https://ria.ru/20240729/venesuela-1962597841.html

Кубинский лидер поздравил Мадуро с победой на выборах

Кубинский лидер поздравил Мадуро с победой на выборах - РИА Новости, 29.07.2024

Кубинский лидер поздравил Мадуро с победой на выборах

Победа Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы является торжеством мужества народа над давлением и манипуляциями, заявил лидер Кубы Мигель Диас-Канель... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T07:25

2024-07-29T07:25

2024-07-29T11:08

венесуэла

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в мире

николас мадуро

мигель диас-канель бермудес

выборы президента венесуэлы — 2024

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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл - РИА Новости. Победа Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы является торжеством мужества народа над давлением и манипуляциями, заявил лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в соцсети X."Сегодня достоинство и мужество венесуэльского народа восторжествовали над давлением и манипуляциями. Я передаю брату-президенту Николасу Мадуро наши сердечные поздравления с этой исторической победой", - написал он.Президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам обработки 80% протоколов набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах, сообщил ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо.

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венесуэла, куба, в мире, николас мадуро, мигель диас-канель бермудес, выборы президента венесуэлы — 2024