https://ria.ru/20240730/aes-1962821937.html

В России создали международный стандарт на методы киберзащиты АЭС

В России создали международный стандарт на методы киберзащиты АЭС - РИА Новости, 30.07.2024

В России создали международный стандарт на методы киберзащиты АЭС

Российский ГОСТ стал основой для международного стандарта на методы киберзащиты систем управления атомными электростанциями, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T03:01

2024-07-30T03:01

2024-07-30T03:01

технологии

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

в мире

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Российский ГОСТ стал основой для международного стандарта на методы киберзащиты систем управления атомными электростанциями, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев. "В прошлом году семь международных стандартов были приняты на основе российских ГОСТов. В высокотехнологичных отраслях - в ракетно-космической промышленности, в железнодорожной отрасли, в авиастроении. Мой любимый пример - это ставший международным российский стандарт на методы киберзащиты систем управления атомными электростанциями", - сказал Шалаев. Он также рассказал о ещё одном нововведении в области метрологии и стандартизации, касающейся атомной отрасли. В 2024 году был обновлён федеральный закон об обеспечении единства измерений. В частности, теперь он разрешает использование и регламентирует использование иностранных средств измерений. "С такой необходимостью сталкиваются, например, наши коллеги из госкорпорации "Росатом", которые по всему миру строят атомные станции. Строят по российским законам и российским стандартам, но невозможно же ввозить всё измерительное оборудование. Вот теперь можно использовать иностранные, если будет обеспечена их прослеживаемость, и они будут поверены к российским эталонам", - пояснил Шалаев. Он подчеркнул, что ещё 10-15 лет назад российские средства измерений иногда приходилось отправлять на поверку к зарубежным эталонам, "в так называемую прогрессивную Европу", и ставить себя в потенциальную зависимость в будущем. Сейчас ситуация стала обратной, отметил руководитель Росстандарта. Полностью интервью с Шалаевым читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20240621/kompyutery-1954422641.html

https://ria.ru/20240621/rosatom-1954414622.html

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технологии, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, в мире