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Владелец зоомагазина в Копейске отрицает данные о гибели животных в паводок - РИА Новости, 29.07.2024
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14:51 29.07.2024 (обновлено: 14:54 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/vladelets-1962705356.html
Владелец зоомагазина в Копейске отрицает данные о гибели животных в паводок
Владелец зоомагазина в Копейске отрицает данные о гибели животных в паводок - РИА Новости, 29.07.2024
Владелец зоомагазина в Копейске отрицает данные о гибели животных в паводок
Владелец зоомагазина "Природа" в челябинском Копейске Антон Десятниченко опроверг РИА Новости данные о том, что все его животные погибли во время паводка, но... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:51
2024-07-29T14:54
происшествия
жилье
копейск
челябинская область
чебаркульский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Владелец зоомагазина "Природа" в челябинском Копейске Антон Десятниченко опроверг РИА Новости данные о том, что все его животные погибли во время паводка, но уточнил, что торговая точка затоплена. В понедельник в местных соцсетях появилась информация, что в челябинском Копейске в зоомагазине "Природа" утонули все животные. На опубликованном видео, предположительно, владелец магазина открывает дверь в затопленный подвал под комментарии автора записи, что все животные погибли. Отмечалось, что рыбы до сих пор плавают. Десятниченко заявил агентству, что магазин затопило, но животные целы. "Я показывал, сколько воды было. Вот кто снимал, у того и спросите, зачем он эти комментарии дает. Хомяков и крыс спасли, находятся они в другом помещении. Попугаи сидят очень высоко, и до них вода не доберется. Зайчиков у нас летом не бывает, их привозим только осенью. Рыбки плавают, естественно, в подвале. Чтобы их спасти – туда нужно хотя бы зайти, отлавливать их и куда-то пересаживать", – заключил он. Двадцать шестого июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. На данный момент режим ЧС действует в Карабашском, Сосновском, Еткульском, Верхнеуральском, Коркинском и Чебаркульском районах. В зоне подтопления, по данным ГУ МЧС, находятся города Коркино, Челябинск, Сатка и Еманжелинск. На утро понедельника из зон подтопления эвакуированы более 1,1 тысячи человек, подтоплены 325 жилых домов и 1063 приусадебных участка.
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копейск
челябинская область
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происшествия, жилье, копейск, челябинская область, чебаркульский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в челябинской области
Происшествия, Жилье, Копейск, Челябинская область, Чебаркульский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Челябинской области
Владелец зоомагазина в Копейске отрицает данные о гибели животных в паводок

Владелец: зоомагазин в Копейске был затоплен, но животные не погибли в паводок

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкМесто прорыва дамбы Киалимского водохранилища в Челябинской области
Место прорыва дамбы Киалимского водохранилища в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Место прорыва дамбы Киалимского водохранилища в Челябинской области
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Владелец зоомагазина "Природа" в челябинском Копейске Антон Десятниченко опроверг РИА Новости данные о том, что все его животные погибли во время паводка, но уточнил, что торговая точка затоплена.
В понедельник в местных соцсетях появилась информация, что в челябинском Копейске в зоомагазине "Природа" утонули все животные. На опубликованном видео, предположительно, владелец магазина открывает дверь в затопленный подвал под комментарии автора записи, что все животные погибли. Отмечалось, что рыбы до сих пор плавают.
Десятниченко заявил агентству, что магазин затопило, но животные целы.
«
"Я показывал, сколько воды было. Вот кто снимал, у того и спросите, зачем он эти комментарии дает. Хомяков и крыс спасли, находятся они в другом помещении. Попугаи сидят очень высоко, и до них вода не доберется. Зайчиков у нас летом не бывает, их привозим только осенью. Рыбки плавают, естественно, в подвале. Чтобы их спасти – туда нужно хотя бы зайти, отлавливать их и куда-то пересаживать", – заключил он.
Двадцать шестого июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. На данный момент режим ЧС действует в Карабашском, Сосновском, Еткульском, Верхнеуральском, Коркинском и Чебаркульском районах. В зоне подтопления, по данным ГУ МЧС, находятся города Коркино, Челябинск, Сатка и Еманжелинск. На утро понедельника из зон подтопления эвакуированы более 1,1 тысячи человек, подтоплены 325 жилых домов и 1063 приусадебных участка.
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ПроисшествияЖильеКопейскЧелябинская областьЧебаркульский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в Челябинской области
 
 
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