Рейтинг@Mail.ru
Группа "Вагнер" заявила об ожесточенных боях с боевиками в Мали - РИА Новости, 29.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:38 29.07.2024 (обновлено: 13:01 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/vagner-1962611889.html
Группа "Вагнер" заявила об ожесточенных боях с боевиками в Мали
Группа "Вагнер" заявила об ожесточенных боях с боевиками в Мали - РИА Новости, 29.07.2024
Группа "Вагнер" заявила об ожесточенных боях с боевиками в Мали
Группа "Вагнер" понесла потери в ожесточенных боях с боевиками в Мали, погиб командир штурмового отряда, следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T09:38
2024-07-29T13:01
в мире
мали
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824290704_0:157:3120:1912_1920x0_80_0_0_15a9f8962aba7fe0a38d9d80b0c8a606.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Группа "Вагнер" понесла потери в ожесточенных боях с боевиками в Мали, погиб командир штурмового отряда, следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале "Разгрузка Вагнера"."С 22 по 27 июля 2024 года военнослужащие FAMа и бойцы 13-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер" под руководством командира Сергея Шевченко, позывной Пруд, в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин вели ожесточенные бои с боевиками из Координационного движения "Азавад" (CMA) и "Аль-Каида* в Сахеле" (JNIM)", — говорится в публикации.В "Вагнере" отметили, что в первый день группа Пруда уничтожила большую часть исламистов и обратила в бегство остальных. Но затем радикалы воспользовались тем, что началась песчаная буря, смогли перегруппироваться и нарастить численность до тысячи человек. Тогда командование "Вагнера" решило перебросить дополнительные силы на помощь 13-му штурмовому отряду.Новую попытку атаки боевики предприняли 25 июля, но благодаря слаженным действиям бойцов "Вагнера" и малийских военнослужащих ее удалось отбить.&quot;В течение следующих двух дней радикалы увеличили число массированных атак, воспользовавшись тяжелым вооружением, БПЛА и шахид-мобилями, что повлекло потери со стороны ЧВК &quot;Вагнер&quot; и солдат FAMa&quot;, — рассказали в ЧВК.Там процитировали последнюю радиограмму от группы Пруда, которая поступила 27 июля в 17:10: "Остались втроем, продолжаем вести бой".Командир 13-го штурмового отряда Сергей Шевченко с позывным Пруд погиб в бою.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20240406/kadyrov-1938159002.html
https://ria.ru/20240313/vagner-1932634295.html
мали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824290704_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_37b278b9e829a51a9bf0805c2f722c92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мали
В мире, Мали
Группа "Вагнер" заявила об ожесточенных боях с боевиками в Мали

Группа "Вагнер" рассказала о потерях в пятидневном бое с тысячей боевиков в Мали

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкШеврон бойца ЧВК "Вагнер"
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Шеврон бойца ЧВК "Вагнер". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Группа "Вагнер" понесла потери в ожесточенных боях с боевиками в Мали, погиб командир штурмового отряда, следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале "Разгрузка Вагнера".
"С 22 по 27 июля 2024 года военнослужащие FAMа и бойцы 13-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер" под руководством командира Сергея Шевченко, позывной Пруд, в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин вели ожесточенные бои с боевиками из Координационного движения "Азавад" (CMA) и "Аль-Каида* в Сахеле" (JNIM)", — говорится в публикации.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Кадыров объявил о переходе трех тысяч экс-бойцов группы "Вагнер" в "Ахмат"
6 апреля, 00:11
В "Вагнере" отметили, что в первый день группа Пруда уничтожила большую часть исламистов и обратила в бегство остальных. Но затем радикалы воспользовались тем, что началась песчаная буря, смогли перегруппироваться и нарастить численность до тысячи человек. Тогда командование "Вагнера" решило перебросить дополнительные силы на помощь 13-му штурмовому отряду.
Новую попытку атаки боевики предприняли 25 июля, но благодаря слаженным действиям бойцов "Вагнера" и малийских военнослужащих ее удалось отбить.
«

"В течение следующих двух дней радикалы увеличили число массированных атак, воспользовавшись тяжелым вооружением, БПЛА и шахид-мобилями, что повлекло потери со стороны ЧВК "Вагнер" и солдат FAMa", — рассказали в ЧВК.

Там процитировали последнюю радиограмму от группы Пруда, которая поступила 27 июля в 17:10: "Остались втроем, продолжаем вести бой".
Командир 13-го штурмового отряда Сергей Шевченко с позывным Пруд погиб в бою.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Путин рассказал, как Минобороны поддерживало группу Вагнера
13 марта, 06:11
 
В миреМали
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Адрес: Москва, Пятницкая, 25с1
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала