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ВСУ повредили автозаправку в Горловке - РИА Новости, 29.07.2024
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
17:49 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/vsu-1962761327.html
ВСУ повредили автозаправку в Горловке
ВСУ повредили автозаправку в Горловке - РИА Новости, 29.07.2024
ВСУ повредили автозаправку в Горловке
Автозаправочная станция получила повреждения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T17:49
2024-07-29T17:49
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Автозаправочная станция получила повреждения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины повреждена одна из автозаправочных станций в Центрально-Городском районе Горловки", - говорится в сообщении мэра. Приходько также сообщил, что в связи с аварийной ситуацией частично обесточен посёлок Короленко. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 6.00 атаковали Центрально-Городской район Горловки при помощи БПЛА-камикадзе. Кроме того, украинские войска с 14.25 по 16.55 выпустили по Горловке девять "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240729/gorlovka-1962712231.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ повредили автозаправку в Горловке

При сбросе снаряда с БПЛА на Горловку повреждена автозаправочная станция

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Автозаправочная станция получила повреждения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины повреждена одна из автозаправочных станций в Центрально-Городском районе Горловки", - говорится в сообщении мэра.
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Приходько также сообщил, что в связи с аварийной ситуацией частично обесточен посёлок Короленко.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 6.00 атаковали Центрально-Городской район Горловки при помощи БПЛА-камикадзе. Кроме того, украинские войска с 14.25 по 16.55 выпустили по Горловке девять "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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