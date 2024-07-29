Рейтинг@Mail.ru
В России за сутки на водоемах погибли более 20 человек - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/vodoem-1962610839.html
В России за сутки на водоемах погибли более 20 человек
В России за сутки на водоемах погибли более 20 человек - РИА Новости, 29.07.2024
В России за сутки на водоемах погибли более 20 человек
Более 20 человек, в том числе трое детей, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает во вторник МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T09:30
2024-07-29T09:30
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889345437_0:272:3115:2024_1920x0_80_0_0_4b072e9295c02788e09a02d1eff09772.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более 20 человек, в том числе трое детей, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает во вторник МЧС России в Telegram-канале."МЧС России: 21 человек, в том числе три ребенка, погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Ленинградской области на Пульмановском карьере утонул ребенок, место было не оборудовано для купания. Кроме того, в Тульской области у поселка Рублëво-Медвенский 14-летний подросток купался в необорудованном месте, его тело также вытащили спасатели. Добавляется, что в Вологодской области 19-летний парень утонул на реке Тошне. "Всего 28 происшествий зарегистрировано на акваториях страны за прошедшие сутки", - рассказали в МЧС.
https://ria.ru/20240715/mchs-1959681763.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889345437_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_557a8c703ff7165944122e9ba6426d3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В России за сутки на водоемах погибли более 20 человек

МЧС: более 20 человек, в том числе трое детей, погибли на водоемах за сутки в РФ

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкПляжный отдых в Сочи
Пляжный отдых в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Пляжный отдых в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более 20 человек, в том числе трое детей, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает во вторник МЧС России в Telegram-канале.
«
"МЧС России: 21 человек, в том числе три ребенка, погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Ленинградской области на Пульмановском карьере утонул ребенок, место было не оборудовано для купания. Кроме того, в Тульской области у поселка Рублëво-Медвенский 14-летний подросток купался в необорудованном месте, его тело также вытащили спасатели. Добавляется, что в Вологодской области 19-летний парень утонул на реке Тошне.
"Всего 28 происшествий зарегистрировано на акваториях страны за прошедшие сутки", - рассказали в МЧС.
Табличка о запрете купания - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
С начала лета на водоемах в России погибли 1314 человек, включая 215 детей
15 июля, 06:35
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала