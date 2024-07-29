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Наблюдатель от России оценил проведение выборов президента в Венесуэле

Наблюдатель от России оценил проведение выборов президента в Венесуэле - РИА Новости, 29.07.2024

Наблюдатель от России оценил проведение выборов президента в Венесуэле

Электоральный процесс и день голосования в Венесуэле прошли на высоком уровне - очереди на участках стали следствием высокой явки, а грамотная организация и... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T11:02

2024-07-29T11:02

2024-07-29T11:08

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выборы президента венесуэлы — 2024

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КАРАКАС, 29 июл - РИА Новости. Электоральный процесс и день голосования в Венесуэле прошли на высоком уровне - очереди на участках стали следствием высокой явки, а грамотная организация и система электронного подсчета позволили получить результат уже к полуночи, рассказал РИА Новости депутат Государственной думы Алексей Волоцков, представлявший РФ в качестве международного наблюдателя "Считаем, что на высоком уровне прошел как электоральный процесс, так и организованный день голосования. Очереди, да, были, конечно, но в связи с высокой явкой и с одним днем проведения выборов, конечно, они и должны были быть", - заявил Волоцков после объявления первых результатов голосования. Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил, что по итогам обработки 80% протоколов действующий президент Николас Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах. Его основной соперник от правой оппозиции Эдмундо Гонсалес получил 44,2%. "Высокий уровень организации и в дальнейшем уверенный электронный подсчет, позволили оперативно получить данные. Уже к 12 часам (ночи) эти данные с 80% обработанных протоколов практически были получены", - добавил российский парламентарий. По словам Волоцкого, как международный наблюдатель и как человек, прошедший не одну собственную избирательную кампанию, он понимает, что их проведение стоит большого труда. В Венесуэле правительство и Национальный избирательный совет "провели очень грамотную, слаженную кампанию". "Более 51% голосов получил действующий президент, с чем мы его и поздравляем. И продолжим сотрудничество с руководством республики во многих важных сферах. Прежде всего, это, конечно, энергетика, образование и туризм. Это три основных направления, с которыми мы уверенно продолжим наше взаимовыгодное сотрудничество между Россией и Венесуэлой", - заключил собеседник агентства. Для президента Мадуро будущий президентский срок - третий подряд, он возглавляет боливарианскую республику с 2013 года. Инаугурация главы исполнительной власти Венесуэлы пройдет 10 января 2025 года, срок его полномочий составит шесть лет.

https://ria.ru/20240729/borrel-1962615982.html

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в мире, венесуэла, россия, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024