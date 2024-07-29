Рейтинг@Mail.ru
На взорвавшейся насосной станции в Волгограде нашли нетипичные вещества - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/volgograd-1962724116.html
На взорвавшейся насосной станции в Волгограде нашли нетипичные вещества
На взорвавшейся насосной станции в Волгограде нашли нетипичные вещества - РИА Новости, 29.07.2024
На взорвавшейся насосной станции в Волгограде нашли нетипичные вещества
Сточные массы с химическими веществами, нехарактерными для канализации, обнаружили на насосной станции в Волгограде, где в результате взрыва газа погибли пять... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:57
2024-07-29T15:57
происшествия
жкх
волгоград
волгоградская область
красноармейский район
андрей бочаров
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957917727_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e13d800a3e96265858dbb0e430146683.jpg
ВОЛГОГРАД, 29 июл - РИА Новости. Сточные массы с химическими веществами, нехарактерными для канализации, обнаружили на насосной станции в Волгограде, где в результате взрыва газа погибли пять человек, сообщает в понедельник пресс-служба администрации Волгоградской области. По данным ГУМЧС, 6 июля в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным концессий водо- и теплоснабжения города, на месте ЧП находились восемь человек, трое из них пострадали, остальные погибли. По информации администрации, в понедельник губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел совещание на насосной станции. "Руководство "Концессий водоснабжения"... доложили губернатору об аварийно-спасательных работах. Особое внимание обратили на характеристики обнаруженных здесь в большом объеме сточных масс — с явным признаком химических веществ, которых в бытовой канализации быть не должно", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что местные жители рассказали губернатору, что сюда кто-то сливал нефтепродукты. По данным администрации, в ходе совещания принято решение о полном восстановлении работы канализационно-насосной станции , создав современный коммунальный комплекс. Отмечается, что проектные работы уже начались. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительно, причина взрыва - нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. В рамках дела был задержан главный инженер ООО "Концессии водоснабжения" Волгограда . По версии следствия, в ночь на 5 июля на станции сгорел электродвигатель, а также в эти сутки было зафиксировано превышение углекислого газа в 58 раз и сероводорода в 8 раз, но концентрацию удалось снизить. Отмечается, что на следующий день главный инженер "Концессий водоснабжения" дал указание установить вытяжку, доставку и монтаж по его поручению делал начальник смены, электрогазосварщик и три слесаря. Во время сварочных работ, по данным СК, и произошел взрыв.
https://ria.ru/20240708/volgograd-1958360153.html
https://ria.ru/20240711/volgograd-1958893206.html
https://ria.ru/20240707/vzryv-1958049161.html
https://ria.ru/20240706/vzryv-1957890872.html
волгоград
волгоградская область
красноармейский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957917727_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ec92ee76b27586c35735e4ffc6167a1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, волгоград, волгоградская область, красноармейский район, андрей бочаров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, ЖКХ, Волгоград, Волгоградская область, Красноармейский район, Андрей Бочаров, Следственный комитет России (СК РФ)
На взорвавшейся насосной станции в Волгограде нашли нетипичные вещества

На взорвавшейся насосной станции в Волгограде нашли нетипичную химию

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва на канализационно-насосной станции в Красноармейском районе Волгограда
Последствия взрыва на канализационно-насосной станции в Красноармейском районе Волгограда - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Последствия взрыва на канализационно-насосной станции в Красноармейском районе Волгограда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 29 июл - РИА Новости. Сточные массы с химическими веществами, нехарактерными для канализации, обнаружили на насосной станции в Волгограде, где в результате взрыва газа погибли пять человек, сообщает в понедельник пресс-служба администрации Волгоградской области.
По данным ГУМЧС, 6 июля в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным концессий водо- и теплоснабжения города, на месте ЧП находились восемь человек, трое из них пострадали, остальные погибли.
Последствия взрыва газа на насосной станции в Волгограде - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Идет проверка после смерти рабочего на насосной станции за день до взрыва
8 июля, 20:41
По информации администрации, в понедельник губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел совещание на насосной станции.
"Руководство "Концессий водоснабжения"... доложили губернатору об аварийно-спасательных работах. Особое внимание обратили на характеристики обнаруженных здесь в большом объеме сточных масс — с явным признаком химических веществ, которых в бытовой канализации быть не должно", - говорится в сообщении властей.
Сотрудники МЧС на месте взрыва газа на насосной станции в Волгограде - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
В Волгограде нашли тело одного из трех работников насосной станции
11 июля, 09:15
Отмечается, что местные жители рассказали губернатору, что сюда кто-то сливал нефтепродукты.
По данным администрации, в ходе совещания принято решение о полном восстановлении работы канализационно-насосной станции , создав современный коммунальный комплекс. Отмечается, что проектные работы уже начались.
Последствия взрыва на канализационно-насосной станции в Красноармейском районе Волгограда - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Здания рядом с насосной станцией в Волгограде получили ущерб от взрыва
7 июля, 16:34
СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительно, причина взрыва - нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. В рамках дела был задержан главный инженер ООО "Концессии водоснабжения" Волгограда .
По версии следствия, в ночь на 5 июля на станции сгорел электродвигатель, а также в эти сутки было зафиксировано превышение углекислого газа в 58 раз и сероводорода в 8 раз, но концентрацию удалось снизить. Отмечается, что на следующий день главный инженер "Концессий водоснабжения" дал указание установить вытяжку, доставку и монтаж по его поручению делал начальник смены, электрогазосварщик и три слесаря. Во время сварочных работ, по данным СК, и произошел взрыв.
Последствия взрыва газа на насосной станции в Волгограде - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Опасения развития ситуации на насосной станции в Волгограде отсутствуют
6 июля, 17:15
 
ПроисшествияЖКХВолгоградВолгоградская областьКрасноармейский районАндрей БочаровСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала