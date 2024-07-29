Рейтинг@Mail.ru
Захарова напомнила о нападении НАТО на Ирак - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/zaharova-1962642080.html
Захарова напомнила о нападении НАТО на Ирак
Захарова напомнила о нападении НАТО на Ирак - РИА Новости, 29.07.2024
Захарова напомнила о нападении НАТО на Ирак
В Ираке произошло нападение США, Британии и других стран НАТО на суверенное государство, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T11:50
2024-07-29T11:50
сша
ирак
израиль
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Ираке произошло нападение США, Британии и других стран НАТО на суверенное государство, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале в ответ на заявления израильского МИД о том, что турецкому президенту Реджепу Эрдогану нужно помнить о судьбе Саддама Хусейна. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара может "войти" в Израиль так же, как когда-то в Ливию и Карабах. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в ответ заявил, что Эрдоган следует по пути Саддама Хусейна и угрожает атаковать Израиль, но ему следует помнить о судьбе Хусейна. "Насколько я помню, "произошло в Ираке" нападение США, Британии и других натовских стран, а также многих к ним примкнувших, на суверенное государство под ложным предлогом", - написала Захарова.Она напомнила, что до этого Вашингтон врал о наличии у Ирака оружия массового поражения, после чего последовала оккупация западниками Ирака, глумление над государственностью страны. "То, что произошло по вине США в Ираке", стало синонимом абсолютного зла американской внешней политики, её преступного характера и разрушительной направленности. Не означают ли эти слова израильского министра одобрения подобной международной деятельности?" - добавила Захарова. Двадцатого марта 2003 года под предлогом борьбы с терроризмом и поиска оружия массового поражения, силы возглавляемой США международной коалиции начали массированные бомбардировки иракских городов. В результате был свергнут и казнен президент страны Саддам Хусейн, следов запрещенного международной конвенцией оружия массового поражения обнаружить так и не удалось.
https://ria.ru/20240623/khaos-1954828746.html
https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html
https://ria.ru/20240526/ssha-1948372630.html
сша
ирак
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_560:0:3289:2047_1920x0_80_0_0_75cf037a98528dd68bf8eb2bf3c48a01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, ирак, израиль, нато, в мире
США, Ирак, Израиль, НАТО, В мире
Захарова напомнила о нападении НАТО на Ирак

Захарова: в Ираке произошло нападение США, Британии и других стран НАТО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Ираке произошло нападение США, Британии и других стран НАТО на суверенное государство, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале в ответ на заявления израильского МИД о том, что турецкому президенту Реджепу Эрдогану нужно помнить о судьбе Саддама Хусейна.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара может "войти" в Израиль так же, как когда-то в Ливию и Карабах. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в ответ заявил, что Эрдоган следует по пути Саддама Хусейна и угрожает атаковать Израиль, но ему следует помнить о судьбе Хусейна.
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
США создают хаос от Ирака до Боснии и Герцеговины, заявил Додик
23 июня, 11:17
«
"Насколько я помню, "произошло в Ираке" нападение США, Британии и других натовских стран, а также многих к ним примкнувших, на суверенное государство под ложным предлогом", - написала Захарова.
Она напомнила, что до этого Вашингтон врал о наличии у Ирака оружия массового поражения, после чего последовала оккупация западниками Ирака, глумление над государственностью страны.
Разрушенное здание в результате обстрелов в Косово - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Постыдная война Запада
24 марта, 08:00
«
"То, что произошло по вине США в Ираке", стало синонимом абсолютного зла американской внешней политики, её преступного характера и разрушительной направленности. Не означают ли эти слова израильского министра одобрения подобной международной деятельности?" - добавила Захарова.
Двадцатого марта 2003 года под предлогом борьбы с терроризмом и поиска оружия массового поражения, силы возглавляемой США международной коалиции начали массированные бомбардировки иракских городов. В результате был свергнут и казнен президент страны Саддам Хусейн, следов запрещенного международной конвенцией оружия массового поражения обнаружить так и не удалось.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Штаты душат свою последнюю надежду
26 мая, 08:00
 
СШАИракИзраильНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала