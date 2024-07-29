https://ria.ru/20240729/ultimatum-1962512371.html

Россия дала окончательный ответ на "Пять ультиматумов Трампа"

Россия дала окончательный ответ на "Пять ультиматумов Трампа" - РИА Новости, 29.07.2024

Россия дала окончательный ответ на "Пять ультиматумов Трампа"

В субботу завершился визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в ходе которого он принял участие в ряде мероприятий по линии Ассоциации государств... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T08:00

2024-07-29T08:00

2024-07-29T08:01

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сергей лавров

ассоциация государств юго-восточной азии

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В субботу завершился визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в ходе которого он принял участие в ряде мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.На итоговой пресс-конференции после встречи стран АСЕАН глава МИД России сообщил, что в последнее время Россию буквально завалили "мирными" предложениями по Украине, что свидетельствует о том, что "Запад стал осознавать невозможность победить Москву". При этом, по словам Сергея Лаврова, абсолютно все "мирные" предложения и планы несерьезны, потому что так или иначе подразумевают условия мира, подразумевающие капитуляцию России, — и разница между ними лишь в том, какой набор уступок в них включен и насколько Россия готова "прогнуться".Среди претендентов на писательскую премию "Остросюжетный политический Букер" особо выделяются пять планов, которые связаны с именем потенциального президента США Дональда Трампа.Самый свежий из них был озвучен в статье под соавторством бывшего члена администрации Трампа и главы Госдепартамента США Майка Помпео под названием "Мирный план Трампа по Украине", которая вызвала много шума и волнений, в том числе среди нервной и авторитетной отечественной интернет-публики. Пункты "плана Трампа", вызвавшие самое сильное сердцебиение, включают программу ленд-лиза (долгосрочного дешевого кредита) для Украины аж на 500 миллиардов долларов, введение "настоящих" санкций против России, снятие любых ограничений на использование Украиной западного оружия, "демилитаризация" Крыма, "скорейшее" членство Украины в НАТО и ЕС и прочие занятные хотелки.Несмотря на то что господин Помпео изо всех сил хотел создать впечатление, что он чуть ли не у кровати Трампа записывал его шепот на листочек, есть серьезные сомнения, что Трамп имеет к этому высокохудожественному произведению какое-то отношение. Дело в том, что хоть Помпео и является многолетним республиканцем и в каденции Трампа был главой и ЦРУ, и Госдепартамента, его связь с Трампом остается более чем двусмысленной. Пара обжигающих примеров: в начале предвыборной кампании Помпео пугал избирателей, что Трамп будет "авторитарным президентом" и что само его выдвижение является "цирком", а также многократно и публично критиковал Трампа и даже присоединялся к его травле со стороны демократов в истории с секретными документами. Но самое милое — в конце президентского срока Трампа Майк Помпео участвовал в заговоре высших лиц в трамповской администрации по смещению того с поста с использованием 25-й поправки к Конституции США, которая дает возможность вице-президенту с большинством членов правительства сместить президента, если таковой "считается неспособным выполнять свои обязанности". Мог ли Трамп поручить такому верному человеку озвучить свои ночные откровения? Решайте сами.Второй мощный "мирный" план под названием "Америка превыше всего, Россия и Украина" стал известен в апреле сего года. Его авторы — двое бывших советников Трампа, которые были при нем членами Совета национальной безопасности США. В своем плане авторы долго хвалят Трампа за то, что его боятся за "решительность и непредсказуемость" и что он первым отправил на Украину летальные вооружения. Согласно этому плану, Украина должна сесть за стол переговоров, иначе помощь перекроют. Если сядет — помощь будут увеличивать до тех пор, пока она не обеспечит то, что "Россия не сможет дальше наступать и не сможет опять напасть после прекращения огня". Потерянные территории предлагается (пока) возвращать дипломатическими методами. Для России мелками нарисована конфетка в виде отложенного членства Украины в НАТО, статус новых регионов как серой зоны и снятие санкций только тогда, когда Путин уйдет из власти. Несмотря на утверждения авторов плана, что эту прелесть видел Трамп и его реакция была положительной, пресс-секретарь Трампа заявил, что "официальными могут считаться только заявления самого Трампа или его уполномоченных представителей". Соответственно, сколько Трампа в данном "плане Трампа", можно только гадать.