РЖД назвали главную причину ДТП на железнодорожных переездах
РЖД: 90% ДТП на железнодорожных переездах происходят из-за несоблюдения ПДД
Сотрудники МЧС на месте ДТП на трассе Москва — Симферополь в Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Основной причиной аварий на железнодорожных переездах является несоблюдение водителями правил дорожного движения, в первом полугодии 90% случаев произошли из-за выезда при запрещающем сигнале светофора, сообщила компания РЖД.
"Основная причина аварий на переездах - несоблюдение ПДД водителями. За первое полугодие 2024 года из 96 ДТП - 90% случаев произошли именно по причине выезда на переезд при запрещающем сигнале светофора, 6% - когда автомобилисты объезжали закрытый шлагбаум. Для сравнения: всего 4% аварий произошли из-за технической неисправности автомобиля на переезде", - говорится в сообщении.
Компания напоминает, что в понедельник водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд в Волгоградской области и совершил столкновение с пассажирским поездом.
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"Чудом обошлось без жертв, но некоторые пассажиры и сотрудники поезда получили серьезные травмы. Переезд был регулируемый, но водитель проигнорировал звуковые сигналы и красный свет. Этой ситуации можно было избежать, если бы водитель соблюдал главное правило пересечения железнодорожных переездов: убедись в отсутствии приближающегося поезда!", - пишут РЖД.
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. Несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Были пострадавшие и госпитализированные.