https://ria.ru/20240730/arktika-1962727881.html

"Расширялись ради этого". В какой новый регион хочет вторгнуться НАТО

"Расширялись ради этого". В какой новый регион хочет вторгнуться НАТО - РИА Новости, 30.07.2024

"Расширялись ради этого". В какой новый регион хочет вторгнуться НАТО

В ближайшем будущем начнется жесткое противостояние северных держав за ресурсы, скрытые под шапкой полярных льдов. Так записано в новой арктической стратегии... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T08:00

2024-07-30T08:00

2024-07-30T13:23

безопасность

арктика

россия

швеция

иван папанин

нато

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Андрей Коц. В ближайшем будущем начнется жесткое противостояние северных держав за ресурсы, скрытые под шапкой полярных льдов. Так записано в новой арктической стратегии Пентагона. О планах США на Арктику — в материале РИА Новости.Новые планыВо вступлении к документу отмечается, что Москва и Пекин углубили сотрудничество в последние годы и это мешает Вашингтону установить господство над арктическим регионом. Далее косвенно признается бесполезность западных санкций против России. Кремль просто нашел других покупателей для своих энергоресурсов и теперь осваивает Север гораздо более быстро, чем раньше.С другой стороны, Вашингтон получил новый козырь — Швецию и Финляндию. Эти страны, также обладающие арктическими амбициями, вступили в НАТО, и их судостроительные мощности Пентагон очень хотел бы использовать для создания ледокольного флота альянса, чтобы потеснить российских атомных гигантов."Арктические союзники располагают высокоэффективными военными силами и благодаря давнему сотрудничеству с высокой степенью оперативной совместимости, — говорится в документе. — Расширение НАТО, в дополнение к усилению североевропейского оборонного сотрудничества, создаст новые возможности для планирования, обмена информацией и учений".Ранее замминистра обороны Канады Билл Блэр указывал, что с изменением климата Арктика становится гораздо более доступной. По его словам, если страны Запада продолжат идти по прежнему пути, они потеряют важнейшую транспортную артерию. В США предполагают, что к 2050-му через Северный Ледовитый океан пойдет основной товаропоток из Европы в Азию и обратно.Проблема ледоколовОднако сможет ли Запад так быстро нарастить свой ледокольный флот — большой вопрос. Специалисты считают это ахиллесовой пятой принятой стратегии. Двух относительно исправных, но откровенно старых американских кораблей этого класса явно недостаточно. Не лучше ситуация и в других странах, претендующих на Арктику, — Канаде, Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании.Так, у канадцев есть корабли для боевого дежурства в арктических водах, но нет возможности развернуть крупные сухопутные соединения. В ВМС Норвегии — четыре патрульных корабля, однако у них очень скромное вооружение. Достаточно сильные ВМС у Дании, но мало кораблей ледового класса и тоже нет военной инфраструктуры в Арктике. Финляндия и Швеция серьезной военной мощью на море не располагают.Таким образом, в северных акваториях США не смогут в полной мере положиться на союзников. Есть проблемы и на суше. Американской армии остро не хватает транспорта для перевозки грузов и военнослужащих в тяжелейших полярных условиях. Единственные подходящие тягачи-вездеходы — шведские двухзвенные гусеничные Bandvagn 206, принятые на вооружение под обозначением Small Unit Support Vehicle (SUSV, малая машина поддержки подразделений). Однако первые машины сошли с конвейера еще 40 лет назад и давно не отвечают современным требованиям.Российский ответУ России гораздо более выгодные позиции. Два атомных ледокола с двухреакторной ядерной энергетической установкой мощностью 75 тысяч лошадиных сил ("Ямал", "50 лет Победы"), два ледокола с однореакторной установкой в 50 тысяч лошадиных сил ("Таймыр", "Вайгач"), атомный лихтеровоз-контейнеровоз "Севморпуть" с реакторной установкой в 40 тысяч лошадиных сил и пять судов технологического обслуживания. Ледокол "Советский Союз" — в эксплуатационном резерве. К тому же имеются дизель-электрические суда.В северных широтах создана крупнейшая сеть военных баз и аэродромов. А развернутые в регионе войска готовы выполнять боевые задачи в самых экстремальных погодных условиях. Почти вся сухопутная техника смонтирована на базе двухзвенных гусеничных вездеходов ДТ-30 "Витязь", которым не страшны морозы до минус 55 градусов. Некоторые модификации способны преодолевать водные преграды, что значительно повышает их мобильность.В Арктике размещены дальнобойные зенитно-ракетные С-400 под прикрытием новых систем ПВО "Панцирь" и "Тор". А от нападения с моря российские базы защищают береговые ракетные комплексы. Все это оружие — в распоряжении первого полноценного арктического соединения сухопутных войск, 80-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Алакуртти Мурманской области.Для боевых действий есть все необходимое — от полноприводных грузовиков, танков, снегоходов до собачьих и оленьих упряжек. Специальная модификация вертолетов Ми-8АМТШ-ВА оснащена системой обогрева основных агрегатов силовой установки.Кроме того, в боевой состав уже поступают универсальные патрульные корабли ледового класса проекта 23550 — шифр "Арктика" для ВМФ и "Ермак" для погранвойск. Головной вымпел "Иван Папанин" принял участие в главном параде флота на реке Неве. Следующий — "Николай Зубов" — передадут заказчику в 2026-м. Россия готова к потенциальной битве за самый важный в будущем регион.

https://ria.ru/20240724/mid-1961655546.html

https://ria.ru/20240728/aukus-1961968652.html

арктика

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, арктика, россия, швеция, иван папанин, нато, министерство обороны сша, с-400 «триумф», ми-8амтш-ва