Захарова напомнила о нападении НАТО на Ирак
Захарова: в Ираке произошло нападение США, Британии и других стран НАТО
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Ираке произошло нападение США, Британии и других стран НАТО на суверенное государство, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале в ответ на заявления израильского МИД о том, что турецкому президенту Реджепу Эрдогану нужно помнить о судьбе Саддама Хусейна.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара может "войти" в Израиль так же, как когда-то в Ливию и Карабах. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в ответ заявил, что Эрдоган следует по пути Саддама Хусейна и угрожает атаковать Израиль, но ему следует помнить о судьбе Хусейна.
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"Насколько я помню, "произошло в Ираке" нападение США, Британии и других натовских стран, а также многих к ним примкнувших, на суверенное государство под ложным предлогом", - написала Захарова.
Она напомнила, что до этого Вашингтон врал о наличии у Ирака оружия массового поражения, после чего последовала оккупация западниками Ирака, глумление над государственностью страны.
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"То, что произошло по вине США в Ираке", стало синонимом абсолютного зла американской внешней политики, её преступного характера и разрушительной направленности. Не означают ли эти слова израильского министра одобрения подобной международной деятельности?" - добавила Захарова.
Двадцатого марта 2003 года под предлогом борьбы с терроризмом и поиска оружия массового поражения, силы возглавляемой США международной коалиции начали массированные бомбардировки иракских городов. В результате был свергнут и казнен президент страны Саддам Хусейн, следов запрещенного международной конвенцией оружия массового поражения обнаружить так и не удалось.
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