https://ria.ru/20240729/vsu-1962734405.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два человека

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 29.07.2024

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали два человека

Два мирных жителя, в том числе пожилая женщина, получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T16:32

2024-07-29T16:32

2024-07-29T16:32

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Два мирных жителя, в том числе пожилая женщина, получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), Telegram-канале. "Город Донецк (Петровский район): по улице Полухина ранен мужчина 1969 года рождения, пострадала женщина 1940 года рождения", - говорится в сообщении.По данным представительства, ВСУ в 9.55 выпустили по этому району три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Кроме того, в результате обстрела получили повреждения мастерские ГБПОУ "Донецкий горный технологический техникум". Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240714/zelenskiy-1959506003.html

https://ria.ru/20240713/spetsoperatsiya-1959461034.html

донецк

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины