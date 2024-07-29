https://ria.ru/20240729/zarplata-1962719987.html

Пушилин заявил о росте средней зарплаты в ДНР

Пушилин заявил о росте средней зарплаты в ДНР - РИА Новости, 29.07.2024

Пушилин заявил о росте средней зарплаты в ДНР

Средняя зарплата в ДНР выросла практически на 40%, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:43

2024-07-29T15:43

2024-07-29T15:46

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Средняя зарплата в ДНР выросла практически на 40%, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава региона Денис Пушилин. "За первые четыре месяца текущего года по сравнению с таким же периодом прошлого года мы фиксируем рост средней зарплаты практически на 40 процентов. Это составляет 49 тысяч 600 рублей", - сказал Пушилин во время встречи с главой государства. По его словам, к концу года средняя зарплата в ДНР должна вырасти до 54 тысяч 100 рублей.

https://ria.ru/20231107/pushilin-1907852865.html

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донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин, экономика