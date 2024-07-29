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В Петербурге нашли тело мужчины, предположительно погибшего от взрыва

В Петербурге нашли тело мужчины, предположительно погибшего от взрыва - РИА Новости, 29.07.2024

В Петербурге нашли тело мужчины, предположительно погибшего от взрыва

Доследственная проверка организована после того, как во дворе на улице Кораблестроителей в Санкт-Петербурге обнаружено тело мужчины, предположительно погибшего... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T01:53

2024-07-29T01:53

2024-07-29T01:53

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Доследственная проверка организована после того, как во дворе на улице Кораблестроителей в Санкт-Петербурге обнаружено тело мужчины, предположительно погибшего от взрыва неизвестного предмета, который был у него с собой, сообщил городской главк СК РФ. "Следственным отделом по Василеостровскому району... проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины во дворе дома по улице Кораблестроителей. Следствием установлено, что смерть мужчины наступила в результате взрыва неизвестного предмета, который имелся при себе у последнего", – говорится в сообщении. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, следователи работают на месте происшествия.

https://ria.ru/20240728/gas-1962536460.html

санкт-петербург

россия

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)