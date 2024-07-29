https://ria.ru/20240729/vsu-1962734405.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два человека
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 29.07.2024
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два человека
Два мирных жителя, в том числе пожилая женщина, получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T16:32
2024-07-29T16:32
2024-07-29T16:32
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Два мирных жителя, в том числе пожилая женщина, получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), Telegram-канале. "Город Донецк (Петровский район): по улице Полухина ранен мужчина 1969 года рождения, пострадала женщина 1940 года рождения", - говорится в сообщении.По данным представительства, ВСУ в 9.55 выпустили по этому району три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Кроме того, в результате обстрела получили повреждения мастерские ГБПОУ "Донецкий горный технологический техникум". Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240714/zelenskiy-1959506003.html
https://ria.ru/20240713/spetsoperatsiya-1959461034.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два человека
Представительство ДНР: при обстреле Донецка пострадали два мирных жителя