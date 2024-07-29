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Кубинский лидер поздравил Мадуро с победой на выборах - РИА Новости, 29.07.2024
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07:25 29.07.2024 (обновлено: 11:08 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/venesuela-1962597841.html
Кубинский лидер поздравил Мадуро с победой на выборах
Кубинский лидер поздравил Мадуро с победой на выборах - РИА Новости, 29.07.2024
Кубинский лидер поздравил Мадуро с победой на выборах
Победа Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы является торжеством мужества народа над давлением и манипуляциями, заявил лидер Кубы Мигель Диас-Канель... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T07:25
2024-07-29T11:08
венесуэла
куба
в мире
николас мадуро
мигель диас-канель бермудес
выборы президента венесуэлы — 2024
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Победа Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы является торжеством мужества народа над давлением и манипуляциями, заявил лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в соцсети X."Сегодня достоинство и мужество венесуэльского народа восторжествовали над давлением и манипуляциями. Я передаю брату-президенту Николасу Мадуро наши сердечные поздравления с этой исторической победой", - написал он.Президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам обработки 80% протоколов набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах, сообщил ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо.
https://ria.ru/20240729/venesuela-1962597574.html
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венесуэла, куба, в мире, николас мадуро, мигель диас-канель бермудес, выборы президента венесуэлы — 2024
Венесуэла, Куба, В мире, Николас Мадуро, Мигель Диас-Канель Бермудес, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Кубинский лидер поздравил Мадуро с победой на выборах

Кубинский лидер назвал победу Мадуро триумфом мужества народа над давлением

© РИА Новости / Магда Гибелли | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Магда Гибелли
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Победа Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы является торжеством мужества народа над давлением и манипуляциями, заявил лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в соцсети X.
"Сегодня достоинство и мужество венесуэльского народа восторжествовали над давлением и манипуляциями. Я передаю брату-президенту Николасу Мадуро наши сердечные поздравления с этой исторической победой", - написал он.
Президент Николас Мадуро во время голосования на президентских выборах в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Посол России прокомментировал выборы в Венесуэле
Вчера, 07:21
Президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам обработки 80% протоколов набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах, сообщил ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо.
 
ВенесуэлаКубаВ миреНиколас МадуроМигель Диас-Канель БермудесВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
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