https://ria.ru/20240730/aes-1962922121.html

На чешской АЭС внепланово отключили энергоблок

На чешской АЭС внепланово отключили энергоблок - РИА Новости, 30.07.2024

На чешской АЭС внепланово отключили энергоблок

В связи с вибрацией турбины в ночь на вторник на чешской АЭС "Темелин" (на юго-западе страны) внепланово на несколько часов был отключен второй энергоблок, к... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T14:00

2024-07-30T14:00

2024-07-30T14:00

в мире

аэс темелин

чехия

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ПРАГА, 30 июл - РИА Новости. В связи с вибрацией турбины в ночь на вторник на чешской АЭС "Темелин" (на юго-западе страны) внепланово на несколько часов был отключен второй энергоблок, к концу дня вторника его работа должна быть полностью восстановлена, сообщил журналистам пресс-секретарь станции Марек Свитак. "В ночь на вторник на атомной электростанции "Темелин" внепланово был отключен на несколько часов второй энергоблок. Причиной стала вибрация турбины. На 12.00 (13.00 мск) реактор работает примерно на 55% своей мощности. На полную мощность он должен выйти сегодня (во вторник - ред.) к концу дня", - сказал Свитак. По его словам, отключение энергоблока не повлияло на подачу электроэнергии потребителям.

https://ria.ru/20240131/aes-1924638416.html

чехия

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в мире, аэс темелин, чехия