесть детей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Количество пострадавших в результате израильского удара по южному пригороду ливанской столицы Бейрута достигло 17, включая шесть детей, сообщает ливанский телеканал Al Jadeed со ссылкой на данные собственного корреспондента.
Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на данные собственного корреспондента сообщал, что в результате удара пострадали по меньшей мере десять человек.
"Количество раненых в результате налета на (район в южном пригороде Бейрута - ред.) Харет Хрейк достигло 17, среди них шесть детей", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по Бейруту, целью был командир, "ответственный за убийство израильских гражданских".
Последствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
В Ливане заявили, что удар по пригороду Бейрута нанесли беспилотником
Вчера, 20:58
 
В миреБейрутОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЛиванИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала