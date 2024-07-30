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РЖД назвали главную причину ДТП на железнодорожных переездах - РИА Новости, 30.07.2024
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18:08 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/avarii-1962990137.html
РЖД назвали главную причину ДТП на железнодорожных переездах
РЖД назвали главную причину ДТП на железнодорожных переездах - РИА Новости, 30.07.2024
РЖД назвали главную причину ДТП на железнодорожных переездах
Основной причиной аварий на железнодорожных переездах является несоблюдение водителями правил дорожного движения, в первом полугодии 90% случаев произошли из-за РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T18:08
2024-07-30T18:08
происшествия
авто
волгоградская область
котельниково
казань
ржд
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Основной причиной аварий на железнодорожных переездах является несоблюдение водителями правил дорожного движения, в первом полугодии 90% случаев произошли из-за выезда при запрещающем сигнале светофора, сообщила компания РЖД. "Основная причина аварий на переездах - несоблюдение ПДД водителями. За первое полугодие 2024 года из 96 ДТП - 90% случаев произошли именно по причине выезда на переезд при запрещающем сигнале светофора, 6% - когда автомобилисты объезжали закрытый шлагбаум. Для сравнения: всего 4% аварий произошли из-за технической неисправности автомобиля на переезде", - говорится в сообщении. Компания напоминает, что в понедельник водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд в Волгоградской области и совершил столкновение с пассажирским поездом. "Чудом обошлось без жертв, но некоторые пассажиры и сотрудники поезда получили серьезные травмы. Переезд был регулируемый, но водитель проигнорировал звуковые сигналы и красный свет. Этой ситуации можно было избежать, если бы водитель соблюдал главное правило пересечения железнодорожных переездов: убедись в отсутствии приближающегося поезда!", - пишут РЖД. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. Несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Были пострадавшие и госпитализированные.
https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html
https://ria.ru/20240729/poezd-1962797781.html
волгоградская область
котельниково
казань
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происшествия, авто, волгоградская область, котельниково, казань, ржд, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Волгоградская область, Котельниково, Казань, РЖД, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
РЖД назвали главную причину ДТП на железнодорожных переездах

РЖД: 90% ДТП на железнодорожных переездах происходят из-за несоблюдения ПДД

© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС на месте ДТП на трассе Москва — Симферополь в Запорожской области
Сотрудники МЧС на месте ДТП на трассе Москва — Симферополь в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото : МЧС России
Сотрудники МЧС на месте ДТП на трассе Москва — Симферополь в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Основной причиной аварий на железнодорожных переездах является несоблюдение водителями правил дорожного движения, в первом полугодии 90% случаев произошли из-за выезда при запрещающем сигнале светофора, сообщила компания РЖД.
"Основная причина аварий на переездах - несоблюдение ПДД водителями. За первое полугодие 2024 года из 96 ДТП - 90% случаев произошли именно по причине выезда на переезд при запрещающем сигнале светофора, 6% - когда автомобилисты объезжали закрытый шлагбаум. Для сравнения: всего 4% аварий произошли из-за технической неисправности автомобиля на переезде", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС на месте ДТП на трассе Москва — Симферополь в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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9 июля, 13:07
Компания напоминает, что в понедельник водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд в Волгоградской области и совершил столкновение с пассажирским поездом.
«
"Чудом обошлось без жертв, но некоторые пассажиры и сотрудники поезда получили серьезные травмы. Переезд был регулируемый, но водитель проигнорировал звуковые сигналы и красный свет. Этой ситуации можно было избежать, если бы водитель соблюдал главное правило пересечения железнодорожных переездов: убедись в отсутствии приближающегося поезда!", - пишут РЖД.
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. Несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Были пострадавшие и госпитализированные.
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29 июля, 20:47
 
ПроисшествияАвтоВолгоградская областьКотельниковоКазаньРЖДСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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