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Посол России прокомментировал выборы в Венесуэле - РИА Новости, 29.07.2024
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07:21 29.07.2024 (обновлено: 11:08 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/venesuela-1962597574.html
Посол России прокомментировал выборы в Венесуэле
Посол России прокомментировал выборы в Венесуэле - РИА Новости, 29.07.2024
Посол России прокомментировал выборы в Венесуэле
Итоги президентских выборов в Венесуэле, которые прошли организованно и транспарентно, заслуживают доверия - победа действующего президента Николаса Мадуро... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T07:21
2024-07-29T11:08
россия
в мире
венесуэла
николас мадуро
выборы президента венесуэлы — 2024
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КАРАКАС, 29 июл - РИА Новости. Итоги президентских выборов в Венесуэле, которые прошли организованно и транспарентно, заслуживают доверия - победа действующего президента Николаса Мадуро будет способствовать дальнейшему укреплению авторитета его администрации на международной арене и упрочению позиций Венесуэлы в многополярном мире, заявил РИА Новости посол РФ в боливарианской республике Сергей Мелик-Багдасаров."Можно считать итоги состоявшихся президентских выборов в стране заслуживающими доверия. Безусловно, продемонстрированный результат будет способствовать дальнейшему укреплению авторитета администрации Николаса Мадуро на международной арене, упрочению позиций Венесуэлы в формирующемся многополярном мире. Мы в свою очередь продолжим развивать наши отношения стратегического партнерства с Каракасом", - сказал Мелик-Багдасаров после оглашения первых результатов голосования.Президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам обработки 80% протоколов набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах, сообщил ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо."Выборы прошли организовано, с присущей венесуэльской избирательной системе транспарентностью. Прибывшие из России наблюдатели в течение дня посетили ряд участков для голосования. Каких-либо нареканий с их стороны не прозвучало", - отметил руководитель российской дипмиссии.Для президента Мадуро будущий президентский срок - третий подряд, он возглавляет боливарианскую республику с 2013 года. Инаугурация главы исполнительной власти Венесуэлы пройдет 10 января 2025 года, срок его полномочий составит шесть лет.
https://ria.ru/20240729/venesuela-1962595604.html
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россия, в мире, венесуэла, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024
Россия, В мире, Венесуэла, Николас Мадуро, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Посол России прокомментировал выборы в Венесуэле

Посол России: победа Мадуро на выборах укрепит авторитет его правительства

© AP Photo / Fernando VergaraПрезидент Николас Мадуро во время голосования на президентских выборах в Каракасе, Венесуэла
Президент Николас Мадуро во время голосования на президентских выборах в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Fernando Vergara
Президент Николас Мадуро во время голосования на президентских выборах в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАРАКАС, 29 июл - РИА Новости. Итоги президентских выборов в Венесуэле, которые прошли организованно и транспарентно, заслуживают доверия - победа действующего президента Николаса Мадуро будет способствовать дальнейшему укреплению авторитета его администрации на международной арене и упрочению позиций Венесуэлы в многополярном мире, заявил РИА Новости посол РФ в боливарианской республике Сергей Мелик-Багдасаров.
"Можно считать итоги состоявшихся президентских выборов в стране заслуживающими доверия. Безусловно, продемонстрированный результат будет способствовать дальнейшему укреплению авторитета администрации Николаса Мадуро на международной арене, упрочению позиций Венесуэлы в формирующемся многополярном мире. Мы в свою очередь продолжим развивать наши отношения стратегического партнерства с Каракасом", - сказал Мелик-Багдасаров после оглашения первых результатов голосования.
Президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Милей заявил, что не признает победу Мадуро на выборах в Венесуэле
Вчера, 06:34
Президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам обработки 80% протоколов набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах, сообщил ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо.
"Выборы прошли организовано, с присущей венесуэльской избирательной системе транспарентностью. Прибывшие из России наблюдатели в течение дня посетили ряд участков для голосования. Каких-либо нареканий с их стороны не прозвучало", - отметил руководитель российской дипмиссии.
Для президента Мадуро будущий президентский срок - третий подряд, он возглавляет боливарианскую республику с 2013 года. Инаугурация главы исполнительной власти Венесуэлы пройдет 10 января 2025 года, срок его полномочий составит шесть лет.
Выборы президента Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве в выборы президента
Вчера, 06:19
 
РоссияВ миреВенесуэлаНиколас МадуроВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
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