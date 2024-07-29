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Российские войска освободили село Волчье в ДНР - РИА Новости, 29.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 29.07.2024 (обновлено: 15:22 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/volche-1962689831.html
Российские войска освободили село Волчье в ДНР
Российские войска освободили село Волчье в ДНР - РИА Новости, 29.07.2024
Российские войска освободили село Волчье в ДНР
Российские военные взяли под контроль село Волчье в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:07
2024-07-29T15:22
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Волчье в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Волчье Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", — говорится в сводке.Это уже четвертое село, освобожденное российскими военными за три дня: 27 июля группировка "Центр" взяла под контроль Лозоватское, а 28-го — Евгеновку и Прогресс.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение 31-й, 32-й механизированным, 68-й егерской, 1-й танковой бригадам ВСУ, 109-й и 241-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Дружба, Торецк, Новгородское, Розовка, Ивановка, Новогродовка и Новоселка Первая, а также отбили восемь контратак штурмовых групп 47-й, 53-й, 151-й механизированных, 144-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" Национальной полиции.Украинская армия потеряла за сутки:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили село Волчье в ДНР

Минобороны: российские войска освободили село Волчье в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ "Гиацинт-С"
Боевая работа расчета САУ Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета САУ "Гиацинт-С". Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Волчье в ДНР, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Волчье Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", — говорится в сводке.
© ИнфографикаОсвобожденное село Волчье в ДНР
Освобожденное село Волчье в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Волчье в ДНР
Это уже четвертое село, освобожденное российскими военными за три дня: 27 июля группировка "Центр" взяла под контроль Лозоватское, а 28-го — Евгеновку и Прогресс.
Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение 31-й, 32-й механизированным, 68-й егерской, 1-й танковой бригадам ВСУ, 109-й и 241-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Дружба, Торецк, Новгородское, Розовка, Ивановка, Новогродовка и Новоселка Первая, а также отбили восемь контратак штурмовых групп 47-й, 53-й, 151-й механизированных, 144-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" Национальной полиции.
Украинская армия потеряла за сутки:
  • около 400 солдат убитыми и ранеными;
  • танк;
  • три боевые бронированные машины, в том числе американскую БМП Bradley;
  • пять автомобилей;
  • гаубицу М777 производства США;
  • две гаубицы Д-30;
  • противотанковую пушку "Рапира".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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