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Ученые предупредили о сильной магнитной буре - РИА Новости, 29.07.2024
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08:23 29.07.2024 (обновлено: 15:09 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/vspyshka-1962601259.html
Ученые предупредили о сильной магнитной буре
Ученые предупредили о сильной магнитной буре - РИА Новости, 29.07.2024
Ученые предупредили о сильной магнитной буре
Одна из сильнейших за июль вспышек на Солнце может привести к магнитной буре на Земле, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T08:23
2024-07-29T15:09
земля
вспышки на солнце
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Одна из сильнейших за июль вспышек на Солнце может привести к магнитной буре на Земле, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". &quot;Июль закончится сильной магнитной бурей. Минувшей ночью, впервые за последние 12 дней, на Солнце произошла вспышка максимально возможного уровня, силой Х1,5, которая попала в двадцатку самых сильных вспышек нынешнего года&quot;, — говорится в публикации.По словам специалистов, уже ближайшей ночью на Земле может начаться слабая магнитная буря класса G1, которая в течение вторника, 30 июля, будет постепенно усиливаться, достигнув во второй половине дня максимума — класса G3.В последний день июля возмущения магнитосферы Земли пойдут на спад и магнитная буря постепенно прекратится.Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток, и наступает кислородное голодание тканей.На сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН указывается, что вероятность магнитной бури составляет 25 процентов 30 июля и 30 процентов 31 июля.В данный момент магнитосфера Земли спокойная.На другом графике показано, что 28 июля на Солнце произошли пять слабых вспышек и семь средних. 29-го на звезде случились шесть слабых вспышек, одна средняя и одна сильная.
https://ria.ru/20240729/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20240510/burya-1945058169.html
https://ria.ru/20240724/magnitnye_buri-1961603362.html
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земля, вспышки на солнце
Земля, вспышки на Солнце
Ученые предупредили о сильной магнитной буре

Центр "Фобос": вспышка на Солнце грозит сильной магнитной бурей на Земле

© AP PhotoВспышка на Cолнце
Вспышка на Cолнце - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo
Вспышка на Cолнце. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Одна из сильнейших за июль вспышек на Солнце может привести к магнитной буре на Земле, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос".
«

"Июль закончится сильной магнитной бурей. Минувшей ночью, впервые за последние 12 дней, на Солнце произошла вспышка максимально возможного уровня, силой Х1,5, которая попала в двадцатку самых сильных вспышек нынешнего года", — говорится в публикации.

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По словам специалистов, уже ближайшей ночью на Земле может начаться слабая магнитная буря класса G1, которая в течение вторника, 30 июля, будет постепенно усиливаться, достигнув во второй половине дня максимума — класса G3.

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, она напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.

В последний день июля возмущения магнитосферы Земли пойдут на спад и магнитная буря постепенно прекратится.
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Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток, и наступает кислородное голодание тканей.
На сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН указывается, что вероятность магнитной бури составляет 25 процентов 30 июля и 30 процентов 31 июля.
В данный момент магнитосфера Земли спокойная.
На другом графике показано, что 28 июля на Солнце произошли пять слабых вспышек и семь средних. 29-го на звезде случились шесть слабых вспышек, одна средняя и одна сильная.
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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