https://ria.ru/20240730/bejrut-1963034879.html

Число пострадавших при израильском ударе по Бейруту достигло 17

Число пострадавших при израильском ударе по Бейруту достигло 17 - РИА Новости, 30.07.2024

Число пострадавших при израильском ударе по Бейруту достигло 17

Количество пострадавших в результате израильского удара по южному пригороду ливанской столицы Бейрута достигло 17, включая шесть детей, сообщает ливанский... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T21:42

2024-07-30T21:42

2024-07-30T22:04

в мире

бейрут

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Количество пострадавших в результате израильского удара по южному пригороду ливанской столицы Бейрута достигло 17, включая шесть детей, сообщает ливанский телеканал Al Jadeed со ссылкой на данные собственного корреспондента. Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на данные собственного корреспондента сообщал, что в результате удара пострадали по меньшей мере десять человек. "Количество раненых в результате налета на (район в южном пригороде Бейрута - ред.) Харет Хрейк достигло 17, среди них шесть детей", - говорится в сообщении телеканала. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по Бейруту, целью был командир, "ответственный за убийство израильских гражданских".

https://ria.ru/20240730/udar-1963030182.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Местные жители на месте удара по южному пригороду Бейрута Число пострадавших в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута достигло 17, включая 6 детей, сообщает ливанский телеканал Al Jadeed. Сотни местных жителей собрались на месте удара, там продолжают работать пожарные расчеты и бригады скорой помощи. 2024-07-30T21:42 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, бейрут, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан, израиль