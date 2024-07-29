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Наблюдатель от России прокомментировал выборы в Венесуэле

Наблюдатель от России прокомментировал выборы в Венесуэле - РИА Новости, 29.07.2024

Наблюдатель от России прокомментировал выборы в Венесуэле

Избирательная кампания на выборах президента Венесуэлы была конкурентной, день голосования прошел при высокой явке, рассказал РИА Новости депутат... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T10:38

2024-07-29T10:38

2024-07-29T11:08

россия

венесуэла

в мире

николас мадуро

выборы президента венесуэлы — 2024

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КАРАКАС, 29 июл - РИА Новости. Избирательная кампания на выборах президента Венесуэлы была конкурентной, день голосования прошел при высокой явке, рассказал РИА Новости депутат Государственной думы Алексей Волоцков, представлявший РФ в качестве международного наблюдателя.Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил, что по итогам обработки 80% протоколов действующий президент Николас Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на выборах. Его основной соперник от правой оппозиции Эдмундо Гонсалес получил 44,2%."Считаем, что это была конкурентная кампания, в которой победил действующий президент страны. Все было организовано, смотрели процесс, как проходит и подготовка к дню голосования, и день голосования. Активность очень высокая, и сегодня это подтверждено цифрами, которые были озвучены, около 59% жителей Венесуэлы пришли и отдали свой голос", - сказал Волоцков.Для Мадуро будущий президентский срок - третий, он возглавляет боливарианскую республику с 2013 года. Инаугурация победителя выборов пройдет 10 января 2025 года, срок его полномочий составит шесть лет.

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россия, венесуэла, в мире, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024