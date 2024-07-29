https://ria.ru/20240729/venesuela-1962601034.html
Оппозиция Венесуэлы рассказала, кого считает избранным президентом
Оппозиция Венесуэлы рассказала, кого считает избранным президентом - РИА Новости, 29.07.2024
Оппозиция Венесуэлы рассказала, кого считает избранным президентом
Оппозиция Венесуэлы считает избранным президентом главного оппонента Николаса Мадуро на выборах Эдмундо Гонсалеса, заявила лидер оппозиции Мария Корина Мачадо. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T08:21
2024-07-29T08:21
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выборы президента венесуэлы — 2024
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КАРАКАС, 29 июл - РИА Новости. Оппозиция Венесуэлы считает избранным президентом главного оппонента Николаса Мадуро на выборах Эдмундо Гонсалеса, заявила лидер оппозиции Мария Корина Мачадо."Мы хотим сказать всем венесуэльцам и миру, что у Венесуэлы есть новый президент и это Эдмундо Гонсалес... Весь мир знает это. Мы выиграли во во всех штатах страны", - сказала она.По словам Мачадо, Гонсалес набрал 70% голосов.Она добавила, что оппозиция будет защищать свою позицию мирным путем, большим социальным движением, которое власти не смогут остановить.По итогам обработки 80% протоколов Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах, сообщил ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо.
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венесуэла, в мире, выборы президента венесуэлы — 2024
Венесуэла, В мире, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Оппозиция Венесуэлы рассказала, кого считает избранным президентом
Оппозиция Венесуэлы считает избранным президентом Гонсалеса
КАРАКАС, 29 июл - РИА Новости. Оппозиция Венесуэлы считает избранным президентом главного оппонента Николаса Мадуро на выборах Эдмундо Гонсалеса, заявила лидер оппозиции Мария Корина Мачадо.
«
"Мы хотим сказать всем венесуэльцам и миру, что у Венесуэлы есть новый президент и это Эдмундо Гонсалес... Весь мир знает это. Мы выиграли во во всех штатах страны", - сказала она.
По словам Мачадо, Гонсалес набрал 70% голосов.
Она добавила, что оппозиция будет защищать свою позицию мирным путем, большим социальным движением, которое власти не смогут остановить.
По итогам обработки 80% протоколов Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах, сообщил ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо.