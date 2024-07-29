https://ria.ru/20240729/venesuela-1962597574.html

Посол России прокомментировал выборы в Венесуэле

Посол России прокомментировал выборы в Венесуэле - РИА Новости, 29.07.2024

Посол России прокомментировал выборы в Венесуэле

Итоги президентских выборов в Венесуэле, которые прошли организованно и транспарентно, заслуживают доверия - победа действующего президента Николаса Мадуро... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T07:21

2024-07-29T07:21

2024-07-29T11:08

россия

в мире

венесуэла

николас мадуро

выборы президента венесуэлы — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962522203_0:0:2485:1398_1920x0_80_0_0_9f0580b2344dd7b34fa5be16d7506f88.jpg

КАРАКАС, 29 июл - РИА Новости. Итоги президентских выборов в Венесуэле, которые прошли организованно и транспарентно, заслуживают доверия - победа действующего президента Николаса Мадуро будет способствовать дальнейшему укреплению авторитета его администрации на международной арене и упрочению позиций Венесуэлы в многополярном мире, заявил РИА Новости посол РФ в боливарианской республике Сергей Мелик-Багдасаров."Можно считать итоги состоявшихся президентских выборов в стране заслуживающими доверия. Безусловно, продемонстрированный результат будет способствовать дальнейшему укреплению авторитета администрации Николаса Мадуро на международной арене, упрочению позиций Венесуэлы в формирующемся многополярном мире. Мы в свою очередь продолжим развивать наши отношения стратегического партнерства с Каракасом", - сказал Мелик-Багдасаров после оглашения первых результатов голосования.Президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам обработки 80% протоколов набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах, сообщил ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо."Выборы прошли организовано, с присущей венесуэльской избирательной системе транспарентностью. Прибывшие из России наблюдатели в течение дня посетили ряд участков для голосования. Каких-либо нареканий с их стороны не прозвучало", - отметил руководитель российской дипмиссии.Для президента Мадуро будущий президентский срок - третий подряд, он возглавляет боливарианскую республику с 2013 года. Инаугурация главы исполнительной власти Венесуэлы пройдет 10 января 2025 года, срок его полномочий составит шесть лет.

https://ria.ru/20240729/venesuela-1962595604.html

https://ria.ru/20240729/venesuela-1962594917.html

россия

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, венесуэла, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024