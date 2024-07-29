https://ria.ru/20240729/yazyk-1962801339.html

Андрей Данилко заявил, что от русского языка невозможно отказаться

Андрей Данилко заявил, что от русского языка невозможно отказаться - РИА Новости, 29.07.2024

Андрей Данилко заявил, что от русского языка невозможно отказаться

Украинский певец Андрей Данилко, который известен по сценическому образу Верки Сердючки, заявил, что от русского "невозможно отказаться", некоторые песни,... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T21:20

2024-07-29T21:20

2024-07-29T21:20

в мире

украина

россия

верка сердючка (андрей данилко)

лайма вайкуле

сергей лавров

верховная рада украины

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинский певец Андрей Данилко, который известен по сценическому образу Верки Сердючки, заявил, что от русского "невозможно отказаться", некоторые песни, которые он сочинял и исполнял на русском, невозможно гармонично перевести на украинский язык. Артист сделал такое заявление в интервью латвийскому телеканалу LTV Ziņu dienests. Видео интервью было опубликовано 28 июля на YouTube-канале телеканала. "Если бы не русский язык, как я мог бы разговаривать с Лаймой (певица Лайма Вайкуле - ред.)?... Язык дан для коммуникации", - заявил Данилко в интервью латвийскому телеканалу. На вопрос, нет ли "когнитивного диссонанса" при исполнении песен на русском языке, Данилко снова отметил, что язык дан для понимания, но его "используют в политических целях". Обсуждая песню на русском "Все будет хорошо", певец добавил, что при переводе песни на украинский искажается ее понимание и она звучит по-другому. "Специально переводить то, что не переводится (невозможно -ред.). Нельзя перевести "Все будет хорошо". Если перевести то, что заложено в этом слове "хорошо", это получается мат", - отметил Данилко. После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.

https://ria.ru/20240702/vsu-1956974309.html

https://ria.ru/20240103/serdyuchka-1919576136.html

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в мире, украина, россия, верка сердючка (андрей данилко), лайма вайкуле, сергей лавров, верховная рада украины