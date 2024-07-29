https://ria.ru/20240729/ukrainets-1962722411.html

Украинец умер от страха на пляже в Италии

Украинец умер от страха на пляже в Италии - РИА Новости, 29.07.2024

Украинец умер от страха на пляже в Италии

Украинский инженер умер на пляже в итальянском городе Кротоне от страха, убегая от ос, пишет газета Corriere della Sera. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:53

2024-07-29T15:53

2024-07-29T16:34

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Украинский инженер умер на пляже в итальянском городе Кротоне от страха, убегая от ос, пишет газета Corriere della Sera.Как отмечает издание, 47-летний инженер с Украины отдыхал на пляже с семьей и увидел рядом с собой рой ос. Известно, что мужчина страдал от аллергии на осиные укусы. В панике он прыгнул в воду, чтобы спастись от них, и умер, пишет газета."Первоначально считалось, что это был анафилактический шок. Но на самом деле в субботу 27 июля смерть 47-летнего украинского инженера в Кротоне произошла из-за резкого недомогания, вызванного страхом", — говорится в публикации.Такой вывод врачи сделали, в частности, из-за того, что на мужчине не обнаружили следов от осиных укусов, уточнило издание.

https://ria.ru/20240621/germany-1954588270.html

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