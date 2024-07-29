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Аргентина, Перу и Коста-Рика отказались признать победу Мадуро на выборах - РИА Новости, 29.07.2024
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08:50 29.07.2024 (обновлено: 11:08 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/vybory-1962602712.html
Аргентина, Перу и Коста-Рика отказались признать победу Мадуро на выборах
Аргентина, Перу и Коста-Рика отказались признать победу Мадуро на выборах - РИА Новости, 29.07.2024
Аргентина, Перу и Коста-Рика отказались признать победу Мадуро на выборах
Аргентина, Перу и Коста-Рика отказались признавать победу действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро на выборах. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T08:50
2024-07-29T11:08
в мире
венесуэла
перу
коста-рика
николас мадуро
выборы президента венесуэлы — 2024
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Аргентина, Перу и Коста-Рика отказались признавать победу действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро на выборах. "Данные свидетельствуют о победе оппозиции &lt;...&gt; Аргентина не признает мошенничества и надеется, что вооруженные силы защитят демократию и волю народа", — написал аргентинский лидер Хавьер Милей в соцсети X.Причем он выступил с этим заявлением еще до официального объявления итогов голосования в Венесуэле."Я категорически осуждаю совокупность нарушений с целью мошенничества со стороны правительства Венесуэлы. Перу не примет нарушений в отношении народной воли венесуэльцев", — говорится в посте главы перуанского МИД Хавьера Гонсалеса-Олаэчеа. Правительство Коста-Рики, в свою очередь, опубликовало заявление президента Родриго Чавеса, в котором говорится, что власти республики категорически отвергают провозглашение Николаса Мадуро президентом Венесуэлы. При этом они выразили намерение работать с "демократическими правительствами континента" и международными органами, чтобы "добиться уважения к священной воле народа Венесуэлы". Выборы президента Венесуэлы состоялись 28 июля. Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай выпустили заявление, в котором потребовали прозрачного подсчета голосов под контролем наблюдателей. Правительство Венесуэлы расценило это как вмешательство в выборы и право народа на самоопределение.По итогам обработки 80 процентов протоколов Мадуро побеждает на выборах, набирая 51,2 процента голосов.
https://ria.ru/20240729/venesuela-1962601034.html
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в мире, венесуэла, перу, коста-рика, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Перу, Коста-Рика, Николас Мадуро, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Аргентина, Перу и Коста-Рика отказались признать победу Мадуро на выборах

Аргентина, Перу и Коста-Рика отказались признать победу Мадуро на выборах

© AP Photo / Matias DelacroixНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Николас Мадуро. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Аргентина, Перу и Коста-Рика отказались признавать победу действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро на выборах.
"Данные свидетельствуют о победе оппозиции <...> Аргентина не признает мошенничества и надеется, что вооруженные силы защитят демократию и волю народа", — написал аргентинский лидер Хавьер Милей в соцсети X.
Выборы президента Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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Причем он выступил с этим заявлением еще до официального объявления итогов голосования в Венесуэле.
"Я категорически осуждаю совокупность нарушений с целью мошенничества со стороны правительства Венесуэлы. Перу не примет нарушений в отношении народной воли венесуэльцев", — говорится в посте главы перуанского МИД Хавьера Гонсалеса-Олаэчеа.
Правительство Коста-Рики, в свою очередь, опубликовало заявление президента Родриго Чавеса, в котором говорится, что власти республики категорически отвергают провозглашение Николаса Мадуро президентом Венесуэлы. При этом они выразили намерение работать с "демократическими правительствами континента" и международными органами, чтобы "добиться уважения к священной воле народа Венесуэлы".
Выборы президента Венесуэлы состоялись 28 июля. Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай выпустили заявление, в котором потребовали прозрачного подсчета голосов под контролем наблюдателей. Правительство Венесуэлы расценило это как вмешательство в выборы и право народа на самоопределение.
По итогам обработки 80 процентов протоколов Мадуро побеждает на выборах, набирая 51,2 процента голосов.
Президент Николас Мадуро во время голосования на президентских выборах в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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В миреВенесуэлаПеруКоста-РикаНиколас МадуроВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
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