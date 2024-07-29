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"Очень больно": в ВСУ обиделись на одесситов - РИА Новости, 29.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:30 29.07.2024 (обновлено: 17:52 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/vsu-1962757668.html
"Очень больно": в ВСУ обиделись на одесситов
"Очень больно": в ВСУ обиделись на одесситов - РИА Новости, 29.07.2024
"Очень больно": в ВСУ обиделись на одесситов
Комбат морской пехоты ВСУ Артем Хрыстин в интервью журналисту Дмитрию Гордону* пожаловался на одесситов за поджоги автомобилей украинских военных РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T17:30
2024-07-29T17:52
специальная военная операция на украине
в мире
россия
одесса
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
украина
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Комбат морской пехоты ВСУ Артем Хрыстин в интервью журналисту Дмитрию Гордону* пожаловался на одесситов за поджоги автомобилей украинских военных"Мне очень больно, когда я вижу все случаи, даже на сегодняшний день, когда военным в Одессе машины жгут, когда неуважение выражают к военным", — сказал он.На вопрос журналиста о том, действительно ли в Одессе много людей, ждущих прихода российских войск, офицер ответил, что были и есть целые движения, которые желают быть с Россией."И не только в Одессе", — констатировал он.В понедельник стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала группу людей, подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ в Одессе. По информации ведомства, задержанные сожгли более 15 автомобилей украинских военных.Ранее СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать транспорт ВСУ, принимая его за машины сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "не ТЦК".* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20240729/ukraina-1962731255.html
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в мире, россия, одесса, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Одесса, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Украина
"Очень больно": в ВСУ обиделись на одесситов

Комбат ВСУ: больно, когда в Одессе жгут машины украинских военных и ждут Россию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Комбат морской пехоты ВСУ Артем Хрыстин в интервью журналисту Дмитрию Гордону* пожаловался на одесситов за поджоги автомобилей украинских военных
"Мне очень больно, когда я вижу все случаи, даже на сегодняшний день, когда военным в Одессе машины жгут, когда неуважение выражают к военным", — сказал он.
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На вопрос журналиста о том, действительно ли в Одессе много людей, ждущих прихода российских войск, офицер ответил, что были и есть целые движения, которые желают быть с Россией.
«
"И не только в Одессе", — констатировал он.
В понедельник стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала группу людей, подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ в Одессе. По информации ведомства, задержанные сожгли более 15 автомобилей украинских военных.
Ранее СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать транспорт ВСУ, принимая его за машины сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "не ТЦК".
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияОдессаВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныУкраина
 
 
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