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В Петербурге нашли тело мужчины, предположительно погибшего от взрыва
В Петербурге нашли тело мужчины, предположительно погибшего от взрыва - РИА Новости, 29.07.2024
В Петербурге нашли тело мужчины, предположительно погибшего от взрыва
Доследственная проверка организована после того, как во дворе на улице Кораблестроителей в Санкт-Петербурге обнаружено тело мужчины, предположительно погибшего... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T01:53
2024-07-29T01:53
2024-07-29T01:53
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Доследственная проверка организована после того, как во дворе на улице Кораблестроителей в Санкт-Петербурге обнаружено тело мужчины, предположительно погибшего от взрыва неизвестного предмета, который был у него с собой, сообщил городской главк СК РФ. "Следственным отделом по Василеостровскому району... проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины во дворе дома по улице Кораблестроителей. Следствием установлено, что смерть мужчины наступила в результате взрыва неизвестного предмета, который имелся при себе у последнего", – говорится в сообщении. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, следователи работают на месте происшествия.
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге нашли тело мужчины, предположительно погибшего от взрыва
СК: петербуржец погиб от взрыва предмета, который был у него с собой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Доследственная проверка организована после того, как во дворе на улице Кораблестроителей в Санкт-Петербурге обнаружено тело мужчины, предположительно погибшего от взрыва неизвестного предмета, который был у него с собой, сообщил городской главк СК РФ.
"Следственным отделом по Василеостровскому району... проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины во дворе дома по улице Кораблестроителей. Следствием установлено, что смерть мужчины наступила в результате взрыва неизвестного предмета, который имелся при себе у последнего", – говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, следователи работают на месте происшествия.