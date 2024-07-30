Блогеру Билу назначили еще 14 суток ареста
Суд назначил блогеру Эдварду Билу еще 14 суток ареста за драку в центре Москвы
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыБлогер Эдвард Бил в суде. 30 июля 2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Блогер Эдвард Бил в суде. 30 июля 2024
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Никулинский суд Москвы назначил блогеру Эдуарду Билю, известному как Эдвард Бил, 14 суток ареста за драку в центре столицы, которую он спровоцировал в форме полицейского, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее Мещанский суд Москвы арестовал блогера на 13 суток за мелкое хулиганство - за поездку на самокате в подмосковном Одинцово в одежде, похожей на форму сотрудника ГАИ. Новый протокол был составлен по статье об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.
«
"Постановлением Никулинского районного суда города Москвы Биль Эдуард Юрьевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного ареста на срок 14 суток", - рассказал собеседник агентства.
По данным суда, Бил, будучи одет в форму сотрудника полиции, нарушал общественный порядок в центре Москвы, в итоге произошла массовая драка.
Те же 14 суток ареста получил и друг блогера Егор Чернов, который наряду с Билом был арестован на 13 суток полторы недели назад.
Бил - виновник резонансного ДТП, случившегося в апреле 2021 года в центре Москвы. За рулем спорткара AudiRS6 он выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудница аппарата Госдумы. Суд отправил Била в колонию на 1 год и 2 месяца.