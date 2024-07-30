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В СК проанализируют практику освобождения от наказания ушедших в зону СВО - РИА Новости, 30.07.2024
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В СК проанализируют практику освобождения от наказания ушедших в зону СВО
В СК проанализируют практику освобождения от наказания ушедших в зону СВО - РИА Новости, 30.07.2024
В СК проанализируют практику освобождения от наказания ушедших в зону СВО
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проанализировать практику по освобождению от уголовной ответственности заключивших... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T15:49
2024-07-30T15:49
специальная военная операция на украине
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проанализировать практику по освобождению от уголовной ответственности заключивших контракт о прохождении службы в зоне СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Председатель СК России провел оперативное совещание по вопросам освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в зоне СВО", - говорится в сообщении. Отмечается, что руководители следственных органов доложили о взаимодействии с подразделениями Минобороны России и территориальными военными комиссариатами. Кроме того, были озвучены данные об информировании подозреваемых и обвиняемых о возможности добровольного вступления в ряды ВС РФ. "Фигурантам уголовных дел разъясняется, что в соответствии с законом в случае заключения ими контрактов с Минобороны России уголовное преследование на время военной службы приостанавливается, а в последующем, при наступлении ряда условий, может быть прекращено. Они также информируются о порядке возникновения прав на получение льгот для участников СВО и членов их семей. Отмечено, что лица, принимающие решение вступить в ряды Вооруженных сил России, руководствуются не только стремлением избежать наказания, но и желанием быть полезными Родине", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что, заслушав доклады, председатель СК России поручил проанализировать практику применения законодательства в данной сфере. "Надо очень взвешенно подходить к этой работе, учитывая каждую конкретную ситуацию индивидуально", - приводятся слова Бастрыкина.
https://ria.ru/20240627/bastrykin-1955779159.html
https://ria.ru/20240628/blinovskiy-1956211588.html
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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В СК проанализируют практику освобождения от наказания ушедших в зону СВО

Бастрыкин поручил изучить практику освобождения от наказания участников СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК РФ
Автомобиль СК РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль СК РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проанализировать практику по освобождению от уголовной ответственности заключивших контракт о прохождении службы в зоне СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
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"Председатель СК России провел оперативное совещание по вопросам освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в зоне СВО", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что руководители следственных органов доложили о взаимодействии с подразделениями Минобороны России и территориальными военными комиссариатами. Кроме того, были озвучены данные об информировании подозреваемых и обвиняемых о возможности добровольного вступления в ряды ВС РФ.
"Фигурантам уголовных дел разъясняется, что в соответствии с законом в случае заключения ими контрактов с Минобороны России уголовное преследование на время военной службы приостанавливается, а в последующем, при наступлении ряда условий, может быть прекращено. Они также информируются о порядке возникновения прав на получение льгот для участников СВО и членов их семей. Отмечено, что лица, принимающие решение вступить в ряды Вооруженных сил России, руководствуются не только стремлением избежать наказания, но и желанием быть полезными Родине", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что, заслушав доклады, председатель СК России поручил проанализировать практику применения законодательства в данной сфере.
"Надо очень взвешенно подходить к этой работе, учитывая каждую конкретную ситуацию индивидуально", - приводятся слова Бастрыкина.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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