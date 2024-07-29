https://ria.ru/20240729/volche-1962689831.html

Российские войска освободили село Волчье в ДНР

Российские войска освободили село Волчье в ДНР - РИА Новости, 29.07.2024

Российские войска освободили село Волчье в ДНР

Российские военные взяли под контроль село Волчье в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T14:07

2024-07-29T14:07

2024-07-29T15:22

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Волчье в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Волчье Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", — говорится в сводке.Это уже четвертое село, освобожденное российскими военными за три дня: 27 июля группировка "Центр" взяла под контроль Лозоватское, а 28-го — Евгеновку и Прогресс.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение 31-й, 32-й механизированным, 68-й егерской, 1-й танковой бригадам ВСУ, 109-й и 241-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Дружба, Торецк, Новгородское, Розовка, Ивановка, Новогродовка и Новоселка Первая, а также отбили восемь контратак штурмовых групп 47-й, 53-й, 151-й механизированных, 144-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" Национальной полиции.Украинская армия потеряла за сутки:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)