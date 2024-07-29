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В ФРГ назвали причину взрыва на химзаводе BASF - РИА Новости, 29.07.2024
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20:35 29.07.2024
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В ФРГ назвали причину взрыва на химзаводе BASF
В ФРГ назвали причину взрыва на химзаводе BASF - РИА Новости, 29.07.2024
В ФРГ назвали причину взрыва на химзаводе BASF
Взрыв на крупнейшем химическом заводе Германии компании BASF в городе Людвигсхафен произошёл из-за утечки органического растворителя, при этом количество... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T20:35
2024-07-29T20:35
в мире
германия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Взрыв на крупнейшем химическом заводе Германии компании BASF в городе Людвигсхафен произошёл из-за утечки органического растворителя, при этом количество раненых увеличилось до 15 человек, следует из заявления, направленного РИА Новости пресс-службой компании. "В ходе сегодняшнего происшествия в южной части завода BASF SE в Людвигсхафене произошел взрыв из-за утечки органического растворителя с последующим пожаром. Загрязнения воздуха, воды и почвы не было", - говорится в заявлении. При этом сама установка, на которой произошла авария, была выключена и находится в безопасном состоянии. "В результате происшествия 15 сотрудников получили легкие ранения и были обследованы в медицинском центре BASF. После этого все они смогли покинуть медицинский центр", - сказано в заявлении. В BASF подчеркнули, что установление точных причин произошедшего продолжается.
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в мире, германия, basf se
В мире, Германия, BASF SE
В ФРГ назвали причину взрыва на химзаводе BASF

Причиной взрыва на химзаводе BASF в ФРГ стала утечка органического растворителя

© Фото : соцсетиДым на заводе BASF в немецком городе Людвигсхафен
Дым на заводе BASF в немецком городе Людвигсхафен - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : соцсети
Дым на заводе BASF в немецком городе Людвигсхафен
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Взрыв на крупнейшем химическом заводе Германии компании BASF в городе Людвигсхафен произошёл из-за утечки органического растворителя, при этом количество раненых увеличилось до 15 человек, следует из заявления, направленного РИА Новости пресс-службой компании.
"В ходе сегодняшнего происшествия в южной части завода BASF SE в Людвигсхафене произошел взрыв из-за утечки органического растворителя с последующим пожаром. Загрязнения воздуха, воды и почвы не было", - говорится в заявлении.
При этом сама установка, на которой произошла авария, была выключена и находится в безопасном состоянии.
"В результате происшествия 15 сотрудников получили легкие ранения и были обследованы в медицинском центре BASF. После этого все они смогли покинуть медицинский центр", - сказано в заявлении.
В BASF подчеркнули, что установление точных причин произошедшего продолжается.
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