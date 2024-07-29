https://ria.ru/20240729/zaharova-1962642080.html

Захарова напомнила о нападении НАТО на Ирак

Захарова напомнила о нападении НАТО на Ирак - РИА Новости, 29.07.2024

Захарова напомнила о нападении НАТО на Ирак

В Ираке произошло нападение США, Британии и других стран НАТО на суверенное государство, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T11:50

2024-07-29T11:50

2024-07-29T11:50

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Ираке произошло нападение США, Британии и других стран НАТО на суверенное государство, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале в ответ на заявления израильского МИД о том, что турецкому президенту Реджепу Эрдогану нужно помнить о судьбе Саддама Хусейна. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара может "войти" в Израиль так же, как когда-то в Ливию и Карабах. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в ответ заявил, что Эрдоган следует по пути Саддама Хусейна и угрожает атаковать Израиль, но ему следует помнить о судьбе Хусейна. "Насколько я помню, "произошло в Ираке" нападение США, Британии и других натовских стран, а также многих к ним примкнувших, на суверенное государство под ложным предлогом", - написала Захарова.Она напомнила, что до этого Вашингтон врал о наличии у Ирака оружия массового поражения, после чего последовала оккупация западниками Ирака, глумление над государственностью страны. "То, что произошло по вине США в Ираке", стало синонимом абсолютного зла американской внешней политики, её преступного характера и разрушительной направленности. Не означают ли эти слова израильского министра одобрения подобной международной деятельности?" - добавила Захарова. Двадцатого марта 2003 года под предлогом борьбы с терроризмом и поиска оружия массового поражения, силы возглавляемой США международной коалиции начали массированные бомбардировки иракских городов. В результате был свергнут и казнен президент страны Саддам Хусейн, следов запрещенного международной конвенцией оружия массового поражения обнаружить так и не удалось.

https://ria.ru/20240623/khaos-1954828746.html

https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html

https://ria.ru/20240526/ssha-1948372630.html

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сша, ирак, израиль, нато, в мире