https://ria.ru/20240729/volodin-1962781843.html
Володин предложил поставить мигрантов на воинский учет
Володин предложил поставить мигрантов на воинский учет - РИА Новости, 29.07.2024
Володин предложил поставить мигрантов на воинский учет
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить законопроект о постановке мигрантов на воинский учет, сообщила пресс-служба Госдумы. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T19:00
2024-07-29T19:00
2024-07-29T19:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить законопроект о постановке мигрантов на воинский учет, сообщила пресс-служба Госдумы. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил подготовить инициативу, касающуюся постановки мигрантов на воинский учет. Этот вопрос рассматривался сегодня, 29 июля, на Совете ГД", - сообщила пресс-служба ГД.Такое поручение было дано заместителю председателя ГД Ирине Яровой, председателю комитета по обороне Андрею Картаполову, первому заместителю руководителя фракции "Единая Россия" Дмитрию Вяткину и председателю комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну. Предполагается, что условием приема в российское гражданство может стать постановка на воинский учет, которая будет происходить одновременно с получением паспорта гражданина РФ.
https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html
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россия, вячеслав володин, ирина яровая, дмитрий вяткин, госдума рф, единая россия
Россия, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Дмитрий Вяткин, Госдума РФ, Единая Россия
Володин предложил поставить мигрантов на воинский учет
Володин предложил подготовить проект о постановке мигрантов на воинский учет