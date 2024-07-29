https://ria.ru/20240729/vsu-1962646738.html

Командир "Ахмата" раскрыл, что российские войска сделали с ВСУ в зоне СВО

Командир "Ахмата" раскрыл, что российские войска сделали с ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 29.07.2024

Командир "Ахмата" раскрыл, что российские войска сделали с ВСУ в зоне СВО

Российская армия выбивает ВСУ с занятых позиций, заявил заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T12:08

2024-07-29T12:08

2024-07-29T14:53

россия

донецкая народная республика

апты алаудинов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российская армия выбивает ВСУ с занятых позиций, заявил заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире "Первого канала"."Первая линия их укрепов полностью для них (для ВСУ. — Прим.ред.) утеряна. Сегодня наши войска имеют возможность для маневра в разных направлениях, раздергивая противника и выбивая его, получается, с тех позиций, где он уже сидит давно", — сказал он.Генерал высказал уверенность, что Донецкая народная республика скоро будет полностью освобождена.Ранее Апты Алаудинов заявлял, что Россия завершит спецоперацию к концу 2024 года.

https://ria.ru/20240718/minoborony-1960460693.html

россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, апты алаудинов, вооруженные силы украины