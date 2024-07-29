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Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ - РИА Новости, 29.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:06 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/voennye-1962810136.html
Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ
Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ - РИА Новости, 29.07.2024
Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ
Безвозвратные потери ВСУ по всей линии фронта превысили 700 тысяч украинских военнослужащих заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T23:06
2024-07-29T23:06
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
апты алаудинов
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Безвозвратные потери ВСУ по всей линии фронта превысили 700 тысяч украинских военнослужащих заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов. "Безвозвратные потери украинской стороны к сегодняшнему дню давно перешагнули цифру 700 тысяч. В связи с этим в рядах ВСУ большие трудности, которые будут и далее усугубляться", - заявил Алаудинов. Ранее в понедельник он сообщал, что украинские войска полностью утратили свою первую линию обороны в зоне спецоперации в Донецкой Народной Республике, а российские военные там имеют возможность для маневров в разных направлениях,
https://ria.ru/20240729/zelenskiy-1962762215.html
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донецкая народная республика, апты алаудинов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ

Алаудинов: безвозвратные потери ВСУ превысили 700 тысяч военных

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Апти Алаудинов. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Безвозвратные потери ВСУ по всей линии фронта превысили 700 тысяч украинских военнослужащих заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов.
"Безвозвратные потери украинской стороны к сегодняшнему дню давно перешагнули цифру 700 тысяч. В связи с этим в рядах ВСУ большие трудности, которые будут и далее усугубляться", - заявил Алаудинов.
Ранее в понедельник он сообщал, что украинские войска полностью утратили свою первую линию обороны в зоне спецоперации в Донецкой Народной Республике, а российские военные там имеют возможность для маневров в разных направлениях,
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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Вчера, 17:52
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАпты АлаудиновВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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