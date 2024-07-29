https://ria.ru/20240729/vodoem-1962610839.html
В России за сутки на водоемах погибли более 20 человек
В России за сутки на водоемах погибли более 20 человек - РИА Новости, 29.07.2024
В России за сутки на водоемах погибли более 20 человек
Более 20 человек, в том числе трое детей, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает во вторник МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T09:30
2024-07-29T09:30
2024-07-29T09:30
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889345437_0:272:3115:2024_1920x0_80_0_0_4b072e9295c02788e09a02d1eff09772.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более 20 человек, в том числе трое детей, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает во вторник МЧС России в Telegram-канале."МЧС России: 21 человек, в том числе три ребенка, погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Ленинградской области на Пульмановском карьере утонул ребенок, место было не оборудовано для купания. Кроме того, в Тульской области у поселка Рублëво-Медвенский 14-летний подросток купался в необорудованном месте, его тело также вытащили спасатели. Добавляется, что в Вологодской области 19-летний парень утонул на реке Тошне. "Всего 28 происшествий зарегистрировано на акваториях страны за прошедшие сутки", - рассказали в МЧС.
https://ria.ru/20240715/mchs-1959681763.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889345437_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_557a8c703ff7165944122e9ba6426d3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В России за сутки на водоемах погибли более 20 человек
МЧС: более 20 человек, в том числе трое детей, погибли на водоемах за сутки в РФ