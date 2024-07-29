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Польская дипломатия тонет в болоте лжи, заявил Сийярто - РИА Новости, 29.07.2024
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23:40 29.07.2024 (обновлено: 23:41 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/vengriya-1962812454.html
Польская дипломатия тонет в болоте лжи, заявил Сийярто
Польская дипломатия тонет в болоте лжи, заявил Сийярто - РИА Новости, 29.07.2024
Польская дипломатия тонет в болоте лжи, заявил Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику Варшавы заявил, что польская дипломатия тонет в болоте лжи и "в... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T23:40
2024-07-29T23:41
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БУДАПЕШТ, 29 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику Варшавы заявил, что польская дипломатия тонет в болоте лжи и "в 1001 раз" повторил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан в ходе поездок в РФ и Китай представлял свою страну, а не ЕС. Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский заявил, что Орбан находится на периферии международного общества — и в Евросоюзе, и в НАТО, и посоветовал ему покинуть организации и создать союз с Россией. "Мы ценим польскую дипломатию, поэтому прискорбно наблюдать, как она тонет в болоте лжи. Итак, давайте повторим в 1001 раз: во время миротворческой миссии премьер-министр Виктор Орбан представлял Венгрию, а не Евросоюз. Может быть, теперь получится понять", — написал Сийярто в соцсети Facebook*.Он также заявил, что "не отличаются излишней разумностью" разговоры об изоляции применительно к "премьер-министру и правительству, которые сейчас является единственными в Европе, способными поддерживать контакт одновременно с Востоком и Западом". Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. После визита в КНР Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240716/orban-1959961262.html
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в мире, россия, китай, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, жозеп боррель, евросоюз, нато, визит орбана в россию
В мире, Россия, Китай, Венгрия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Жозеп Боррель, Евросоюз, НАТО, Визит Орбана в Россию
Польская дипломатия тонет в болоте лжи, заявил Сийярто

Сийярто: во время миротворческой миссии Орбан представлял Венгрию, а не Евросоюз

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 29 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику Варшавы заявил, что польская дипломатия тонет в болоте лжи и "в 1001 раз" повторил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан в ходе поездок в РФ и Китай представлял свою страну, а не ЕС.
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский заявил, что Орбан находится на периферии международного общества — и в Евросоюзе, и в НАТО, и посоветовал ему покинуть организации и создать союз с Россией.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
СМИ: депутаты ЕП требуют лишить Венгрию права голоса
16 июля, 11:28
"Мы ценим польскую дипломатию, поэтому прискорбно наблюдать, как она тонет в болоте лжи. Итак, давайте повторим в 1001 раз: во время миротворческой миссии премьер-министр Виктор Орбан представлял Венгрию, а не Евросоюз. Может быть, теперь получится понять", — написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Он также заявил, что "не отличаются излишней разумностью" разговоры об изоляции применительно к "премьер-министру и правительству, которые сейчас является единственными в Европе, способными поддерживать контакт одновременно с Востоком и Западом".
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
После визита в КНР Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Сийярто высказался о попытке Борреля бойкотировать Венгрию
19 июля, 22:03
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреРоссияКитайВенгрияВиктор ОрбанПетер СийяртоЖозеп БоррельЕвросоюзНАТОВизит Орбана в Россию
 
 
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