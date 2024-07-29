https://ria.ru/20240729/vagner-1962611889.html

Группа "Вагнер" заявила об ожесточенных боях с боевиками в Мали

Группа "Вагнер" заявила об ожесточенных боях с боевиками в Мали - РИА Новости, 29.07.2024

Группа "Вагнер" заявила об ожесточенных боях с боевиками в Мали

Группа "Вагнер" понесла потери в ожесточенных боях с боевиками в Мали, погиб командир штурмового отряда, следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T09:38

2024-07-29T09:38

2024-07-29T13:01

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Группа "Вагнер" понесла потери в ожесточенных боях с боевиками в Мали, погиб командир штурмового отряда, следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале "Разгрузка Вагнера"."С 22 по 27 июля 2024 года военнослужащие FAMа и бойцы 13-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер" под руководством командира Сергея Шевченко, позывной Пруд, в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин вели ожесточенные бои с боевиками из Координационного движения "Азавад" (CMA) и "Аль-Каида* в Сахеле" (JNIM)", — говорится в публикации.В "Вагнере" отметили, что в первый день группа Пруда уничтожила большую часть исламистов и обратила в бегство остальных. Но затем радикалы воспользовались тем, что началась песчаная буря, смогли перегруппироваться и нарастить численность до тысячи человек. Тогда командование "Вагнера" решило перебросить дополнительные силы на помощь 13-му штурмовому отряду.Новую попытку атаки боевики предприняли 25 июля, но благодаря слаженным действиям бойцов "Вагнера" и малийских военнослужащих ее удалось отбить."В течение следующих двух дней радикалы увеличили число массированных атак, воспользовавшись тяжелым вооружением, БПЛА и шахид-мобилями, что повлекло потери со стороны ЧВК "Вагнер" и солдат FAMa", — рассказали в ЧВК.Там процитировали последнюю радиограмму от группы Пруда, которая поступила 27 июля в 17:10: "Остались втроем, продолжаем вести бой".Командир 13-го штурмового отряда Сергей Шевченко с позывным Пруд погиб в бою.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20240406/kadyrov-1938159002.html

https://ria.ru/20240313/vagner-1932634295.html

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