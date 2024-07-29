Рейтинг@Mail.ru
Андрей Данилко заявил, что от русского языка невозможно отказаться - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:20 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/yazyk-1962801339.html
Андрей Данилко заявил, что от русского языка невозможно отказаться
Андрей Данилко заявил, что от русского языка невозможно отказаться - РИА Новости, 29.07.2024
Андрей Данилко заявил, что от русского языка невозможно отказаться
Украинский певец Андрей Данилко, который известен по сценическому образу Верки Сердючки, заявил, что от русского "невозможно отказаться", некоторые песни,... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T21:20
2024-07-29T21:20
в мире
украина
россия
верка сердючка (андрей данилко)
лайма вайкуле
сергей лавров
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869473215_0:194:3295:2047_1920x0_80_0_0_f8ae5fe9bbb8dc126bc0e7721c02ba03.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинский певец Андрей Данилко, который известен по сценическому образу Верки Сердючки, заявил, что от русского "невозможно отказаться", некоторые песни, которые он сочинял и исполнял на русском, невозможно гармонично перевести на украинский язык. Артист сделал такое заявление в интервью латвийскому телеканалу LTV Ziņu dienests. Видео интервью было опубликовано 28 июля на YouTube-канале телеканала. "Если бы не русский язык, как я мог бы разговаривать с Лаймой (певица Лайма Вайкуле - ред.)?... Язык дан для коммуникации", - заявил Данилко в интервью латвийскому телеканалу. На вопрос, нет ли "когнитивного диссонанса" при исполнении песен на русском языке, Данилко снова отметил, что язык дан для понимания, но его "используют в политических целях". Обсуждая песню на русском "Все будет хорошо", певец добавил, что при переводе песни на украинский искажается ее понимание и она звучит по-другому. "Специально переводить то, что не переводится (невозможно -ред.). Нельзя перевести "Все будет хорошо". Если перевести то, что заложено в этом слове "хорошо", это получается мат", - отметил Данилко. После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20240702/vsu-1956974309.html
https://ria.ru/20240103/serdyuchka-1919576136.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869473215_566:0:3295:2047_1920x0_80_0_0_e0764c42847453dfbc9b7923a15ec27e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, верка сердючка (андрей данилко), лайма вайкуле, сергей лавров, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Верка Сердючка (Андрей Данилко), Лайма Вайкуле, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины
Андрей Данилко заявил, что от русского языка невозможно отказаться

Верка Сердючка: от русского языка невозможно отказаться, он нужен для общения

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВерка Сердючка
Верка Сердючка - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Верка Сердючка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинский певец Андрей Данилко, который известен по сценическому образу Верки Сердючки, заявил, что от русского "невозможно отказаться", некоторые песни, которые он сочинял и исполнял на русском, невозможно гармонично перевести на украинский язык.
Артист сделал такое заявление в интервью латвийскому телеканалу LTV Ziņu dienests. Видео интервью было опубликовано 28 июля на YouTube-канале телеканала.
Верка Сердючка (Андрей Данилко) - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Верка Сердючка отказалась от выступления на концерте в поддержку ВСУ
2 июля, 22:06
"Если бы не русский язык, как я мог бы разговаривать с Лаймой (певица Лайма Вайкуле - ред.)?... Язык дан для коммуникации", - заявил Данилко в интервью латвийскому телеканалу.
На вопрос, нет ли "когнитивного диссонанса" при исполнении песен на русском языке, Данилко снова отметил, что язык дан для понимания, но его "используют в политических целях". Обсуждая песню на русском "Все будет хорошо", певец добавил, что при переводе песни на украинский искажается ее понимание и она звучит по-другому.
"Специально переводить то, что не переводится (невозможно -ред.). Нельзя перевести "Все будет хорошо". Если перевести то, что заложено в этом слове "хорошо", это получается мат", - отметил Данилко.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
Дискотека в Доме культуры в городе Порхов в Псковской области - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Под Псковом ДК приостановил дискотеки после инцидента с песней Сердючки
3 января, 14:13
 
В миреУкраинаРоссияВерка Сердючка (Андрей Данилко)Лайма ВайкулеСергей ЛавровВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала