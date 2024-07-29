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На крупнейшем химическом заводе в Германии прогремел взрыв - РИА Новости, 29.07.2024
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16:08 29.07.2024 (обновлено: 20:16 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/vzryv-1962726927.html
На крупнейшем химическом заводе в Германии прогремел взрыв
На крупнейшем химическом заводе в Германии прогремел взрыв - РИА Новости, 29.07.2024
На крупнейшем химическом заводе в Германии прогремел взрыв
В немецком Людвигсхафене прогремел взрыв на крупнейшем химическом заводе страны, принадлежащем компании BASF, пишет издание Bild. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T16:08
2024-07-29T20:16
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В немецком Людвигсхафене прогремел взрыв на крупнейшем химическом заводе страны, принадлежащем компании BASF, пишет издание Bild."Около 12 часов дня (13:00 мск) в понедельник произошел взрыв на крупнейшем химическом заводе Германии", — говорится в сообщении.Уточняется, что на предприятии начался пожар, который впоследствии удалось потушить.В результате инцидента 14 работников получили легкие ранения, в качестве меры предосторожности их доставили в заводскую поликлинику, указывается в статье.Сначала городские власти и пожарные опубликовали предупреждение об опасности из-за наличия в воздухе продуктов горения, но затем отменили его.В комментарии РИА Новости на заводе сообщили, что причиной взрыва стала утечка органического растворителя. При этом количество пострадавших увеличилось до 15.
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германия, в мире
Германия, В мире
На крупнейшем химическом заводе в Германии прогремел взрыв

В немецком Людвигсхафене прогремел взрыв на химзаводе компании BASF

© Фото : соцсетиДым на заводе BASF в немецком городе Людвигсхафен
Дым на заводе BASF в немецком городе Людвигсхафен - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : соцсети
Дым на заводе BASF в немецком городе Людвигсхафен
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В немецком Людвигсхафене прогремел взрыв на крупнейшем химическом заводе страны, принадлежащем компании BASF, пишет издание Bild.
"Около 12 часов дня (13:00 мск) в понедельник произошел взрыв на крупнейшем химическом заводе Германии", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что на предприятии начался пожар, который впоследствии удалось потушить.
В результате инцидента 14 работников получили легкие ранения, в качестве меры предосторожности их доставили в заводскую поликлинику, указывается в статье.
Сначала городские власти и пожарные опубликовали предупреждение об опасности из-за наличия в воздухе продуктов горения, но затем отменили его.
В комментарии РИА Новости на заводе сообщили, что причиной взрыва стала утечка органического растворителя. При этом количество пострадавших увеличилось до 15.
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