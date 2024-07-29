https://ria.ru/20240729/vengriya-1962812454.html

Польская дипломатия тонет в болоте лжи, заявил Сийярто

Польская дипломатия тонет в болоте лжи, заявил Сийярто - РИА Новости, 29.07.2024

Польская дипломатия тонет в болоте лжи, заявил Сийярто

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику Варшавы заявил, что польская дипломатия тонет в болоте лжи и "в... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T23:40

2024-07-29T23:40

2024-07-29T23:41

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БУДАПЕШТ, 29 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику Варшавы заявил, что польская дипломатия тонет в болоте лжи и "в 1001 раз" повторил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан в ходе поездок в РФ и Китай представлял свою страну, а не ЕС. Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский заявил, что Орбан находится на периферии международного общества — и в Евросоюзе, и в НАТО, и посоветовал ему покинуть организации и создать союз с Россией. "Мы ценим польскую дипломатию, поэтому прискорбно наблюдать, как она тонет в болоте лжи. Итак, давайте повторим в 1001 раз: во время миротворческой миссии премьер-министр Виктор Орбан представлял Венгрию, а не Евросоюз. Может быть, теперь получится понять", — написал Сийярто в соцсети Facebook*.Он также заявил, что "не отличаются излишней разумностью" разговоры об изоляции применительно к "премьер-министру и правительству, которые сейчас является единственными в Европе, способными поддерживать контакт одновременно с Востоком и Западом". Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. После визита в КНР Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240716/orban-1959961262.html

https://ria.ru/20240719/siyyarto--1960846240.html

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