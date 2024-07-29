https://ria.ru/20240729/voennye-1962810136.html

Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ

Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ - РИА Новости, 29.07.2024

Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ

Безвозвратные потери ВСУ по всей линии фронта превысили 700 тысяч украинских военнослужащих заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T23:06

2024-07-29T23:06

2024-07-29T23:06

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

апты алаудинов

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944618164_0:217:2878:1835_1920x0_80_0_0_b0909af8fe1b704a363614ca07c10b7c.jpg

ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Безвозвратные потери ВСУ по всей линии фронта превысили 700 тысяч украинских военнослужащих заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов. "Безвозвратные потери украинской стороны к сегодняшнему дню давно перешагнули цифру 700 тысяч. В связи с этим в рядах ВСУ большие трудности, которые будут и далее усугубляться", - заявил Алаудинов. Ранее в понедельник он сообщал, что украинские войска полностью утратили свою первую линию обороны в зоне спецоперации в Донецкой Народной Республике, а российские военные там имеют возможность для маневров в разных направлениях,

https://ria.ru/20240729/zelenskiy-1962762215.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, апты алаудинов, вооруженные силы украины, безопасность