https://ria.ru/20240730/bayden-1962820164.html

Трамп раскритиковал решение Байдена по реформе Верховного суда

Трамп раскритиковал решение Байдена по реформе Верховного суда - РИА Новости, 30.07.2024

Трамп раскритиковал решение Байдена по реформе Верховного суда

Решение президента США Джо Байдена не посоветоваться с демократами в сенате по реформе Верховного суда показывает типичное для него поведение, считает бывший... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T02:25

2024-07-30T02:25

2024-07-30T02:41

в мире

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джо байден

дональд трамп

майк джонсон

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена не посоветоваться с демократами в сенате по реформе Верховного суда показывает типичное для него поведение, считает бывший американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News."Что ж, это типичный Байден", - заявил Трамп, комментируя решение администрации Белого дома не советоваться с юридическим комитетом сената и другими ключевыми демократами в конгрессе по реформе Верховного суда.Предложения Байдена в понедельник также резко осудил спикер палаты представителей США Майк Джонсон, который назвал их "радикальными", нарушающими баланс сил и подрывающими верховенство закона и добавил, что подобные инициативы являются частью усилий Байдена и вице-президента Камалы Харрис по делегитимизации высшей инстанции. "Этот опасный гамбит мертв по прибытии в палату представителей", - написал Джонсон.Президент США Джо Байден ранее предложил реформировать Верховный суд США и лишить президентов неприкосновенности. Он выступил за ротацию в высшей инстанции, выдвинув идею о том, чтобы президенты раз в два года заменяли одного из девяти судей, а их срок ограничивался 18 годами (на данный момент они назначаются пожизненно); предложил единый этический кодекс для Верховного суда; поправку к конституции о том, что у бывших президентов нет иммунитета от уголовного преследования "за преступления, совершенные во время пребывания на должности".Свое видение Байден изложил в статье для Washington Post, причем побудило его к этим предложениям решение Верховного суда о частичной неприкосновенности Дональда Трампа и отмена некоторых прецедентов, в частности о праве женщин на аборты. Байден заявил, что без одобрения его инициатив штурм Капитолия может повториться, и "это только начало".

https://ria.ru/20240726/smuta-1962042974.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, майк джонсон