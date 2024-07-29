https://ria.ru/20240729/vodoem-1962610839.html

В России за сутки на водоемах погибли более 20 человек

В России за сутки на водоемах погибли более 20 человек - РИА Новости, 29.07.2024

В России за сутки на водоемах погибли более 20 человек

Более 20 человек, в том числе трое детей, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает во вторник МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T09:30

2024-07-29T09:30

2024-07-29T09:30

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более 20 человек, в том числе трое детей, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает во вторник МЧС России в Telegram-канале."МЧС России: 21 человек, в том числе три ребенка, погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Ленинградской области на Пульмановском карьере утонул ребенок, место было не оборудовано для купания. Кроме того, в Тульской области у поселка Рублëво-Медвенский 14-летний подросток купался в необорудованном месте, его тело также вытащили спасатели. Добавляется, что в Вологодской области 19-летний парень утонул на реке Тошне. "Всего 28 происшествий зарегистрировано на акваториях страны за прошедшие сутки", - рассказали в МЧС.

https://ria.ru/20240715/mchs-1959681763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)