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МИД Польши предложил Венгрии покинуть ЕС ради союза с Россией - РИА Новости, 29.07.2024
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12:44 29.07.2024 (обновлено: 19:43 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/vengriya-1962657904.html
МИД Польши предложил Венгрии покинуть ЕС ради союза с Россией
МИД Польши предложил Венгрии покинуть ЕС ради союза с Россией - РИА Новости, 29.07.2024
МИД Польши предложил Венгрии покинуть ЕС ради союза с Россией
Заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский, реагируя на заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о лицемерной антироссийской политике... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T12:44
2024-07-29T19:43
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КИШИНЕВ, 29 июл — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский, реагируя на заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о лицемерной антироссийской политике Варшавы, предложил Будапешту покинуть ЕС и НАТО ради "союза" с Россией. В субботу Орбан, выступая в Летнем университете Бэйле Тушнад в Румынии, осудил "лицемерную политику" Варшавы по отношению к России, поскольку поляки якобы продолжают вести бизнес с российскими компаниями через посредников. Орбан также обвинил Польшу в том, что она вызвала изменение баланса сил в Европе путем ослабления оси Берлин — Париж в пользу новой конфигурации: Лондон, Варшава, Киев, страны Балтии и скандинавские страны. По его мнению, это ослабляет Вышеградскую группу — блок четырех стран Центральной Европы, в который также входят Словакия и Чехия. "Венгрия, а не Польша ведет бизнес с Россией. В отличие от премьер-министра Орбана, который находится на периферии международного сообщества — как в Европейском Союзе, так и в НАТО. &lt;...&gt; Почему бы Орбану не создать союз с Путиным? Я не совсем понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые ей так не нравятся и которые якобы так плохо с ней обращаются", — заявил журналистам Бартошевский. Он обвинил политику Орбана в том, что она якобы антиевропейская, антиукраинская и антипольская, поскольку премьер Венгрии блокирует крупные суммы денег, которые ЕС мог бы выплатить Польше в качестве компенсации за военную технику, переданную Украине. В ответ на заявление польского МИД глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал в соцсети: "Действующее польское правительство критикует и обвиняет нас, что мы импортируем из России нефть, которая жизненно необходима для функционирования страны, но если мы внимательно посмотрим на список" получателей нефти России, "то найдем в нем поляков". "В этом нет ничего неправильного, потому что снабжение энергией основывается в конце концов на физических потребностях, но если это так, то не надо лицемерить и перекладывать вину на других", — написал Сийярто. Он добавил, что Будапешт долго пытался сохранить польско-венгерское братство, но чаша терпения уже переполнена.
https://ria.ru/20240726/vengriya-1962126106.html
https://ria.ru/20240727/orban-1962359506.html
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в мире, россия, польша, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, нато
В мире, Россия, Польша, Венгрия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз, НАТО
МИД Польши предложил Венгрии покинуть ЕС ради союза с Россией

Замглавы МИД Польши предложил Венгрии покинуть ЕС и НАТО ради союза с Россией

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 июл — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский, реагируя на заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о лицемерной антироссийской политике Варшавы, предложил Будапешту покинуть ЕС и НАТО ради "союза" с Россией.
В субботу Орбан, выступая в Летнем университете Бэйле Тушнад в Румынии, осудил "лицемерную политику" Варшавы по отношению к России, поскольку поляки якобы продолжают вести бизнес с российскими компаниями через посредников. Орбан также обвинил Польшу в том, что она вызвала изменение баланса сил в Европе путем ослабления оси Берлин — Париж в пользу новой конфигурации: Лондон, Варшава, Киев, страны Балтии и скандинавские страны. По его мнению, это ослабляет Вышеградскую группу — блок четырех стран Центральной Европы, в который также входят Словакия и Чехия.
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"Венгрия, а не Польша ведет бизнес с Россией. В отличие от премьер-министра Орбана, который находится на периферии международного сообщества — как в Европейском Союзе, так и в НАТО. <...> Почему бы Орбану не создать союз с Путиным? Я не совсем понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые ей так не нравятся и которые якобы так плохо с ней обращаются", — заявил журналистам Бартошевский.
Он обвинил политику Орбана в том, что она якобы антиевропейская, антиукраинская и антипольская, поскольку премьер Венгрии блокирует крупные суммы денег, которые ЕС мог бы выплатить Польше в качестве компенсации за военную технику, переданную Украине.
В ответ на заявление польского МИД глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал в соцсети: "Действующее польское правительство критикует и обвиняет нас, что мы импортируем из России нефть, которая жизненно необходима для функционирования страны, но если мы внимательно посмотрим на список" получателей нефти России, "то найдем в нем поляков". "В этом нет ничего неправильного, потому что снабжение энергией основывается в конце концов на физических потребностях, но если это так, то не надо лицемерить и перекладывать вину на других", — написал Сийярто.
Он добавил, что Будапешт долго пытался сохранить польско-венгерское братство, но чаша терпения уже переполнена.
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В миреРоссияПольшаВенгрияВиктор ОрбанПетер СийяртоЕвросоюзНАТО
 
 
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