https://ria.ru/20240729/vybory-1962602712.html

Аргентина, Перу и Коста-Рика отказались признать победу Мадуро на выборах

Аргентина, Перу и Коста-Рика отказались признать победу Мадуро на выборах - РИА Новости, 29.07.2024

Аргентина, Перу и Коста-Рика отказались признать победу Мадуро на выборах

Аргентина, Перу и Коста-Рика отказались признавать победу действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро на выборах. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T08:50

2024-07-29T08:50

2024-07-29T11:08

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николас мадуро

выборы президента венесуэлы — 2024

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Аргентина, Перу и Коста-Рика отказались признавать победу действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро на выборах. "Данные свидетельствуют о победе оппозиции <...> Аргентина не признает мошенничества и надеется, что вооруженные силы защитят демократию и волю народа", — написал аргентинский лидер Хавьер Милей в соцсети X.Причем он выступил с этим заявлением еще до официального объявления итогов голосования в Венесуэле."Я категорически осуждаю совокупность нарушений с целью мошенничества со стороны правительства Венесуэлы. Перу не примет нарушений в отношении народной воли венесуэльцев", — говорится в посте главы перуанского МИД Хавьера Гонсалеса-Олаэчеа. Правительство Коста-Рики, в свою очередь, опубликовало заявление президента Родриго Чавеса, в котором говорится, что власти республики категорически отвергают провозглашение Николаса Мадуро президентом Венесуэлы. При этом они выразили намерение работать с "демократическими правительствами континента" и международными органами, чтобы "добиться уважения к священной воле народа Венесуэлы". Выборы президента Венесуэлы состоялись 28 июля. Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай выпустили заявление, в котором потребовали прозрачного подсчета голосов под контролем наблюдателей. Правительство Венесуэлы расценило это как вмешательство в выборы и право народа на самоопределение.По итогам обработки 80 процентов протоколов Мадуро побеждает на выборах, набирая 51,2 процента голосов.

https://ria.ru/20240729/venesuela-1962601034.html

https://ria.ru/20240729/venesuela-1962597574.html

венесуэла

перу

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в мире, венесуэла, перу, коста-рика, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024