https://ria.ru/20240730/bakalchuk-1963032619.html

Бакальчук подала в суд на мужа

Бакальчук подала в суд на мужа - РИА Новости, 30.07.2024

Бакальчук подала в суд на мужа

Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук подала в суд на мужа, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T21:16

2024-07-30T21:16

2024-07-30T22:04

татьяна бакальчук

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москва

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук подала в суд на мужа, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы."В Савеловский районный суд города Москвы поступило исковое заявление Бакальчук Т. В. к Бакальчуку В. С. Предметом заявленного генеральным директором Wildberries иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений", — сказали в инстанции.Там уточнили, что иск пока не приняли к производству.Позднее сама Бакальчук уточнила, что подала заявление в суд о расторжении брака с мужем Владиславом.Согласно Семейному кодексу, иски, вытекающие из семейных правоотношений, — это дела о разводе, признании брака недействительным, установлении отцовства, оспаривании брачного договора, взыскании алиментов и так далее. Также один из супругов может оспорить сделку, заключенную без его нотариального согласия.Татьяна Бакальчук 23 июля написала пост в Telegram-канале о начале бракоразводного процесса. Она также отметила, что ее супруг не принимает участия в управлении компанией, однако ему принадлежит один процент акций.В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможности увидеться и пообщаться. Сама основательница компании опровергла информацию о рейдерском захвате компании, заявив, что это развод.В конце июня Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы — группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ретейла и рекламы. Таким образом, бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров.

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https://ria.ru/20240724/bakalchuk-1961610421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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