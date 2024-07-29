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"Дальше — катастрофа". В Киеве раскрыли, что устроил Зеленский - РИА Новости, 29.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:52 29.07.2024 (обновлено: 18:02 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/zelenskiy-1962762215.html
"Дальше — катастрофа". В Киеве раскрыли, что устроил Зеленский
"Дальше — катастрофа". В Киеве раскрыли, что устроил Зеленский - РИА Новости, 29.07.2024
"Дальше — катастрофа". В Киеве раскрыли, что устроил Зеленский
Владимир Зеленский спровоцировал финансово-экономический кризис на Украине, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T17:52
2024-07-29T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
киев
владимир зеленский
украина
олег соскин
верховная рада украины
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский спровоцировал финансово-экономический кризис на Украине, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Катастрофа финансово-экономическая есть на Украине? Конечно, есть. &lt;…&gt; То, что дефолт будет, это, я думаю, всех зацепит. Что такое дефолт? Банкротство Украины. &lt;…&gt; Смотрите, как Зеленский хорошо поработал", — отметил он.По словам эксперта, долг Украины при киевском режиме увеличился почти в два раза. Соскин добавил, что Зеленский фактически грабит страну."А кто отвечать будет за пятидесятипроцентное обесценение гривны за эти чуть больше двух лет? Зеленский же должен отвечать. То есть всех украинцев ограбили. &lt;…&gt; А что дальше будет? А дальше катастрофа. Бледный всадник по Днепру скачет", — резюмировал экс-советник.На прошлой неделе социологическая служба Центра Разумкова опубликовала исследование, согласно которому трети жителей Украины денег хватает только на еду и одежду, а девяти процентам не хватает даже на питание. Опрос проводился с 20 по 28 июня 2024 года. Опрошено 2027 респондентов в возрасте от 18 лет.В марте Financial Times писала со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за продолжающейся мобилизации, так как на зарплату, обучение и оборудование призывников потребуются существенные средства.По словам украинского депутата Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, а в случае прекращения помощи от США киевскому режиму придется обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240729/ukraina-1962731255.html
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в мире, киев, владимир зеленский, украина, олег соскин, верховная рада украины, g7
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Владимир Зеленский, Украина, Олег Соскин, Верховная Рада Украины, G7
"Дальше — катастрофа". В Киеве раскрыли, что устроил Зеленский

Соскин: Зеленский довел Украину до финансово-экономической катастрофы

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский спровоцировал финансово-экономический кризис на Украине, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"Катастрофа финансово-экономическая есть на Украине? Конечно, есть. <…> То, что дефолт будет, это, я думаю, всех зацепит. Что такое дефолт? Банкротство Украины. <…> Смотрите, как Зеленский хорошо поработал", — отметил он.
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По словам эксперта, долг Украины при киевском режиме увеличился почти в два раза. Соскин добавил, что Зеленский фактически грабит страну.
"А кто отвечать будет за пятидесятипроцентное обесценение гривны за эти чуть больше двух лет? Зеленский же должен отвечать. То есть всех украинцев ограбили. <…> А что дальше будет? А дальше катастрофа. Бледный всадник по Днепру скачет", — резюмировал экс-советник.
На прошлой неделе социологическая служба Центра Разумкова опубликовала исследование, согласно которому трети жителей Украины денег хватает только на еду и одежду, а девяти процентам не хватает даже на питание. Опрос проводился с 20 по 28 июня 2024 года. Опрошено 2027 респондентов в возрасте от 18 лет.
В марте Financial Times писала со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за продолжающейся мобилизации, так как на зарплату, обучение и оборудование призывников потребуются существенные средства.
По словам украинского депутата Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, а в случае прекращения помощи от США киевскому режиму придется обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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