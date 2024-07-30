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Бакальчук подала в суд на мужа - РИА Новости, 30.07.2024
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21:16 30.07.2024 (обновлено: 22:04 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/bakalchuk-1963032619.html
Бакальчук подала в суд на мужа
Бакальчук подала в суд на мужа - РИА Новости, 30.07.2024
Бакальчук подала в суд на мужа
Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук подала в суд на мужа, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T21:16
2024-07-30T22:04
татьяна бакальчук
wildberries
происшествия
ситуация вокруг wildberries
москва
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук подала в суд на мужа, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.&quot;В Савеловский районный суд города Москвы поступило исковое заявление Бакальчук Т. В. к Бакальчуку В. С. Предметом заявленного генеральным директором Wildberries иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений&quot;, — сказали в инстанции.Там уточнили, что иск пока не приняли к производству.Позднее сама Бакальчук уточнила, что подала заявление в суд о расторжении брака с мужем Владиславом.Согласно Семейному кодексу, иски, вытекающие из семейных правоотношений, — это дела о разводе, признании брака недействительным, установлении отцовства, оспаривании брачного договора, взыскании алиментов и так далее. Также один из супругов может оспорить сделку, заключенную без его нотариального согласия.Татьяна Бакальчук 23 июля написала пост в Telegram-канале о начале бракоразводного процесса. Она также отметила, что ее супруг не принимает участия в управлении компанией, однако ему принадлежит один процент акций.В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможности увидеться и пообщаться. Сама основательница компании опровергла информацию о рейдерском захвате компании, заявив, что это развод.В конце июня Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы — группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ретейла и рекламы. Таким образом, бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров.
https://ria.ru/20240729/timati-1962718439.html
https://ria.ru/20240724/bakalchuk-1961610421.html
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татьяна бакальчук, wildberries, происшествия, ситуация вокруг wildberries, москва
Татьяна Бакальчук, Wildberries, Происшествия, Ситуация вокруг Wildberries, Москва
Бакальчук подала в суд на мужа

Бакальчук подала в суд иск о разводе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТатьяна Бакальчук, генеральный директор Wildberries
Татьяна Бакальчук, генеральный директор Wildberries - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Татьяна Бакальчук, генеральный директор Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук подала в суд на мужа, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
«

"В Савеловский районный суд города Москвы поступило исковое заявление Бакальчук Т. В. к Бакальчуку В. С. Предметом заявленного генеральным директором Wildberries иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений", — сказали в инстанции.

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Там уточнили, что иск пока не приняли к производству.
Позднее сама Бакальчук уточнила, что подала заявление в суд о расторжении брака с мужем Владиславом.
Согласно Семейному кодексу, иски, вытекающие из семейных правоотношений, — это дела о разводе, признании брака недействительным, установлении отцовства, оспаривании брачного договора, взыскании алиментов и так далее. Также один из супругов может оспорить сделку, заключенную без его нотариального согласия.
Татьяна Бакальчук 23 июля написала пост в Telegram-канале о начале бракоразводного процесса. Она также отметила, что ее супруг не принимает участия в управлении компанией, однако ему принадлежит один процент акций.
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В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможности увидеться и пообщаться. Сама основательница компании опровергла информацию о рейдерском захвате компании, заявив, что это развод.
В конце июня Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы — группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ретейла и рекламы. Таким образом, бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров.
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