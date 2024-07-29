https://ria.ru/20240729/voennye-1962810136.html
Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ
Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ - РИА Новости, 29.07.2024
Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ
Безвозвратные потери ВСУ по всей линии фронта превысили 700 тысяч украинских военнослужащих заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T23:06
2024-07-29T23:06
2024-07-29T23:06
специальная военная операция на украине
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апты алаудинов
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Безвозвратные потери ВСУ по всей линии фронта превысили 700 тысяч украинских военнослужащих заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов. "Безвозвратные потери украинской стороны к сегодняшнему дню давно перешагнули цифру 700 тысяч. В связи с этим в рядах ВСУ большие трудности, которые будут и далее усугубляться", - заявил Алаудинов. Ранее в понедельник он сообщал, что украинские войска полностью утратили свою первую линию обороны в зоне спецоперации в Донецкой Народной Республике, а российские военные там имеют возможность для маневров в разных направлениях,
https://ria.ru/20240729/zelenskiy-1962762215.html
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донецкая народная республика, апты алаудинов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ
Алаудинов: безвозвратные потери ВСУ превысили 700 тысяч военных