https://ria.ru/20240729/vsu-1962757668.html

"Очень больно": в ВСУ обиделись на одесситов

"Очень больно": в ВСУ обиделись на одесситов - РИА Новости, 29.07.2024

"Очень больно": в ВСУ обиделись на одесситов

Комбат морской пехоты ВСУ Артем Хрыстин в интервью журналисту Дмитрию Гордону* пожаловался на одесситов за поджоги автомобилей украинских военных РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T17:30

2024-07-29T17:30

2024-07-29T17:52

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Комбат морской пехоты ВСУ Артем Хрыстин в интервью журналисту Дмитрию Гордону* пожаловался на одесситов за поджоги автомобилей украинских военных"Мне очень больно, когда я вижу все случаи, даже на сегодняшний день, когда военным в Одессе машины жгут, когда неуважение выражают к военным", — сказал он.На вопрос журналиста о том, действительно ли в Одессе много людей, ждущих прихода российских войск, офицер ответил, что были и есть целые движения, которые желают быть с Россией."И не только в Одессе", — констатировал он.В понедельник стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала группу людей, подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ в Одессе. По информации ведомства, задержанные сожгли более 15 автомобилей украинских военных.Ранее СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать транспорт ВСУ, принимая его за машины сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "не ТЦК".* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240729/ukraina-1962731255.html

https://ria.ru/20240729/ukrainets-1962722411.html

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