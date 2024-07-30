https://ria.ru/20240730/arest-1962956026.html

Блогеру Билу назначили еще 14 суток ареста

Блогеру Билу назначили еще 14 суток ареста - РИА Новости, 30.07.2024

Блогеру Билу назначили еще 14 суток ареста

Никулинский суд Москвы назначил блогеру Эдуарду Билю, известному как Эдвард Бил, 14 суток ареста за драку в центре столицы, которую он спровоцировал в форме... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T16:00

2024-07-30T16:00

2024-07-30T16:48

происшествия

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эдвард бил (блогер)

авто

одинцово

госдума рф

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Никулинский суд Москвы назначил блогеру Эдуарду Билю, известному как Эдвард Бил, 14 суток ареста за драку в центре столицы, которую он спровоцировал в форме полицейского, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Ранее Мещанский суд Москвы арестовал блогера на 13 суток за мелкое хулиганство - за поездку на самокате в подмосковном Одинцово в одежде, похожей на форму сотрудника ГАИ. Новый протокол был составлен по статье об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка."Постановлением Никулинского районного суда города Москвы Биль Эдуард Юрьевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного ареста на срок 14 суток", - рассказал собеседник агентства.По данным суда, Бил, будучи одет в форму сотрудника полиции, нарушал общественный порядок в центре Москвы, в итоге произошла массовая драка.Те же 14 суток ареста получил и друг блогера Егор Чернов, который наряду с Билом был арестован на 13 суток полторы недели назад.Бил - виновник резонансного ДТП, случившегося в апреле 2021 года в центре Москвы. За рулем спорткара AudiRS6 он выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудница аппарата Госдумы. Суд отправил Била в колонию на 1 год и 2 месяца.

https://ria.ru/20240718/bloger-1960387715.html

https://ria.ru/20240720/sud-1960926135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, эдвард бил (блогер), авто, одинцово, госдума рф, гибдд мвд рф, audi a8, россия