https://ria.ru/20240729/vspyshka-1962601259.html

Ученые предупредили о сильной магнитной буре

Ученые предупредили о сильной магнитной буре - РИА Новости, 29.07.2024

Ученые предупредили о сильной магнитной буре

Одна из сильнейших за июль вспышек на Солнце может привести к магнитной буре на Земле, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T08:23

2024-07-29T08:23

2024-07-29T15:09

земля

вспышки на солнце

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Одна из сильнейших за июль вспышек на Солнце может привести к магнитной буре на Земле, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". "Июль закончится сильной магнитной бурей. Минувшей ночью, впервые за последние 12 дней, на Солнце произошла вспышка максимально возможного уровня, силой Х1,5, которая попала в двадцатку самых сильных вспышек нынешнего года", — говорится в публикации.По словам специалистов, уже ближайшей ночью на Земле может начаться слабая магнитная буря класса G1, которая в течение вторника, 30 июля, будет постепенно усиливаться, достигнув во второй половине дня максимума — класса G3.В последний день июля возмущения магнитосферы Земли пойдут на спад и магнитная буря постепенно прекратится.Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток, и наступает кислородное голодание тканей.На сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН указывается, что вероятность магнитной бури составляет 25 процентов 30 июля и 30 процентов 31 июля.В данный момент магнитосфера Земли спокойная.На другом графике показано, что 28 июля на Солнце произошли пять слабых вспышек и семь средних. 29-го на звезде случились шесть слабых вспышек, одна средняя и одна сильная.

https://ria.ru/20240729/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20240510/burya-1945058169.html

https://ria.ru/20240724/magnitnye_buri-1961603362.html

земля

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земля, вспышки на солнце