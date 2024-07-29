https://ria.ru/20240729/volodin-1962781843.html

Володин предложил поставить мигрантов на воинский учет

Володин предложил поставить мигрантов на воинский учет - РИА Новости, 29.07.2024

Володин предложил поставить мигрантов на воинский учет

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить законопроект о постановке мигрантов на воинский учет, сообщила пресс-служба Госдумы. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T19:00

2024-07-29T19:00

2024-07-29T19:00

россия

вячеслав володин

ирина яровая

дмитрий вяткин

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить законопроект о постановке мигрантов на воинский учет, сообщила пресс-служба Госдумы. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил подготовить инициативу, касающуюся постановки мигрантов на воинский учет. Этот вопрос рассматривался сегодня, 29 июля, на Совете ГД", - сообщила пресс-служба ГД.Такое поручение было дано заместителю председателя ГД Ирине Яровой, председателю комитета по обороне Андрею Картаполову, первому заместителю руководителя фракции "Единая Россия" Дмитрию Вяткину и председателю комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну. Предполагается, что условием приема в российское гражданство может стать постановка на воинский учет, которая будет происходить одновременно с получением паспорта гражданина РФ.

https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html

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россия, вячеслав володин, ирина яровая, дмитрий вяткин, госдума рф, единая россия