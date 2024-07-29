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"Очень больно": в ВСУ обиделись на одесситов
"Очень больно": в ВСУ обиделись на одесситов - РИА Новости, 29.07.2024
"Очень больно": в ВСУ обиделись на одесситов
Комбат морской пехоты ВСУ Артем Хрыстин в интервью журналисту Дмитрию Гордону* пожаловался на одесситов за поджоги автомобилей украинских военных РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T17:30
2024-07-29T17:30
2024-07-29T17:52
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Комбат морской пехоты ВСУ Артем Хрыстин в интервью журналисту Дмитрию Гордону* пожаловался на одесситов за поджоги автомобилей украинских военных"Мне очень больно, когда я вижу все случаи, даже на сегодняшний день, когда военным в Одессе машины жгут, когда неуважение выражают к военным", — сказал он.На вопрос журналиста о том, действительно ли в Одессе много людей, ждущих прихода российских войск, офицер ответил, что были и есть целые движения, которые желают быть с Россией."И не только в Одессе", — констатировал он.В понедельник стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала группу людей, подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ в Одессе. По информации ведомства, задержанные сожгли более 15 автомобилей украинских военных.Ранее СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать транспорт ВСУ, принимая его за машины сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "не ТЦК".* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20240729/ukraina-1962731255.html
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"Очень больно": в ВСУ обиделись на одесситов
Комбат ВСУ: больно, когда в Одессе жгут машины украинских военных и ждут Россию