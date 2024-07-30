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В Москве автобус врезался в дерево
В Москве автобус врезался в дерево - РИА Новости, 30.07.2024
В Москве автобус врезался в дерево
Автобус врезался в дерево на Шипиловской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T23:28
2024-07-30T23:28
2024-07-30T23:36
происшествия
москва
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Автобус врезался в дерево на Шипиловской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. "Автобус врезался в дерево на Шипиловской улице на юге Москвы", - говорится в сообщении.В пресс-службе Мосгортранса сообщили РИА Новости, что в результате ДТП пострадал водитель, его госпитализировали в городскую больницу, среди пассажиров пострадавших нет."Сегодня около 21.45 на Шипиловской улице, в районе дома 54, произошло ДТП с участием автобуса маршрута м86. Среди пассажиров пострадавших нет. В результате ДТП пострадал водитель автобуса, он был госпитализирован в городскую больницу", - рассказали в пресс-службе.В Мосгортрансе добавили, что, по предварительной информации, водитель врезался в дерево из-за того, что почувствовал себя плохо за рулём. Перед сменой он прошёл медосмотр, отстранений по состоянию здоровья не зафиксировали. Режим труда и отдыха водителя был выполнен."Автобус ЛиАЗ-6213, 2018 года выпуска, техническое обслуживание проводилось своевременно. Перед выпуском на линию проведён контроль технического состояния. Автобус выпущен на линию в исправном состоянии", - пояснили в пресс-службе.В Мосгортрансе добавили, что причины происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.
https://ria.ru/20240730/dtp-1962837789.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве автобус врезался в дерево
На юге Москвы автобус врезался в дерево, пострадал водитель
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Автобус врезался в дерево на Шипиловской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Автобус врезался в дерево на Шипиловской улице на юге Москвы", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Мосгортранса сообщили РИА Новости, что в результате ДТП пострадал водитель, его госпитализировали в городскую больницу, среди пассажиров пострадавших нет.
"Сегодня около 21.45 на Шипиловской улице, в районе дома 54, произошло ДТП с участием автобуса маршрута м86. Среди пассажиров пострадавших нет. В результате ДТП пострадал водитель автобуса, он был госпитализирован в городскую больницу", - рассказали в пресс-службе.
В Мосгортрансе добавили, что, по предварительной информации, водитель врезался в дерево из-за того, что почувствовал себя плохо за рулём. Перед сменой он прошёл медосмотр, отстранений по состоянию здоровья не зафиксировали. Режим труда и отдыха водителя был выполнен.
"Автобус ЛиАЗ-6213, 2018 года выпуска, техническое обслуживание проводилось своевременно. Перед выпуском на линию проведён контроль технического состояния. Автобус выпущен на линию в исправном состоянии", - пояснили в пресс-службе.
В Мосгортрансе добавили, что причины происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.