Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге нашли тело мужчины, предположительно погибшего от взрыва - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:53 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/vzryv-1962582494.html
В Петербурге нашли тело мужчины, предположительно погибшего от взрыва
В Петербурге нашли тело мужчины, предположительно погибшего от взрыва - РИА Новости, 29.07.2024
В Петербурге нашли тело мужчины, предположительно погибшего от взрыва
Доследственная проверка организована после того, как во дворе на улице Кораблестроителей в Санкт-Петербурге обнаружено тело мужчины, предположительно погибшего... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T01:53
2024-07-29T01:53
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Доследственная проверка организована после того, как во дворе на улице Кораблестроителей в Санкт-Петербурге обнаружено тело мужчины, предположительно погибшего от взрыва неизвестного предмета, который был у него с собой, сообщил городской главк СК РФ. "Следственным отделом по Василеостровскому району... проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины во дворе дома по улице Кораблестроителей. Следствием установлено, что смерть мужчины наступила в результате взрыва неизвестного предмета, который имелся при себе у последнего", – говорится в сообщении. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, следователи работают на месте происшествия.
https://ria.ru/20240728/gas-1962536460.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге нашли тело мужчины, предположительно погибшего от взрыва

СК: петербуржец погиб от взрыва предмета, который был у него с собой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Доследственная проверка организована после того, как во дворе на улице Кораблестроителей в Санкт-Петербурге обнаружено тело мужчины, предположительно погибшего от взрыва неизвестного предмета, который был у него с собой, сообщил городской главк СК РФ.
"Следственным отделом по Василеостровскому району... проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины во дворе дома по улице Кораблестроителей. Следствием установлено, что смерть мужчины наступила в результате взрыва неизвестного предмета, который имелся при себе у последнего", – говорится в сообщении.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
В Екатеринбурге шесть рабочих отравились газом на стройке
Вчера, 17:04
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, следователи работают на месте происшествия.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала