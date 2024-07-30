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Блогеру Билу назначили еще 14 суток ареста - РИА Новости, 30.07.2024
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16:00 30.07.2024 (обновлено: 16:48 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/arest-1962956026.html
Блогеру Билу назначили еще 14 суток ареста
Блогеру Билу назначили еще 14 суток ареста - РИА Новости, 30.07.2024
Блогеру Билу назначили еще 14 суток ареста
Никулинский суд Москвы назначил блогеру Эдуарду Билю, известному как Эдвард Бил, 14 суток ареста за драку в центре столицы, которую он спровоцировал в форме... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T16:00
2024-07-30T16:48
происшествия
москва
эдвард бил (блогер)
авто
одинцово
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Никулинский суд Москвы назначил блогеру Эдуарду Билю, известному как Эдвард Бил, 14 суток ареста за драку в центре столицы, которую он спровоцировал в форме полицейского, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Ранее Мещанский суд Москвы арестовал блогера на 13 суток за мелкое хулиганство - за поездку на самокате в подмосковном Одинцово в одежде, похожей на форму сотрудника ГАИ. Новый протокол был составлен по статье об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка."Постановлением Никулинского районного суда города Москвы Биль Эдуард Юрьевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного ареста на срок 14 суток", - рассказал собеседник агентства.По данным суда, Бил, будучи одет в форму сотрудника полиции, нарушал общественный порядок в центре Москвы, в итоге произошла массовая драка.Те же 14 суток ареста получил и друг блогера Егор Чернов, который наряду с Билом был арестован на 13 суток полторы недели назад.Бил - виновник резонансного ДТП, случившегося в апреле 2021 года в центре Москвы. За рулем спорткара AudiRS6 он выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудница аппарата Госдумы. Суд отправил Била в колонию на 1 год и 2 месяца.
https://ria.ru/20240718/bloger-1960387715.html
https://ria.ru/20240720/sud-1960926135.html
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происшествия, москва, эдвард бил (блогер), авто, одинцово, госдума рф, гибдд мвд рф, audi a8, россия
Происшествия, Москва, Эдвард Бил (блогер), Авто, Одинцово, Госдума РФ, ГИБДД МВД РФ, Audi A8, Россия
Блогеру Билу назначили еще 14 суток ареста

Суд назначил блогеру Эдварду Билу еще 14 суток ареста за драку в центре Москвы

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыБлогер Эдвард Бил в суде. 30 июля 2024
Блогер Эдвард Бил в суде. 30 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Блогер Эдвард Бил в суде. 30 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Никулинский суд Москвы назначил блогеру Эдуарду Билю, известному как Эдвард Бил, 14 суток ареста за драку в центре столицы, которую он спровоцировал в форме полицейского, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее Мещанский суд Москвы арестовал блогера на 13 суток за мелкое хулиганство - за поездку на самокате в подмосковном Одинцово в одежде, похожей на форму сотрудника ГАИ. Новый протокол был составлен по статье об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.
«
"Постановлением Никулинского районного суда города Москвы Биль Эдуард Юрьевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного ареста на срок 14 суток", - рассказал собеседник агентства.
По данным суда, Бил, будучи одет в форму сотрудника полиции, нарушал общественный порядок в центре Москвы, в итоге произошла массовая драка.
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Те же 14 суток ареста получил и друг блогера Егор Чернов, который наряду с Билом был арестован на 13 суток полторы недели назад.
Бил - виновник резонансного ДТП, случившегося в апреле 2021 года в центре Москвы. За рулем спорткара AudiRS6 он выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудница аппарата Госдумы. Суд отправил Била в колонию на 1 год и 2 месяца.
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