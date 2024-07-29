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В Харькове и Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:39 29.07.2024 (обновлено: 03:49 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/vzryvy-1962581621.html
В Харькове и Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Харькове и Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.07.2024
В Харькове и Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в украинских городах Кривой Рог Днепропетровской области и Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в своем... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T01:39
2024-07-29T03:49
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
харьков
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в украинских городах Кривой Рог Днепропетровской области и Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в своем Telegram-канале со ссылкой на мониторинговые каналы. "Кривой Рог — взрывы... Харьков — взрывы" — говорится в публикации. Позднее телеканал "Общественное" также сообщил о серии взрывов в пригородах Харькова.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области звучит с 21:16 мск воскресенья, а в Днепропетровской области — с 0:11 мск понедельника. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240728/ukraina-1962574587.html
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в мире, днепропетровская область, харьков, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Харьков, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина
В Харькове и Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ

ТСН: в Кривом Роге и Харькове прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в украинских городах Кривой Рог Днепропетровской области и Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в своем Telegram-канале со ссылкой на мониторинговые каналы.
"Кривой Рог — взрывы... Харьков — взрывы" — говорится в публикации.
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Позднее телеканал "Общественное" также сообщил о серии взрывов в пригородах Харькова.
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области звучит с 21:16 мск воскресенья, а в Днепропетровской области — с 0:11 мск понедельника.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьХарьковРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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