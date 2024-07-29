https://ria.ru/20240729/vzryvy-1962581621.html

В Харькове и Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Харькове и Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.07.2024

В Харькове и Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в украинских городах Кривой Рог Днепропетровской области и Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в своем... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T01:39

2024-07-29T01:39

2024-07-29T03:49

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

харьков

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в украинских городах Кривой Рог Днепропетровской области и Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в своем Telegram-канале со ссылкой на мониторинговые каналы. "Кривой Рог — взрывы... Харьков — взрывы" — говорится в публикации. Позднее телеканал "Общественное" также сообщил о серии взрывов в пригородах Харькова.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области звучит с 21:16 мск воскресенья, а в Днепропетровской области — с 0:11 мск понедельника. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240728/ukraina-1962574587.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

харьков

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, днепропетровская область, харьков, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина