https://ria.ru/20240729/volgograd-1962724116.html
На взорвавшейся насосной станции в Волгограде нашли нетипичные вещества
На взорвавшейся насосной станции в Волгограде нашли нетипичные вещества - РИА Новости, 29.07.2024
На взорвавшейся насосной станции в Волгограде нашли нетипичные вещества
Сточные массы с химическими веществами, нехарактерными для канализации, обнаружили на насосной станции в Волгограде, где в результате взрыва газа погибли пять... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:57
2024-07-29T15:57
2024-07-29T15:57
происшествия
жкх
волгоград
волгоградская область
красноармейский район
андрей бочаров
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 29 июл - РИА Новости. Сточные массы с химическими веществами, нехарактерными для канализации, обнаружили на насосной станции в Волгограде, где в результате взрыва газа погибли пять человек, сообщает в понедельник пресс-служба администрации Волгоградской области. По данным ГУМЧС, 6 июля в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным концессий водо- и теплоснабжения города, на месте ЧП находились восемь человек, трое из них пострадали, остальные погибли. По информации администрации, в понедельник губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел совещание на насосной станции. "Руководство "Концессий водоснабжения"... доложили губернатору об аварийно-спасательных работах. Особое внимание обратили на характеристики обнаруженных здесь в большом объеме сточных масс — с явным признаком химических веществ, которых в бытовой канализации быть не должно", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что местные жители рассказали губернатору, что сюда кто-то сливал нефтепродукты. По данным администрации, в ходе совещания принято решение о полном восстановлении работы канализационно-насосной станции , создав современный коммунальный комплекс. Отмечается, что проектные работы уже начались. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительно, причина взрыва - нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. В рамках дела был задержан главный инженер ООО "Концессии водоснабжения" Волгограда . По версии следствия, в ночь на 5 июля на станции сгорел электродвигатель, а также в эти сутки было зафиксировано превышение углекислого газа в 58 раз и сероводорода в 8 раз, но концентрацию удалось снизить. Отмечается, что на следующий день главный инженер "Концессий водоснабжения" дал указание установить вытяжку, доставку и монтаж по его поручению делал начальник смены, электрогазосварщик и три слесаря. Во время сварочных работ, по данным СК, и произошел взрыв.
https://ria.ru/20240708/volgograd-1958360153.html
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происшествия, жкх, волгоград, волгоградская область, красноармейский район, андрей бочаров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, ЖКХ, Волгоград, Волгоградская область, Красноармейский район, Андрей Бочаров, Следственный комитет России (СК РФ)
На взорвавшейся насосной станции в Волгограде нашли нетипичные вещества
На взорвавшейся насосной станции в Волгограде нашли нетипичную химию
ВОЛГОГРАД, 29 июл - РИА Новости. Сточные массы с химическими веществами, нехарактерными для канализации, обнаружили на насосной станции в Волгограде, где в результате взрыва газа погибли пять человек, сообщает в понедельник пресс-служба администрации Волгоградской области.
По данным ГУМЧС, 6 июля в Красноармейском районе
Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным концессий водо- и теплоснабжения города, на месте ЧП находились восемь человек, трое из них пострадали, остальные погибли.
По информации администрации, в понедельник губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
провел совещание на насосной станции.
"Руководство "Концессий водоснабжения"... доложили губернатору об аварийно-спасательных работах. Особое внимание обратили на характеристики обнаруженных здесь в большом объеме сточных масс — с явным признаком химических веществ, которых в бытовой канализации быть не должно", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что местные жители рассказали губернатору, что сюда кто-то сливал нефтепродукты.
По данным администрации, в ходе совещания принято решение о полном восстановлении работы канализационно-насосной станции , создав современный коммунальный комплекс. Отмечается, что проектные работы уже начались.
СК
завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительно, причина взрыва - нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. В рамках дела был задержан главный инженер ООО "Концессии водоснабжения" Волгограда .
По версии следствия, в ночь на 5 июля на станции сгорел электродвигатель, а также в эти сутки было зафиксировано превышение углекислого газа в 58 раз и сероводорода в 8 раз, но концентрацию удалось снизить. Отмечается, что на следующий день главный инженер "Концессий водоснабжения" дал указание установить вытяжку, доставку и монтаж по его поручению делал начальник смены, электрогазосварщик и три слесаря. Во время сварочных работ, по данным СК, и произошел взрыв.