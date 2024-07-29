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Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве в выборы президента - РИА Новости, 29.07.2024
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06:19 29.07.2024 (обновлено: 11:08 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/venesuela-1962594917.html
Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве в выборы президента
Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве в выборы президента - РИА Новости, 29.07.2024
Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве в выборы президента
Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы президента и в право народа на самоопределение. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T06:19
2024-07-29T11:08
в мире
венесуэла
аргентина
коста-рика
николас мадуро
выборы президента венесуэлы — 2024
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КАРАКАС, 29 июл — РИА Новости. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы президента и в право народа на самоопределение."Венесуэла заявляет и предупреждает об операции по вмешательству в избирательный процесс , в наше право на самоопределение и на суверенитет нашей родины со стороны группы правительств и иностранных сил", — говорится в сообщении.В воскресенье Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Панама, Парагвай, Перу и Уругвай выпустили заявление, в котором потребовали прозрачного подсчета голосов под контролем наблюдателей.По мнению правительства Венесуэлы, это заявление, а также слова ряда правых политиков из разных стран "направлены на искажение того, что было выражено мирным путем,... (на искажение) права народа на выбор".Власти отметили, что люди голосовали на выборах свободно и законно.После окончания голосования штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро заявил о его победе, призвав дождаться официальных цифр Национального избирательного совета CNE.Позднее аргентинский лидер Хавьер Милей заявил, что не признает победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы.Согласно предвыборным опросам, из десяти кандидатов на пост главы государства реальный шанс быть избранными имеют действующий президент Мадуро, который претендует на второе переизбрание, а также представитель коалиции Единая демократическая платформа PUD, бывший дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутиа.Победитель президентских выборов в Венесуэле вступит в должность 10 января 2025 года, срок его полномочий составит шесть лет.
https://ria.ru/20240727/venesuela-1962329978.html
https://ria.ru/20240729/venesuela-1962590321.html
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в мире, венесуэла, аргентина, коста-рика, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Аргентина, Коста-Рика, Николас Мадуро, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве в выборы президента

Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы президента

© РИА НовостиВыборы президента Венесуэлы
Выборы президента Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости
Выборы президента Венесуэлы. Архивное фото
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КАРАКАС, 29 июл — РИА Новости. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы президента и в право народа на самоопределение.
"Венесуэла заявляет и предупреждает об операции по вмешательству в избирательный процесс , в наше право на самоопределение и на суверенитет нашей родины со стороны группы правительств и иностранных сил", — говорится в сообщении.
Сотрудники избирательной комиссии готовят избирательные участки в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Эксперты рассказали о последствиях выборов в Венесуэле для России
27 июля, 08:37
В воскресенье Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Панама, Парагвай, Перу и Уругвай выпустили заявление, в котором потребовали прозрачного подсчета голосов под контролем наблюдателей.
По мнению правительства Венесуэлы, это заявление, а также слова ряда правых политиков из разных стран "направлены на искажение того, что было выражено мирным путем,... (на искажение) права народа на выбор".
Власти отметили, что люди голосовали на выборах свободно и законно.
После окончания голосования штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро заявил о его победе, призвав дождаться официальных цифр Национального избирательного совета CNE.
Вид на Каракас - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
В Венесуэле заявили об угрозе вторжения в ее посольство в Аргентине
Вчера, 04:33
Позднее аргентинский лидер Хавьер Милей заявил, что не признает победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы.
Согласно предвыборным опросам, из десяти кандидатов на пост главы государства реальный шанс быть избранными имеют действующий президент Мадуро, который претендует на второе переизбрание, а также представитель коалиции Единая демократическая платформа PUD, бывший дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутиа.
Победитель президентских выборов в Венесуэле вступит в должность 10 января 2025 года, срок его полномочий составит шесть лет.
Президент Николас Мадуро во время голосования на президентских выборах в Каракасе, Венесуэла. 28 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Мадуро заявил, что будет уважать решение избиркома по итогам выборов
28 июля, 14:52
 
В миреВенесуэлаАргентинаКоста-РикаНиколас МадуроВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
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