Аргентина, Перу и Коста-Рика отказались признать победу Мадуро на выборах
Аргентина, Перу и Коста-Рика отказались признать победу Мадуро на выборах
© AP Photo / Matias DelacroixНиколас Мадуро
© AP Photo / Matias Delacroix
Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Аргентина, Перу и Коста-Рика отказались признавать победу действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро на выборах.
"Данные свидетельствуют о победе оппозиции <...> Аргентина не признает мошенничества и надеется, что вооруженные силы защитят демократию и волю народа", — написал аргентинский лидер Хавьер Милей в соцсети X.
Причем он выступил с этим заявлением еще до официального объявления итогов голосования в Венесуэле.
"Я категорически осуждаю совокупность нарушений с целью мошенничества со стороны правительства Венесуэлы. Перу не примет нарушений в отношении народной воли венесуэльцев", — говорится в посте главы перуанского МИД Хавьера Гонсалеса-Олаэчеа.
Правительство Коста-Рики, в свою очередь, опубликовало заявление президента Родриго Чавеса, в котором говорится, что власти республики категорически отвергают провозглашение Николаса Мадуро президентом Венесуэлы. При этом они выразили намерение работать с "демократическими правительствами континента" и международными органами, чтобы "добиться уважения к священной воле народа Венесуэлы".
Выборы президента Венесуэлы состоялись 28 июля. Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай выпустили заявление, в котором потребовали прозрачного подсчета голосов под контролем наблюдателей. Правительство Венесуэлы расценило это как вмешательство в выборы и право народа на самоопределение.
По итогам обработки 80 процентов протоколов Мадуро побеждает на выборах, набирая 51,2 процента голосов.
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