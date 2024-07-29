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Украинец умер от страха на пляже в Италии - РИА Новости, 29.07.2024
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15:53 29.07.2024 (обновлено: 16:34 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/ukrainets-1962722411.html
Украинец умер от страха на пляже в Италии
Украинец умер от страха на пляже в Италии - РИА Новости, 29.07.2024
Украинец умер от страха на пляже в Италии
Украинский инженер умер на пляже в итальянском городе Кротоне от страха, убегая от ос, пишет газета Corriere della Sera. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T15:53
2024-07-29T16:34
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Украинский инженер умер на пляже в итальянском городе Кротоне от страха, убегая от ос, пишет газета Corriere della Sera.Как отмечает издание, 47-летний инженер с Украины отдыхал на пляже с семьей и увидел рядом с собой рой ос. Известно, что мужчина страдал от аллергии на осиные укусы. В панике он прыгнул в воду, чтобы спастись от них, и умер, пишет газета."Первоначально считалось, что это был анафилактический шок. Но на самом деле в субботу 27 июля смерть 47-летнего украинского инженера в Кротоне произошла из-за резкого недомогания, вызванного страхом", — говорится в публикации.Такой вывод врачи сделали, в частности, из-за того, что на мужчине не обнаружили следов от осиных укусов, уточнило издание.
https://ria.ru/20240621/germany-1954588270.html
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в мире, италия, украина
В мире, Италия, Украина
Украинец умер от страха на пляже в Италии

Corriere della Sera: в Италии украинец умер от страха быть покусанным осами

© Depositphotos.com / wulwaisПляж в Италии
Пляж в Италии - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Depositphotos.com / wulwais
Пляж в Италии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Украинский инженер умер на пляже в итальянском городе Кротоне от страха, убегая от ос, пишет газета Corriere della Sera.
Как отмечает издание, 47-летний инженер с Украины отдыхал на пляже с семьей и увидел рядом с собой рой ос. Известно, что мужчина страдал от аллергии на осиные укусы. В панике он прыгнул в воду, чтобы спастись от них, и умер, пишет газета.
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"Первоначально считалось, что это был анафилактический шок. Но на самом деле в субботу 27 июля смерть 47-летнего украинского инженера в Кротоне произошла из-за резкого недомогания, вызванного страхом", — говорится в публикации.
Такой вывод врачи сделали, в частности, из-за того, что на мужчине не обнаружили следов от осиных укусов, уточнило издание.
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