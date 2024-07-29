https://ria.ru/20240729/venesuela-1962594917.html

Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве в выборы президента

Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве в выборы президента - РИА Новости, 29.07.2024

Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве в выборы президента

Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы президента и в право народа на самоопределение. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T06:19

2024-07-29T06:19

2024-07-29T11:08

в мире

венесуэла

аргентина

коста-рика

николас мадуро

выборы президента венесуэлы — 2024

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КАРАКАС, 29 июл — РИА Новости. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы президента и в право народа на самоопределение."Венесуэла заявляет и предупреждает об операции по вмешательству в избирательный процесс , в наше право на самоопределение и на суверенитет нашей родины со стороны группы правительств и иностранных сил", — говорится в сообщении.В воскресенье Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Панама, Парагвай, Перу и Уругвай выпустили заявление, в котором потребовали прозрачного подсчета голосов под контролем наблюдателей.По мнению правительства Венесуэлы, это заявление, а также слова ряда правых политиков из разных стран "направлены на искажение того, что было выражено мирным путем,... (на искажение) права народа на выбор".Власти отметили, что люди голосовали на выборах свободно и законно.После окончания голосования штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро заявил о его победе, призвав дождаться официальных цифр Национального избирательного совета CNE.Позднее аргентинский лидер Хавьер Милей заявил, что не признает победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы.Согласно предвыборным опросам, из десяти кандидатов на пост главы государства реальный шанс быть избранными имеют действующий президент Мадуро, который претендует на второе переизбрание, а также представитель коалиции Единая демократическая платформа PUD, бывший дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутиа.Победитель президентских выборов в Венесуэле вступит в должность 10 января 2025 года, срок его полномочий составит шесть лет.

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https://ria.ru/20240729/venesuela-1962590321.html

https://ria.ru/20240728/maduro-1962520576.html

венесуэла

аргентина

коста-рика

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в мире, венесуэла, аргентина, коста-рика, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024