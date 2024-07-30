https://ria.ru/20240730/avarii-1962990137.html

РЖД назвали главную причину ДТП на железнодорожных переездах

РЖД назвали главную причину ДТП на железнодорожных переездах - РИА Новости, 30.07.2024

РЖД назвали главную причину ДТП на железнодорожных переездах

Основной причиной аварий на железнодорожных переездах является несоблюдение водителями правил дорожного движения, в первом полугодии 90% случаев произошли из-за РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T18:08

2024-07-30T18:08

2024-07-30T18:08

происшествия

авто

волгоградская область

котельниково

казань

ржд

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958428821_0:298:720:703_1920x0_80_0_0_c576919d744c2b34b4ae413a27a81838.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Основной причиной аварий на железнодорожных переездах является несоблюдение водителями правил дорожного движения, в первом полугодии 90% случаев произошли из-за выезда при запрещающем сигнале светофора, сообщила компания РЖД. "Основная причина аварий на переездах - несоблюдение ПДД водителями. За первое полугодие 2024 года из 96 ДТП - 90% случаев произошли именно по причине выезда на переезд при запрещающем сигнале светофора, 6% - когда автомобилисты объезжали закрытый шлагбаум. Для сравнения: всего 4% аварий произошли из-за технической неисправности автомобиля на переезде", - говорится в сообщении. Компания напоминает, что в понедельник водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд в Волгоградской области и совершил столкновение с пассажирским поездом. "Чудом обошлось без жертв, но некоторые пассажиры и сотрудники поезда получили серьезные травмы. Переезд был регулируемый, но водитель проигнорировал звуковые сигналы и красный свет. Этой ситуации можно было избежать, если бы водитель соблюдал главное правило пересечения железнодорожных переездов: убедись в отсутствии приближающегося поезда!", - пишут РЖД. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. Несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Были пострадавшие и госпитализированные.

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

https://ria.ru/20240729/poezd-1962797781.html

волгоградская область

котельниково

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, волгоградская область, котельниково, казань, ржд, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом