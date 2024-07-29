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Штаб Мадуро заявил о его победе на выборах - РИА Новости, 29.07.2024
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03:53 29.07.2024 (обновлено: 04:13 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/venesuela-1962588037.html
Штаб Мадуро заявил о его победе на выборах
Штаб Мадуро заявил о его победе на выборах - РИА Новости, 29.07.2024
Штаб Мадуро заявил о его победе на выборах
Штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро заявил о его победе, призвав дождаться официальных цифр Национального избирательного совета CNE, и... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T03:53
2024-07-29T04:13
в мире
венесуэла
николас мадуро
хорхе родригес
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КАРАКАС, 29 июл — РИА Новости. Штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро заявил о его победе, призвав дождаться официальных цифр Национального избирательного совета CNE, и поблагодарил граждан за голосование. "Мы благодарим вас. Мы не можем озвучить результат, но можем показать вам свои лица. Это была победа для всех. Это была победа, которая поможет нам построить будущее. Нам, конечно, придется дождаться результатов национального избирательного совета, поскольку мы уважаем законы нашей страны и конституцию Боливарианской Республики Венесуэла", — заявил на пресс-конференции руководитель предвыборного штаба Николаса Мадуро, спикер парламента Хорхе Родригес. В штабе поблагодарили Национальный избирательный совет за "идеальную работу" избирательной системы, которая позволила провести выборы "в абсолютном спокойствии и абсолютном мире". С 6.00 (13.00 мск) воскресенья венесуэльцы участвовали в выборах президента, где за пост главы исполнительной власти борются девять кандидатов от оппозиции и действующий президент Николас Мадуро. Избирательные участки начали закрываться в 18.00 по местному времени (1.00 мск понедельника). Как сообщали РИА Новости в Национальном избирательном совете, участки для голосования, на которых на момент официального закрытия будут очереди избирателей, продолжат работу до последнего посетителя. Первый бюллетень с предварительными результатами голосования будет опубликован CNE в ночь на понедельник после того, как подсчитанные результаты "станут необратимыми". Согласно предвыборным опросам, из десяти кандидатов на пост главы государства реальный шанс быть избранными имеют действующий президент Мадуро, который претендует на второе переизбрание, а также представитель коалиции Единая демократическая платформа PUD, бывший дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутиа. Победитель президентских выборов в Венесуэле вступит в должность 10 января 2025 года, срок его полномочий составит шесть лет.
https://ria.ru/20240728/maduro-1962520576.html
https://ria.ru/20240727/venesuela-1962329978.html
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в мире, венесуэла, николас мадуро, хорхе родригес
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро, Хорхе Родригес
Штаб Мадуро заявил о его победе на выборах

Штаб Мадуро заявил о его победе на выборах президента Венесуэлы

© AP Photo / Fernando VergaraПресс-конференция руководителя предвыборного штаба Николаса Мадуро, спикера парламента Хорхе Родригеса
Пресс-конференция руководителя предвыборного штаба Николаса Мадуро, спикера парламента Хорхе Родригеса - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Fernando Vergara
Пресс-конференция руководителя предвыборного штаба Николаса Мадуро, спикера парламента Хорхе Родригеса
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КАРАКАС, 29 июл — РИА Новости. Штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро заявил о его победе, призвав дождаться официальных цифр Национального избирательного совета CNE, и поблагодарил граждан за голосование.
"Мы благодарим вас. Мы не можем озвучить результат, но можем показать вам свои лица. Это была победа для всех. Это была победа, которая поможет нам построить будущее. Нам, конечно, придется дождаться результатов национального избирательного совета, поскольку мы уважаем законы нашей страны и конституцию Боливарианской Республики Венесуэла", — заявил на пресс-конференции руководитель предвыборного штаба Николаса Мадуро, спикер парламента Хорхе Родригес.
Президент Николас Мадуро во время голосования на президентских выборах в Каракасе, Венесуэла. 28 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
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В штабе поблагодарили Национальный избирательный совет за "идеальную работу" избирательной системы, которая позволила провести выборы "в абсолютном спокойствии и абсолютном мире".
С 6.00 (13.00 мск) воскресенья венесуэльцы участвовали в выборах президента, где за пост главы исполнительной власти борются девять кандидатов от оппозиции и действующий президент Николас Мадуро. Избирательные участки начали закрываться в 18.00 по местному времени (1.00 мск понедельника). Как сообщали РИА Новости в Национальном избирательном совете, участки для голосования, на которых на момент официального закрытия будут очереди избирателей, продолжат работу до последнего посетителя.
Первый бюллетень с предварительными результатами голосования будет опубликован CNE в ночь на понедельник после того, как подсчитанные результаты "станут необратимыми".
Согласно предвыборным опросам, из десяти кандидатов на пост главы государства реальный шанс быть избранными имеют действующий президент Мадуро, который претендует на второе переизбрание, а также представитель коалиции Единая демократическая платформа PUD, бывший дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутиа.
Победитель президентских выборов в Венесуэле вступит в должность 10 января 2025 года, срок его полномочий составит шесть лет.
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В миреВенесуэлаНиколас МадуроХорхе Родригес
 
 
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