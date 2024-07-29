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На крупнейшем химическом заводе в Германии прогремел взрыв

На крупнейшем химическом заводе в Германии прогремел взрыв - РИА Новости, 29.07.2024

На крупнейшем химическом заводе в Германии прогремел взрыв

В немецком Людвигсхафене прогремел взрыв на крупнейшем химическом заводе страны, принадлежащем компании BASF, пишет издание Bild. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T16:08

2024-07-29T16:08

2024-07-29T20:16

германия

в мире

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В немецком Людвигсхафене прогремел взрыв на крупнейшем химическом заводе страны, принадлежащем компании BASF, пишет издание Bild."Около 12 часов дня (13:00 мск) в понедельник произошел взрыв на крупнейшем химическом заводе Германии", — говорится в сообщении.Уточняется, что на предприятии начался пожар, который впоследствии удалось потушить.В результате инцидента 14 работников получили легкие ранения, в качестве меры предосторожности их доставили в заводскую поликлинику, указывается в статье.Сначала городские власти и пожарные опубликовали предупреждение об опасности из-за наличия в воздухе продуктов горения, но затем отменили его.В комментарии РИА Новости на заводе сообщили, что причиной взрыва стала утечка органического растворителя. При этом количество пострадавших увеличилось до 15.

https://ria.ru/20240621/pozhar-1954525093.html

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