Третий план Трампа под названием Project2025 активно обсуждается и подвергается атакам со стороны Демократической партии США и возможного кандидата в президенты Камалы Харрис как потенциальная платформа республиканцев, которая может "изменить жизнь американцев навсегда". Проект представляет собой 900-страничный документ, который сваяли аж 140 бывших членов администрации Трампа под эгидой ультраконсервативного мозгового центра the Heritage Foundation. Что нужно знать об этой энциклопедии: речь идет в основном о китайской угрозе (тысяча упоминаний слова "Китай" против 76 упоминаний слова "Россия"). Тем не менее Россия является для США "реальной угрозой" и "опасным режимом". Для окончания конфликта на Украине нужны переговоры на фоне продолжения военной помощи (ограниченной) и недопущения прямого участия в военных действиях военнослужащих США. За экономическую помощь Украине должна платить Европа. Очевидно, что на полноценный и как-то привязанный к реальности и заявлениям самого Трампа этот "план" совершенно не тянет.На данный момент единственной официальной платформой, где озвучиваются в том числе внешнеполитические программные заявления Трампа, является республиканский онлайн-ресурс под названием Agenda47. На ресурсе этом план Трампа по Украине звучит очень расплывчато и по сути сводится к нескольким тезисам: 1) конфликт будет завершен быстро, 2) конфликт будет завершен быстро благодаря "миру через силу", 3) "мир через силу" — мы накачаем свою военную мощь до такой степени, что "нас будут снова уважать (и бояться)". Иными словами, весь мирный план сводится к плохо завуалированным угрозам, хотя Трамп и говорит, что Россия не является главным врагом США. С учетом того, что данный ресурс направлен исключительно на американских избирателей, всерьез его рассматривать нельзя.Пятый план Трампа, самый маленький и добрый, уютно живет в голове премьера Венгрии Виктора Орбана, который назвал его "хорошо обоснованным и подготовленным". По его заявлениям после встречи с Дональдом Трампом, главный тезис плана — либо Евросоюз "осознает необходимость немедленных переговоров Россия — Украина", либо "берет на себя больше ответственности за финансирование обороны Украины" (читай — теперь платить будете сами). Трамп хочет заставить Киев участвовать под угрозой сокращения военной поддержки, а Москву, напротив, — под угрозой увеличения военной поддержки. Орбан оговорился, что полностью план Трампа будет обнародован только после его победы, то есть что на самом деле говорил Трамп и что из всего этого благолепия останется в итоге, не знает никто.Как мы видим, недостатка в "мирных" планах нет, как и в вариантах всевозможных кар и бедствий, которые могут обрушиться на нашу голову, если мы их не примем.Официальные представители российских властей уже утомились их комментировать, и, по-видимому в последний раз, глава МИД России Сергей Лавров во время визита в Лаос попросил журналистов записать: Москва всегда готова к честному разговору с учетом сложившихся реалий, среди которых — вхождение четырех новых регионов в состав России, внесение соответствующих изменений в Конституцию Украины и недопустимость сохранения киевского режима с ярко выраженным нацистским характером, истребляющего русское меньшинство. При этом те, кто надеется на капитуляцию России, могут пойти в сад, потому что цели СВО будут достигнуты — "в этом нет никаких сомнений".А если еще у кого есть хороший мирный план с хитрыми условиями — адрес вы знаете: "Москва, Кремль, Путину, в папку "Спам".

https://ria.ru/20240722/plan-1961046448.html

https://ria.ru/20240726/smuta-1962042974.html

https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html

https://ria.ru/20240716/tramp-1959929182.html

https://ria.ru/20240724/vybory-1961519940.html

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аналитика, украина, россия, дональд трамп, майк помпео, сша, сергей лавров, ассоциация государств юго-восточной азии, государственный департамент сша, нато